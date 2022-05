Motocross nella riserva naturale dei Monti livornesi, in 4 multati dai Carabinieri

[19 Maggio 2022]

A seguito delle numerose segnalazioni, ieri sera una pattuglia dei Carabinieri ha intercettato quattro motociclisti che «a bordo di potenti moto da enduro, transitavano in area di divieto regolarmente tabellata, all’interno della riserva naturale regionale dei Monti livornesi».

Si tratta di una delle risorse ambientali più preziose nella provincia di Livorno, tanto da essere stata proposta dalla Regione Toscana quale Sito di importanza comunitaria (Sic) per i valori naturalistici che racchiude.

Valori che però non sembrano rispecchiarsi nell’importo economico previsto dalla sanzione amministrativa comminata ai quattro motociclisti, pari a 172€ ciascuno.

«La stazione carabinieri forestali di Montenero riceve continue comunicazioni da parte di cittadini che segnalano di aver incontrato motociclisti che percorrono i sentieri dei Monti livornesi. Tale condotta – sottolineano i Carabinieri – mette a repentaglio la sicurezza di chi si avventura a piedi per i sentieri e costituisce un’attività di profondo disturbo all’ambiente naturale, sia in termini di emissioni inquinanti e rumorose, sia per il dissesto idrogeologico provocato dal passaggio delle ruote sul fondo naturale dei sentieri».