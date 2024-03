Nuove mappe mostrano dove il ripristino degli alberi potrebbe aiutare a frenare il cambiamento climatico ico

Albedo e copertura arborea: ora abbiamo gli strumenti per distinguere le buone soluzioni climatiche da quelle cattive

[28 Marzo 2024]

Mentre aumentano gli sforzi per ripristinare la copertura arborea per aiutare a evitare un cambiamento climatico fuori controllo, lo studio “Accounting for albedo change to identify climate-positive tree cover restoration”, pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori della Clark University, di The Nature Conservancy e dell’ETH Zürich. evidenzia come il ripristino della copertura arborea possa, in alcune località, riscaldare la Terra anziché raffreddarla influenzando l’albedo che, come spiega la NASA, «E’ la frazione di luce riflessa da una superficie. L’albedo della superficie terrestre (atmosfera, oceano, superfici terrestri) determina quanta energia solare in arrivo, o luce, viene immediatamente riflessa nello spazio. Ciò può avere un impatto sul clima».

Lo studio. che vede come co-autori principali Natalia Hasler del George Perkins Marsh Institute e Christopher Williams della Graduate School of Geography della della Clark University, fornisce un’analisi globale di dove il ripristino della copertura arborea è più efficace nel raffreddare il sistema climatico globale, considerando non solo il raffreddamento dovuto allo stoccaggio del carbonio ma anche il riscaldamento dovuto alla diminuzione dell’albedo.

Si tratta di un lavoro collettivo che mette a disposizione uno strumento che i professionisti e i gestori del territorio possono utilizzare per determinare quanto sia problematico l’albedo per qualsiasi progetto di riforestazione o rimboschimento nel mondo. Gli autori utilizzano queste nuove mappe per dimostrare che «Le stime “solo carbonio” precedentemente pubblicate sul potenziale di mitigazione del clima globale derivante dal ripristino degli alberi in tutto il mondo fornivano una significativa sovrastima, essendo ovunque dal 20 all’81% troppo elevate. Poiché in precedenza non erano disponibili mappe complete delle conseguenze del cambiamento dell’albedo, queste stime basate esclusivamente sul carbonio tendono a identificare troppe opzioni nei paesaggi – in particolare ambienti semi-aridi e regioni innevate e boreali – dove i cambiamenti dell’albedo compenserebbero in modo significativo, o addirittura annullerebbero , i benefici di rimozione del carbonio forniti da questi alberi».

La Hasler. sottolinea che «L’equilibrio tra lo stoccaggio del carbonio e il cambiamento dell’albedo derivante dal ripristino della copertura arborea varia da luogo a luogo, ma fino ad ora non avevamo gli strumenti per distinguere le buone soluzioni climatiche da quelle cattive. Il nostro studio mira a cambiare la situazione, fornendo le mappe necessarie per prendere decisioni più intelligenti e garantendo allo stesso tempo che i finanziamenti limitati siano diretti a quei luoghi in cui il ripristino della copertura arborea può fare la differenza più positiva come soluzione climatica naturale».

Ma lo studio identifica anche i luoghi all’interno di ogni bioma della Terra in cui è possibile ottenere i benefici di mitigazione climatica derivanti dalla piantumazione di alberi. «Meglio ancora – dicono i ricercatori – si scopre anche che la maggior parte delle migliaia di progetti sul campo in corso a livello globale per ripristinare la copertura arborea sono concentrati in queste zone di maggiore opportunità. Anche in queste località, tuttavia, è probabile che i cambiamenti dell’albedo controbilancino il beneficio climatico netto di almeno il 20% in circa due terzi dei casi».

L’autrice senior dello studio, Susan Cook-Patton, esperta di restauro forestale di The Nature Conservancy -, è convinta che «Abbiamo colmato un significativo gap nella ricerca e ottenuto un quadro molto più completo di come il ripristino della copertura arborea può avere un impatto sul nostro clima globale, sia positivamente che talvolta anche negativamente. Tuttavia, è importante ricordare che ci sono molte altre valide ragioni per ripristinare la copertura arborea, anche in luoghi in cui i benefici climatici non sono eccezionali: acqua pulita, produzione alimentare resiliente, habitat naturale, l’elenco potrebbe continuare. Chiediamo semplicemente ai governi e ai gestori del territorio di integrare più attentamente l’albedo nei loro processi decisionali ambientali e stiamo rendendo open source questo nuovo e robusto insieme di strumenti per aiutarli a farlo».