Orche contro megattere, uno scontro nella nebbia (VIDEO)

15 orche e 2 megattere si combattono per ore al largo del confine tra Usa e Canada

[11 Ottobre 2022]

Il 30 settembre, alcune persone a bordo di imbarcazioni della Pacific Whale Watch Association (PWWA) hanno assistito a un raro evento: un grande gruppo di orche transitorie di Bigg e una coppia di megattere si sono molestate a vicenda in un confronto iniziato poco dopo le 11:00 vicino al confine tra Stati Uniti e Canada, nello stretto di Juan de Fuca, a circa 25 miglia (40 km) a ovest di Victoria, nella British Columbia, e di Port Angeles, nello Stato di Washington.

I i primi a individuare un gruppo di circa 15 orche insolitamente attive in superficie sono stati i membri dell’equipaggio dell’Eagle Wing Tours. Non molto tempo dopo, un altro whale watcher, il capitano Jimmy Zakreski della BC Whale Tours, ha scoperto che le orche erano eccitate a causa della presenza di due megattere in mezzo a loro. Il confronto tra questi giganti del mare è durato almeno tre ore, con attacchi, colpi di coda e pinne e forti vocalizzi, prima che tutti i cetacei scomparissero nella nebbia, laciando gli osservatori umani incerti sull’esito finale della mischia.

La naturalista Mollie Naccarato, capitano di Sooke Coastal Explorations che lavora nelle acque a sud dell’isola di Vancouver, spiega: «Sto ancora cercando di capirlo perché era assolutamente incredibile. All’inizio le orche sembravano inseguire le megattere, ma poi quando sembrava che ci fosse spazio tra di loro, le megattere tornavano indietro verso le orche».

Il direttore esecutivo della PWWA, Erin Gless, ha detto in un’intervista alla CBC che «Da queste parti, per noi è molto comune incontrare orche. Per noi è anche molto comune incontrare megattere. Non è molto comune incontrarle nel mezzo di una rissa. Le orche sono state viste girare intorno alle due megattere e occasionalmente hanno morso loro le pinne e la coda».

I naturalisti della PWWA hanno identificato alcune delle orche come T109A, T233 e T252, esemplari appartenenti a un gruppo che si incontra frequentemente lungo la costa esterna. Le due megattere sono state identificate come “Reaper” (BCX1948), una femmina di almeno 4 anni che frequenta aree di riproduzione invernali al largo di Jalisco, in Messico. e Hydra” (BCY1000), una femmina adulta, avvistata nelle aree di riproduzione al largo di Maui, nelle Hawaii, dove durante la sua vita ha dato alla luce almeno tre cuccioli.

A differenza delle orche residenti meridionali e settentrionali, che si cibano di pesce, le orche transitorie di Bigg si nutrono di mammiferi marini come foche, leoni marini e focene e, occasionalmente. cacciano prede più grandi come le megattere, ma la PWWA non ha mai documentato attacchi mortali di orche alle megattere nel Salish Sea. Mentre le megattere in autunno migrano verso sud per la loro migrazione invernale annuale, le orche non migrano e possono essere viste in qualsiasi momento dell’anno.

Gless ricorda che «Le orche sono l’unico predatore naturale che le megattere hanno in questa regione. Anche se le megattere possono raggiungere le dimensioni di uno scuolabus, un gruppo di cacciatrici molto esperte può attaccarle. Tra i whale watcher che hanno assistito all’interazione c’è stato un dibattito sul fatto che il comportamento fosse territoriale o predatorio. Alcuni credono che le orche si comportassero in modo strano perché erano irritate dal fatto che le megattere fossero nel loro giardino di casa, mentre altri pensavano che il gruppo di orche mostrasse alcuni dei tipici segni distintivi di un approccio di caccia di gruppo. Ne abbiamo viste alcune sguazzare intorno… salire in cima alla schiena delle megattere mentre cercavano di respirare. Il comportamento delle orche non era del tutto fuori dall’ordinario, ma è un incontro al quale i whale watcher hanno assistito raramente, soprattutto non da vicino. Abbiamo davvero avuto modo di vedere qualcosa di spettacolare».

Ora i ricercatori dicono che «Con il numero in aumento sia delle orche di Bigg che delle megattere nella regione, le interazioni tra gli avversari possano diventare più comuni».