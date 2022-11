Panama ha già raggiunto l’obiettivo di proteggere il 30% del suo territorio e del suo mare

Island Conservetion: «Panama sta indicando la strada verso un futuro pieno di isole e oceani sani e sostenibili»

[4 Novembre 2022]

Max Bello, Penny Becker e Jose Luis Cabello di Island Conservation hanno incontrato il ministro dell’ambiente di Panama Milciades Abdiel Concepción, la ministra degli esteri Janaina Tewaney Mencomo e la vice ministra dell’ambiente Diana Laguna Caicedo per ringraziarli delle azioni ambientali che stanno attuando e per discutere l’importanza del ripristino ecologico delle isole per proteggere la fauna selvatica e le comunità del Paese centroamericano.

Nell’aprile 2022, firmando l’impegno al summit Our Ocean di Palau, Panama è diventato membro fondatore della campagna Island-Ocean Connection Challenge (IOCC) per ripristinare 40 isole della barriera corallina entro il 2030. Per Island Conservation, «La campagna dell’IOCC introduce una nuova era di ripristino olistico che riconosce che possiamo curare i nostri oceani riconquistando la naturalità delle nostre isole».

Nel 2021 il presidente di Panama, il socialdemocratico Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático, ha firmato l’anno scorso un decreto per ampliare la protezione della cresta di Coiba nell’ambito dell’iniziativa 30×30 per proteggere il 30% dei nostri oceani. Con questa espansione, Panama ha aggiunto 50.518,84 chilometri quadrati di aree protette terrestri e 98.228,25 chilometri quadrati di aree marine, raggiungendo con 9 anni di anticipo l’obiettivo dell’iniziativa 30×30 del quale si discuterà a dicembre a Montreal alla seconda sessione della 15esima Conferenza delle parti della Convention on biological diversity. Un obiettivo che si sono impegnate a raggiungere entro il 2030 anche l’Italia e l’Unione europea.

Per Island Conservation, «E’ giusto che Panama ospiterà Our Ocean 2023 per riunire il mondo per proporre impegni concreti e misurabili verso la protezione e la conservazione dei nostri oceani. Siamo stimolati dal progresso, dalle azioni e dalla dedizione di Panama. Panama sta indicando la strada verso un futuro pieno di isole e oceani sani e sostenibili».