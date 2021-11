Nord Kenya: land grab e violazione dei diritti umani nel nome della conservazione

La conservazione neocoloniale dell’NRT: un business redditizio a spese delle comunità locali

[19 Novembre 2021]

Mentre in Kenya aumentano le proteste delle comunità locali contro il Northern Rangelands Trust (NRT), una delle più grandi agenzie di conservazione del Kenya, il nuovo rapporto “Stealth Game: “Community” Conservancies Devastate Land & Lives nel nord del Kenya” dell’Oakland Institute” rivela «L’impatto devastante della conservazione della fauna selvatica privatizzata e neocoloniale e del turismo dei safari sulle comunità di pastori indigeni».

l’Oakland Institute è un Policy Think Tank statunitense indipendente che ha realizzato rapporti investigativi simili in molti Paesi in via di sviluppo. Basato su un’ampia ricerca sul campo, “Stealth Game” è il primo rapporto indipendente a fornire una revisione completa dell’evoluzione delle leggi sulla tutela del territorio e della fauna selvatica del Kenya, sulla storia, la struttura e il funzionamento del modello di conservazione “comunitario” dell’NRT, così come sulle questioni riguardanti l’accesso alla terra e i diritti umani messi in pericolo del modello privatizzato di conservazione in Kenya. Creato da Ian Craig, la cui famiglia faceva parte dell’élite della minoranza bianca durante il colonialismo britannico, le origini di NRT risalgono agli anni ’80, quando il ranch di 62.000 acri di proprietà della famiglia di Craig venne trasformato nella sua prima riserva. Oggi l’NRT riceve milioni di finanziamenti da donatori come USAID, Unione Europea, agenzie di sviluppo danesi e francesi e grandi ONG ambientaliste, tra le quali The Nature Conservancy (TNC) e Space for Giants.

all’Oakland Institute spiegano che «Sebbene termini come “partecipativo”, “guidato dalla comunità” ed ” empowerment locale” vengano ampiamente utilizzati, il rapporto espone come il Northern Rangelands Trust (NRT) e il Kenya Wildlife Services (KWS) abbiano presumibilmente espropriato le comunità di pastori delle loro terre ancestrali, attraverso la corruzione, la cooptazione e talvolta attraverso l’intimidazione e la violenza, per creare riserve di fauna selvatica per i dollari della conservazione».

L’NRT è stato fondato nel 2004 e da allora ha istituito 39 riserve su oltre 42.000 Km2 di territorio nel Kenya settentrionale e costiero, quasi l’8% della superficie totale del paese. Mentre l’NRT afferma che il suo obiettivo è quello di «Trasformare la vita delle persone, garantire la pace e conservare le risorse naturali», il rapporto dell’Oakland Institute dà voce alle comunità – prevalentemente pastorali – che accusano l’NRT di aver espropriato le loro terre e di aver dispiegato unità di sicurezza armate coinvolte in gravi abusi dei diritti umani. NRT è anche coinvolto nella sicurezza, nella gestione dei pascoli e nella commercializzazione del bestiame, il che, secondo le comunità colpite, gli conferisce un livello di controllo che supera persino quello del governo keniano.

