Mola tra le 15 buone pratiche italiane della Giornata Mondiale della Zone umide 2022

Il 6 febbraio escursione e festa nella zona umida più importante dell’Elba

[1 Febbraio 2022]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

In occasione della giornata mondiale delle Zone Umide 2022, il Dossier “Ecosistemi acquartici” di Legambiente cita il progetto sulla ricostruzione della zona umida di Mola realizzato dal Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, tra i quindici esempi più virtuosi nella tutela della biodiversità acquatica e delle zone umide, . Ecco cosa sil legge a proposito nel dossier:

Ricostruzione della zona umida di Mola

«Il progetto realizzato dal Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano ha permesso il recupero dell’area umida costiera di Mola, un’area ricca di habitat di interesse comunitario e regionale dove sono presenti anfibi e specie ornitiche legate ad ambienti palustri, sono stati recuperati gli stagni di acque dolci e ampliato quello retrodunale con acque salmastre e ricostruita e riqualificata la duna litoranea. A completare l’intervento di recupero anche un’Aula Verde e Blu, una struttura gestita da Legambiente Arcipelago Toscano e dall’Associazione Diversamente Marinai, realizzata per garantire le attività di educazione ambientale e l’accoglienza dei visitatori di questo prezioso scrigno di biodiversità».

la Zona umida di Mola, al confine dei Comuni di Capoliveri e Porto Azzurro e nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, sarà protagonista il 6 febbraio di una delle iniziative nazionali di Legambiente che concluderanno la settimana dedicata alla Giornata Mondiale delle Zone umide 2022.

L’appuntamento è domenica 6 febbraio alle ore 15:00 al parcheggio di Mola – lato Porto Azzurro, prenotazione obbligatoria: legambientearcipelago@gmail.com.

Ecco il programma: ore 15:00 ritrovo presso il parcheggio di Mola lato Porto Azzurro, verifica green pass, partenza a piccoli gruppi per la visita alla zona umida di mola attraverso varie stazioni in cui guide parco ed educatori di Legambiente proporranno attività di interpretazione ambientale, adatte ad adulti e bambini, che permetteranno a tutti di apprezzare l’importanza delle zone umide in generale ed in particolare di quella di Mola. All’Aula VerdeBlu sarà presente anche Leonardo Forbicioni esperto entomologo, vicepresidente di WBA (World Biodiversity Association) e curatore del NatLab di Forte Inglese Portoferraio.

ore 17:00 fine attività e piccolo rinfresco a base di schiaccia e vino locale

18:00 termine ultimo consegna materiali del contest artistico lanciato il 23 gennaio: foto, dipinti, disegni, sculture, manufatti artistici, componimenti poetici e letterari creati per raccontare le zone umide dell’Elba e la loro importanza.

Ecco il Regolamento per partecipare al contest:

termine di consegna: 6 febbraio, on line , tramite posta elettronica indirizzata a legambientearcipelago@gmail.com, o a mano presso l’Aula Verde e Blu di Mola.

premiazione : domenica 20 febbraio ore 15 presso l’Aula Verde e Blu.

Argomento: opere che si ispirano alle zone umide dell’Elba.

Le opere sono divise in tre categorie:

Immagini (foto, dipinti e disegni)

Manufatti (sculture e piccole installazioni)

Composizioni letterarie (testi e poesie)

Le opere devono essere accompagnate da una breve descrizione e le fotografie devono riportare la data e il luogo dello scatto e possono essere fatte con qualsiasi apparecchio fotografico o smartphone.

I partecipanti al contest devono autorizzare Legambiente Arcipelago Toscano a pubblicare o esporre le proprie opere e dovranno firmare una delibera per trattamento dei dati personali.

Ci sarà un vincitore per ogni categoria e alle opere migliori verrà dato ampio risalto sulla stampa e sui canali social.