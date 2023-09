Montecristo esempio da seguire per la gestione delle specie aliene invasive

Genovesi: «I ranger sono fondamentali contro le minacce delle specie invasive»

[15 Settembre 2023]

Il sito della European Rangers Federation pubblica un’intervista a Piero “Papik” Genovesi dal titolo “Rangers are key against threats from invasive species” nella quale il capo del servizio fauna selvatica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra)e presidente Dell’IUCN Invasive Species (IS) specialists group sottolinea l’importanza delle aree protette nella lotta alle specie aliene e porta ad esempio quanto successo a Montecristo, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con l’eradicazione del ratto nero. Ecco l’intervista:

Il mondo sottovaluta enormemente la minaccia alla biodiversità rappresentata dalle specie invasive. E l’Europa è uno degli hot spot di questa minaccia. Questi sono alcuni dei risultati chiave dell’ultimo rapporto sulle specie invasive redatto dal World Biodiversity Council IPBES . Abbiamo parlato con Piero Genovesi, redattore del rapporto, delle conclusioni che si possono trarre dalla valutazione IS per i ranger e le aree protette in Europa.

Dato che la maggior parte dei ranger europei ci lavora, qual è il ruolo delle aree protette in Europa nel ridurre al minimo il rischio di specie esotiche invasive per la biodiversità?

Come mostra il rapporto, nessuna area è invulnerabile alle specie invasive. Le aree protette svolgono un ruolo chiave nell’affrontare questa minaccia. Alcuni anni fa abbiamo condotto un’indagine in Europa e contattato le aree protette per sviluppare linee guida per la gestione delle specie invasive, che sono state adottate dal Consiglio d’Europa. L’indagine ha identificato l’IS come la seconda più grande minaccia alla biodiversità dopo la perdita di habitat. Le aree protette sono particolarmente colpite perché ospitano specie autoctone molto importanti. Le specie invasive le colpiscono, tra le altre cose, attraverso la competizione, l’alterazione degli habitat e la predazione.

In che modo i Ranger possono aiutare a ridurre al minimo questa minaccia?

I rangers svolgono un ruolo chiave per diversi motivi: prima di tutto, abbiamo bisogno di più capacità per rispondere. Il personale addestrato con buone capacità di coping è essenziale. Ma non è tutto: le aree protette hanno un’alta credibilità tra l’opinione pubblica. Se il loro personale, come i ranger, è a conoscenza del problema delle specie invasive e ha una buona base di conoscenza, può anche agire come ambasciatore per informare e sensibilizzare gli utenti su questa minaccia, ad esempio per prevenire l’introduzione involontaria o deliberata di specie aliene.

Quali abilità sono necessarie per questo?

Le aree protette sono un laboratorio di nuove misure. La sfida è che le specie invasive possono provenire da qualsiasi gruppo tassonomico: piante, animali, funghi, vertebrati e invertebrati. Quindi non è facile raggiungere un buon livello di competenza per tutti i gruppi. E’ inoltre necessario collegare le informazioni sui nuovi gruppi che possono immigrare e svolgere il ruolo di sentinella: le aree protette possono così individuare nuove specie invasive prima che colpiscano altre aree.

Pertanto, è importante che il personale abbia un buon livello di capacità di individuare le specie di tutti i gruppi tassonomici. Prima di tutto, i ranger devono essere consapevoli del problema e collaborare con gli scienziati. Spesso, ad esempio, vengono promosse scansioni dell’orizzonte per identificare le specie a rischio di invasione delle aree protette, in cui esperti di diversi gruppi tassonomici e ambienti vengono riuniti per tenere conto di tutte le informazioni che hanno sulle specie nei Paesi vicini che frequentemente invadono altre aree. In questo modo, i ranger sanno quali specie potrebbero invadere e possono rilevarle rapidamente. Naturalmente esistono anche altri strumenti, dall’e-DNA nei sistemi marini di acqua dolce alle fototrappole negli ambienti terrestri fino ai sistemi automatizzati per identificare nuove specie.

Qual è l’attuale livello di consapevolezza e capacità sull’argomento?

In tutte le regioni del mondo, compresa l’Europa, mancano consapevolezza e capacità in questo ambito. Cresce l’attenzione verso le aree protette, ma si può fare molto di più, anche in termini di risorse umane. Ad esempio, sarebbe molto utile per il controllo delle nuove specie invasive se fossero disponibili almeno attrezzature di base per contrastare le specie e se parte del personale fosse formato per gruppi specifici come piante, piccoli vertebrati, pesci, ecc.

E’ fondamentale accelerare la risposta e formare il personale, come i ranger, sulle specie invasive per fornire istruzione in tutti i settori della società

E poiché le specie invasive possono essere introdotte da aree vicine, suggeriamo che le aree protette fungano da catalizzatore per l’azione oltre i loro confini, cercando di coinvolgere le comunità locali e adottare buone misure preventive. E’ fondamentale accelerare la risposta e a tal fine è necessario formare il personale sulle specie invasive. In questo modo possono fornire istruzione e informazione in tutti i settori della società.

Le IS sono un problema? E quali sono le specie più problematiche?

Esiste una differenza tra le specie aliene introdotte dall’uomo – ce ne sono almeno 37.000 in tutto il mondo – e le specie aliene invasive che hanno un impatto sulla natura. Conosciamo 3.500 specie che causano danni alla biodiversità. E’ su queste specie invasive che dobbiamo concentrare la nostra azione. In Europa abbiamo sviluppato una legislazione basata su un elenco di specie pericolose per l’uomo. Queste possono andare da vertebrati come lo scoiattolo grigio americano che sta causando l’estinzione dello scoiattolo rosso autoctono, o la nutria, conosciuta anche come castorino, che sta degradando gli ecosistemi fluviali distruggendo uova e nidi di specie di uccelli autoctone e causando anche l’erosione delle sponde fluviali. C’è il giacinto d’acqua che crea enormi tappeti di vegetazione sui fiumi che possono cambiare gli ecosistemi. Quindi abbiamo problemi molto seri negli ecosistemi marini e di acqua dolce.

Ci sono regioni in Europa particolarmente a rischio di invasione?

Ci sono infatti ambienti e zone più a rischio di altri, ad esempio le isole. Molti in Europa sono stati gravemente colpiti dalle IS. Anche le aree protette con importanti sistemi di acqua dolce sono particolarmente vulnerabili e, naturalmente, le aree protette con un’elevata attività umana, dove è più probabile che una IS arrivi accidentalmente o intenzionalmente.

Puoi fornire esempi di gestione IS particolarmente riuscita?

Circa l’80% dei tentativi di eradicazione hanno avuto successo. Naturalmente questa è l’ultima opzione, ma in alcuni casi sono necessari e i risultati possono essere incredibilmente positivi. Un esempio è l’eradicazione del ratto nero sull’isola di Montecristo. Questo ha aumentato il successo riproduttivo della berta maggiore, un uccello endemico che vive nella regione oceanica dell’Europa meridionale e nidifica sul terreno, dallo 0% quando tutti i pulcini venivano uccisi dai ratti all’80% in un anno. Inoltre, l’intero ecosistema dell’isola è migliorato dopo l’eradicazione. Può essere uno strumento anche l’uso molto attento di agenti di biocontrollo come parassiti antagonisti o predatori di piante esotiche. Naturalmente è necessario uno screening molto accurato per evitare effetti indesiderati, ma la nostra capacità di sviluppare queste tecniche è decisamente migliorata nel corso degli anni e ora possiamo utilizzare una gamma più ampia di strumenti.