Infatti, il rapporto è accompagnato da un comunicato delle comunità pastorali firmato da anziani e professionisti dei popoli Borana, Samburu, Somali, Pokot e Turkana del Kenya settentrionale che si dicono «Gravemente preoccupati per le uccisioni e le mutilazioni del nostro popolo da parte dei ranger del Northern Rangelands Trust (NRT). Siamo anche disturbati dal fatto che la NRT abbia utilizzato mezzi corrotti e ingannevoli per espropriare sistematicamente i membri delle nostre comunità. Che l’NRT abbia fatto questo in un momento in cui gli spasimi del cambiamento climatico continuano a influenzare notevolmente la pastorizia, che è la nostra principale attività economica, il che dimostra la totale insensibilità e ottusità. Oltre a questo, siamo profondamente arrabbiati per il fatto che la NRT abbia continuato a corrompere la maggior parte dei funzionari dei governi nazionali e di contea. Questo ha incluso la polizia che non ha mostrato alcun interesse a indagare sulle uccisioni e altre forme di violazioni dei diritti umani causate alla nostra gente da unità di ranger appositamente addestrate dell’NRT. Come il governo del Kenya abbia permesso a una ONG di gestire un meccanismo di sicurezza quasi parallelo mentre è noto, in tutto il mondo, che i ruoli di sicurezza e mantenimento della legge e dell’ordine sono conferiti esclusivamente ai governi, sfida qualsiasi spiegazione. Anche dopo aver presentato molte petizioni, essere andato in tribunale e aver tenuto marce di protesta, il governo ha ampiamente ignorato la nostra situazione per mano di questa ONG. Anche i media ci hanno ignorato, perché poche notizie su quanto sta accadendo vengono pubblicate da giornali locali o stranieri o trasmesse da radio e televisioni. Tuttavia, non possiamo incolpare completamente i media poiché la NRT ha lanciato un’elaborata campagna di pubbliche relazioni per contrastare qualsiasi grido di angoscia lanciato dalla nostra gente. In effetti, siamo sicuri che gli altri keniani e il mondo in generale non avrebbero saputo degli omicidi, delle mutilazioni o dell’espropriazione in corso della nostra gente dalle loro terre se non fosse stato il fatto che l’Oakland Institute ha fatto di tutto per indagare scrupolosamente questi avvenimenti e compilare un rapporto impressionante e accurato».

Secondo Anuradha Mittal, direttore esecutivo dell’Oakland Institute e autore del rapporto, «L’NRT, in collaborazione con grandi organizzazioni ambientaliste, incarna un approccio neocoloniale alla conservazione guidato dall’Occidente che crea un business redditizio a spese delle comunità locali che hanno vissuto su queste terre per secoli. Nonostante le sue affermazioni contrarie, l’NRT è l’ennesimo esempio di come la conservazione “fortezza”, sotto l’apparenza delle conservazioni comunitarie, stia espropriando proprio le comunità di pastori che afferma di aiutare: distruggendo i loro sistemi di governo tradizionali, minando i loro movimenti, la loro l’autonomia e i loro mezzi di sussistenza».

Negli ultimi anni, le comunità locali colpite hanno organizzato proteste, firmato petizioni e avviato azioni legali contro la presenza dell’NRT sulle loro terre e hanno ripetutamente chiesto giustizia dopo essere stati ignorati per anni dal governo keniota e dalla polizia quando denunciavano uccisioni di familiari e altre violazioni dei diritti umani.

L’Oakland Institute dice che «I risultati di “Stealth Game” richiedono un’urgente indagine indipendente sulle lamentele relative alla terra e ai diritti umani riguardo alle riserve comunitarie dell’NRT, comprese le accuse di coinvolgimento delle unità di risposta rapida dell’NRT in conflitti interetnici e di abusi e uccisioni extragiudiziali».

Il rapporto viene presentato mentre la comunità internazionale sta prendendo in considerazione l’adozione della “30×30 initiative” sotto la Convention on Biological Diversity Onu, che prevede il 30% del pianeta rientri in aree protette o in altre misure di conservazione efficaci entro il 2030. Stealth Game chiarisce che «La conservazione “fortezza” deve essere sostituita da sforzi di conservazione veramente guidati dagli indigeni per preservare la restante biodiversità del pianeta nel rispetto degli interessi, dei diritti e della dignità delle comunità locali».

