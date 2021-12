Operazione “Recall 6” a Roma, denunciati 25 bracconieri

Lipu: «Ringraziamo i Carabinieri forestali per questa preziosissima collaborazione, che ha dato notevoli frutti nella lotta al bracconaggio in provincia di Roma»

[22 Dicembre 2021]

Dal 16 ottobre al 12 dicembre scorso, nel territorio della Città metropolitana di Roma capitale, si sono svolti – grazie all’operazione “Recall 6”, svolta dai Carabinieri forestali di Roma in collaborazione con le Guardie volontarie della Lipu – una serie di controlli finalizzati alla prevenzione di attività venatoria illecita per contrastare, nel particolare, l’utilizzo illecito dei richiami elettronici.

Un’operazione che ha portato importanti risultati, dato che nel complesso sono state segnalate all’autorità giudiziaria 25 bracconieri per varie tipologie di reati: 14 casi di utilizzo di richiami elettromagnetici, nove abbattimenti di specie non consentita, un utilizzo di richiamo con anello contraffatto, un’omessa custodia di arma da fuoco e, infine, una persona è stata denunciata per concorso nella commissione dei reati.

«Ringraziamo il Gruppo Carabinieri Forestali di Roma per questa preziosissima collaborazione che va avanti da ormai 6 anni e che ha dato notevoli frutti nella lotta al bracconaggio in provincia di Roma – dichiara Luca Demartini, coordinatore nazionale della Vigilanza Lipu – L’operazione conferma ancora una volta l’importanza di non abbassare la guardia e di garantire un sistema di controlli efficaci che assicurino il rispetto della legge e la tutela della fauna. Infatti, se da un lato possiamo registrare una flessione del fenomeno, il bracconaggio nella provincia di Roma continua ad essere un problema molto serio».