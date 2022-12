Nel Mekong continuano a morire gli ultimi delfini dell’Irrawaddy. Ne sono rimasti un’ottantina

Wwf: urgentemente necessario aumentare le forze dell'ordine per salvare i delfini del Mekong dall'estinzione

L’amministrazione della pesca della Cambogia e il Wwf Cambodia hanno trovato un altro delfino di acqua dolcedell’ Irrawaddy (Orcaella brevirostris) morto nel comune di Koh Trung, nella città di Kratie, lungo il corso inferiore del Mekong. La carcassa del delfino è stata scoperta il 22 dicembre 2022 mentre galleggiava nel grande fiume da un cittadino che ha avvertito il Wwf e le autorità competenti.

Il Wwf Cambodia spiega che «Il delfino morto era una femmina adulta lunga 193 cm, di età compresa tra i 7 e i 10 anni, del peso di circa 85 kg». Dopo aver esaminato la carcassa del delfino, il team della Kratie fisheries administration cantonment e del Wwf ha suggerito che «Il delfino è morto dopo essere rimasto impigliato in una rete da posta monofilo, con segni di rete da posta scoperti sul colpo dell’animale».

Si tratta del decimo decesso di un delfino del Mekong registrato nel 2022 e il 28esimo decesso negli ultimi 3 anni. Il Panda cambogiano evidenzia che «La morte di una femmina adulta sana è particolarmente triste, poiché questo è un colpo diretto al potenziale riproduttivo dei delfini del Mekong». Seng Teak, direttore del Wwf Cambodia ha aggiunto: «Questi ultimi giorni hanno visto la morte di due delfini. Questo è un segnale molto serio e preoccupante della tendenza all’estinzione della specie nel fiume Mekong».

Infatti, il 18 dicembre era stato trovato un delfino maschio morto, di circa 15 – 20 anni, lungo 2,3 metri e del peso di 162 kg, appartenente al branco di delfini del fiume Mekong. Il corpo del delfino è stato trovato mentre galleggiava nel fiume vicino al canyon di Koh Dambang al confine tra le province di Kratie e Stung Treng. Dopo un esame approfondito della carcassa del delfino, il team di ricerca della Fisheries Administration e del Wwf ha concluso che «Il delfino è morto a causa delle reti da pesca poiché il team ha trovato tracce di fibre sul collo» e i ricercatori hanno detto: «Siamo profondamente preoccupati per il tasso di mortalità senza precedenti degli ultimi tre anni».

A febbraio, i funzionari della fisheries administration cambogiana avevano annunciato la morte dell’ultimo delfino dell’Irrawaddy conosciuto di una popolazione su un tratto del Mekong più a monte di dove vivono i delfini rimasti e anche in quel caso la causa sembra essere stata l’impigliamento in una rete da pesca.

I delfini del Mekong sono elencati nella Lista Rossa IUCN come una delle specie più a rischio di estinzione. Il primo censimento dei delfini Irrawaddy in Cambogia, realizzato nel 1997, stimava che la loro popolazione totale fosse di circa 200 individui. Nel 2020, uno studio sullo stato dei delfini condotto dalla Fisheries Administration della Cambogia e dal Wwf ha stimato che nel fiume Mekong in Cambogia vivevano ormai solo 89 delfini.

Teak aggiunge: «Ogni volta che viene scoperto un delfino morto è estremamente terrificante. La morte di un delfino adulto sano come questo è triste data la sua popolazione attualmente esigua, poiché questo influisce direttamente sul potenziale riproduttivo dei delfini del Mekong. Esortiamo le autorità competenti a intensificare gli sforzi delle forze dell’ordine per fermare completamente tutte le attività di pesca illegali nelle aree di conservazione dei delfini: in tal modo, non solo proteggeremo il nostro patrimonio vivente, ma gestiremo anche il nostro stock di pesci selvatici per una sicurezza alimentare duratura per milioni di persone. Se l’attuale pratica di pesca illegale continua, i delfini del Mekong potrebbero estinguersi nel prossimo futuro. Questo tasso di mortalità non si era visto negli ultimi dieci anni. Se questa situazione non viene affrontata immediatamente, questa specie si estinguerà sotto i nostri occhi».

Circa il 70% della popolazione di delfini del Mekong ha attualmente più di 20 anni, al limite dell’età riproduttiva. L’aspettativa di vita dei delfini dell’Irrawaddy è tra i 27 ei 30 anni. Attualmente, la mortalità dei cuccioli di delfino del Mekong è elevata: circa il 62% negli ultimi tre anni, il che abbassa ulteriormente il loro tasso di sopravvivenza dei cuccioli fino all’età adulta. Il Wwf conferma: «Siamo profondamente preoccupati che non ci siano abbastanza nuovi delfini per sostituire i vecchi delfini. Il Wwf chiede a tutte le autorità competenti di adottare e attuare misure adeguate per affrontare con urgenza la mortalità causata dalle note minacce delle reti da posta e dalla pesca elettrica che si stanno verificando nelle aree di conservazione dei delfini».

Teak conclude: «L’unica soluzione a questa crisi provocata dall’uomo è che tutte le autorità responsabili attuino rigorose azioni di applicazione della legge contro queste attività di pesca illegale nelle aree dell’habitat dei delfini, con un aumento del pattugliamento notturno, quando si verifica la maggior parte della pesca illegale».