Le comunità pastorali concludono il loro comunicato con diverse richieste alle istituzioni: «1. Al Ministero dell’Interno del Governo Nazionale. Chiediamo di sapere perché il ministero degli Interni ha permesso all’NRT di istituire un accordo di sicurezza parallelo in molte parti del nord del Kenya. Chiediamo inoltre un’indagine completa e indipendente da parte della Direzione delle indagini penali (DCI) sull’uccisione di 76 persone a Biliqo-Bulesa e sul ruolo che i ranger dell’NRT svolgono nell’escalation dei conflitti e delle tensioni tra le comunità. 2. Al Ministero del Territorio e del Turismo e al Ministero della fauna selvatica. Chiediamo che l’estensione in corso e l’espansione delle riserve comunitarie e di altri usi vengano immediatamente interrotte fino a quando le nostre terre non saranno formalmente registrate secondo le disposizioni del Community Land Act 2016. Non vogliamo che le nostre terre siano suddivise ma devono essere registrate come blocchi a causa della fragilità della loro cologia. Chiediamo inoltre che l’USAID, l’Agenzia francese per lo sviluppo (AFD) e la NRT smettano di interferire nel processo di registrazione dei terreni. 4. Alla leadership di contea. Chiediamo che la leadership delle nostre contee smetta di firmare MOU arbitrari con l’ente di conservazione canaglia. Chiediamo un processo trasparente che DEVE coinvolgere tutti i membri delle nostre comunità come richiesto dalla Costituzione in modo che i nostri diritti, interessi e punti di vista sulla terra siano presi in considerazione 5. All’NRT e ai suoi funzionari. Siamo consapevoli che ingannate la nostra gente dando loro una manciata di opportunità di lavoro e piccole donazionii di pozzi e aule in modo che voi possiate continuare a espropriarci. Siamo anche consapevoli che raccogliete miliardi di scellini dalle agenzie donatrici per nostro conto, ma non siete responsabili nei nostri confronti. Inoltre, siamo consapevoli che approfittate della credulità e dell’emarginazione delle nostre comunità per violare i diritti umani ed espropriarci. Vi chiediamo quindi di lasciare immediatamente le nostre terre e di permetterci di gestire le nostre risorse nel modo che conosciamo meglio. Se non lo farete, utilizzeremo tutti i mezzi legali a nostra disposizione a livello locale e internazionale per assicurarci che lasciate le nostre terre. 6. Ai donatori NRT. Siamo sicuri che l’Oakland Institute condividerà i risultati del rapporto con i principali donatori della NRT. A questo proposito, i donatori di NRT sapranno di aver finanziato direttamente le uccisioni e le mutilazioni del nostro popolo e altre forme di violazione dei diritti umani. I donatori sapranno anche che alcuni dei fondi che donano così generosamente alla NRT vengono utilizzati per l’acquisto di armi che causano morte e lesioni alla nostra gente. A seguito di ciò, chiediamo a tutti i donatori di NRT di smettere di finanziare questa organizzazione canaglia».

Mordecai Ogada, ecologista keniota ed esperto di conservazione, concorda: «L’NRT è un’idea partita in piccolo (e forse con buone intenzioni) ma oggi è diventata una grossa bolla, insostenibile dal punto di vista finanziario e sociale, che si estende sul Kenya settentrionale con un potere di tipo quasi governativo. Attraverso la manipolazione delle strutture culturali, ha intrappolato le comunità nel suo artificioso modello di “conservazione” e i donatori nella loro intricata rete finanziaria. Più a lungo durerà, più pericoloso sarà il suo inevitabile disfacimento».

Commentando il rapporto, Fiore Longo, responsabile della campagna di Survival International per decolonizzare la conservazione, fa notare che «L’NRT si sta muovendo in modo sempre più preoccupante verso gli oscuri e sospetti meccanismi del mercato del carbonio e delle compensazioni di carbonio come un’ulteriore fonte di guadagno. E, cosa sconvolgente data l’abbondanza di prove di abusi dei diritti umani, l’Unione Europea sta portando questo sistema a modello nel suo nuovo progetto NaturAfrica».

La direttrice generale di Survival International, Caroline Pearce, conclude: «Le “aree di conservazione” hanno coltivato a lungo l’immagine di una lussuosa e armonica immersione nella natura, con paesaggi africani incontaminati e abitanti locali felici, spesso in abiti pittoreschi, come denuncia da tempo Survival e come hanno dimostrato ampiamente i ricercatori dell’Oakland Institute, è semplicemente una facciata che nasconde lo sfruttamento e gli abusi di potere ai danni dei popoli indigeni e locali. Survival ha raccolto testimonianze in tutto il mondo, descrivendo in dettaglio come questo modello di conservazione fortezza porti allo sfratto dei popoli indigeni dalle loro terre, e a essere sottoposti ad abusi e terrorizzati da coloro che li espropriano. Il rapporto dell’Oakland Institute è solo un ulteriore esempio del perché le attuali pratiche di conservazione devono cambiare alla radice, e del perché il mondo deve smettere di tollerare questi terribili abusi mascherati da “conservazione” amichevole. L’NRT deve essere chiamata a rispondere delle sue azioni».