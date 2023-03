Parchi del Vesuvio e del Cilento: Pichetto Fratin ignora la sentenza del Tar e rinomina i due commissari straordinari

Prosegue lo scontro con la Regione Campania che può solo danneggiare la governance delle Aree protette

[2 Marzo 2023]

Con due decreti gemelli datati 28 febbraio 2023 il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin conferma la nomina di due commissari nei Parchi Nazionali del Vesuvio de del Cilento, Valle di Diano e Alburni .

Al Vesuvio è nominato Commissario straordinari dell’Ente Parco Raffaele De Luca, «per la durata di 6o giorni e, comunque, non oltre la nomina della dott.ssa Anna Aurelio quale presidente del medesimo Ente Parco»

Al Cilento il Commissario straordinario nominato è Marcello Giuseppe Feola «Per la durata di 6o giorni e, comunque, non oltre la nomina del rag. Giuseppe Coccorullo quale presidente del medesimo Ente Parco».

Il ministro Pichetto Fratin disattende la pronuncia del Tar e continua ad alimentare il conflitto con la regione Campania che, ovviamente, non perderà occasione per ricorrere nuovamente.

Ma così gli enti parco restano vittima di conflitti politici mentre l’Italia dovrebbe migliorare e modernizzare la loro governance per far fronte agli impegni europei e globali che si è assunta e per applicare davvero la direttiva Ue sulla biodiversità.