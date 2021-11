Nasce Seascape: la nuova rivista internazionale made in Italy per parlare di coste e mare

Una rivista semestrale per lo scambio di conoscenze ed esperienze sulle problematiche che interessano le aree costiere del mondo

[30 Novembre 2021]

Parte con una nuova avventura editoriale che parla di mare: SEASCAPE. International journal of Architecture, Urbanism and Geomorphology of coastal landscapes, la nuova rivista di PE Primiceri Editore, in collaborazione con Legambiente e Osservatorio_paesaggi_costieri. La direzione è di Sebastiano Venneri e Michele Manigrasso, affiancati in questa nuova sfida dal vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini.

Seascape è una rivista semestrale (in versione digitale e cartacea) che vuole porsi come riferimento internazionale per lo scambio delle conoscenze e delle esperienze in merito ai temi e alle problematiche che interessano le aree costiere del mondo.

Ogni numero affronta un tema specifico in maniera “interdisciplinare” e “transcalare”. Tutti gli articoli scientifici sono raccolti attraverso call internazionale, veicolata dai canali della rivista, dalla Casa Editrice e dal comitato scientifico afferente ad accademie e istituzioni internazionali. A questi si aggiungono diverse rubriche dedicate a interviste, alla recensione di libri recenti, alla pubblicazione di progetti significativi, di esiti di concorsi, di mostre etc.

Da oggi, si può partecipare alla prima call internazionale:

“EROSIONS. Sea level rise and coastal erosion in the Mediterranean basin”.

La partecipazione è aperta a docenti, ricercatori, studiosi, tecnici e professionisti. Ogni abstract, sarà soggetto a procedura di double blind peer review, e valutato da 3 membri del Comitato Scientifico della rivista e da studiosi esterni ad esso.

Agli autori dei contributi selezionati verranno inviate le indicazioni utili per procedere con la stesura dell’articolo completo, che sarà successivamente sottoposto a una seconda fase di revisione da parte del Comitato Scientifico e da studiosi esterni.

Per partecipare alla Call for abstract è necessario inviare una proposta in lingua italiana o in inglese (una sola per candidato e obbligatoriamente in inglese per gli stranieri) entro il 15 gennaio 2022, seguendo il format da scaricare sul sito.

Il primo numero di Seascape intende raccogliere esperienze di ricerca e di progetto interdisciplinari, mirate alla comprensione dei fenomeni dell’innalzamento del livello dei mari e dell’erosione lungo le coste del Mediterraneo, per approfondirne le tendenze e le evoluzioni; per individuare e analizzare gli errori del passato; per tracciare una possibile linea strategica per convivere con i fenomeni in atto, tra azioni di adattamento e di arretramento gestito, prima che ulteriore patrimonio fisico, economico e sociale si perda per sempre.

Per queste ragioni, i contributi dovranno affrontare uno dei seguenti ambiti di indagine:

Ambito 01 – Erosione costiera, impatti e difese

Ambito 02 – Adattamento e arretramento gestito

Tempistiche

– Sabato, 15 gennaio 2022_ Deadline consegna abstract

– Sabato, 12 febbraio 2022_ Comunicazione dei risultati della blind review a ogni autore proponente

– Sabato, 9 aprile 2022_ Deadline consegna della prima stesura del full paper

Visita www.seascape.it e scarica la call 01.