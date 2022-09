Appuntamento per lunedì 5 settembre alle 10.30: come partecipare

Monte Capanne e promontorio dell’Enfola, il Parco presenta la bozza del piano di gestione

L’incontro è aperto alla partecipazione degli Enti locali e delle altre Istituzioni, dei soggetti portatori di interessi ambientali ed economici e delle associazioni agricole

[1 Settembre 2022]

Lunedì 5 settembre 2022 presso la sede dell’Ente Parco in Località Enfola, dalle ore 10:30 alle 12:30, sarà presentata la bozza del piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 presenti nella zona centro-occidentale dell’Isola d’Elba e denominati ZSC/ZPS “Monte Capanne e promontorio dell’Enfola”. La “Rete natura 2000” costituisce un sistema di protezione ambientale che coinvolge tutti gli Stati membri, per tutelare specie e habitat significativi e rari, rappresentativi dei diversi contesti geografici europei.

Il documento è stato adottato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 25 del 27.06.2022, scaricabile al link.

L’incontro è aperto alla partecipazione degli Enti locali e delle altre Istituzioni, dei soggetti portatori di interessi ambientali ed economici e delle associazioni agricole. Per motivi di organizzazione degli spazi del luogo di accoglienza si prega chi volesse partecipare di compilare la seguente scheda di iscrizione disponibile on line al link.

Durante l’evento i partecipanti potranno esprimere il proprio contributo partecipativo ai documenti presentati, contributi che potranno essere formalizzati in forma scritta entro e non oltre il 30 settembre 2022 all’Ente Parco per PEC pnarcipelago@postacert.toscana.it.

di Ente parco nazionale Arcipelago toscano