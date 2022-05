Metà delle farfalle britanniche è in via di estinzione

Un aumento del 26% del numero di specie minacciate di estinzione. Ma ci sono anche reintroduzioni di successo

[26 Maggio 2022]

Secondo la nuova “A revised Red List of British buttrflies” pubblicata su Insect Conservation and Diversity da Butterfly Conservation con il contributo e il finanziamento di Natural England, «Sta finendo il tempo per salvare alcuni degli insetti più amati della Gran Bretagna». In fatti, la Red List delle farfalle «Rivela un aumento del 26% del numero di specie minacciate di estinzione».

Utilizzando i dati raccolti dai volontari che partecipano all’UK Butterfly Monitoring Scheme and Butterflies for the New Millennium recording scheme, gli scienziati di Butterfly Conservation hanno messo insieme la nuova Lista Rossa, che valuta tutte le specie di farfalle che si riproducono in Gran Bretagna rispetto ai rigorosi criteri di rischio di estinzione stabilito dall’International Union for Conservation of Nature (IUCN) e ne è venuto fuori che «Delle 62 specie valutate, 4 sono estinte in Gran Bretagna (Pieride del biancospino – Aporia crataegi – , Large Tortoiseshell – Nymphalis polychloros , licena delle paludi – Lycaena dispar e Mazarine Blue – Polyommatus semiargus) con 24 (41% delle specie rimanenti) classificate come minacciate (8 in via di estinzione, 16 vulnerabili) e altre 5 cinque (9%) come quasi minacciati.

Il principale autore della Red List e scienziato capo di Butterfly Conservation, Richard Fox, evidenzia che «Sorprendentemente, metà delle specie di farfalle rimaste in Gran Bretagna sono elencate come minacciate o quasi minacciate nella nuova Lista rossa. Anche prima di questa nuova valutazione, le farfalle britanniche erano tra le più minacciate in Europa e ora il numero di specie minacciate in Gran Bretagna è aumentato di 5, con un aumento di oltre un quarto. Mentre alcune specie sono diventate meno minacciate e alcune sono addirittura uscite dalla Lista Rossa, l’aumento complessivo dimostra chiaramente che il deterioramento dello stato delle farfalle britanniche continua rapidamente».

Il rapporto fa notare che «Sebbene il cambiamento dell’uso del suolo rimanga il motore più importante del declino, l’impatto del cambiamento climatico sulle farfalle è evidente anche nella nuova Lista Rossa, con tutte e quattro le farfalle britanniche con distribuzione settentrionale, adattate a climi più freddi o umidi, ora elencate come minacciate (Coenonympha tullia , Erebia aethiops , Aricia artaxerxes) o quasi minacciate (Erebia epiphron)».

Sia la Coenonympha tullia che l’Hipparchia semele sono passate da vulnerabile a in pericolo e 7 sette specie sono passate da quasi minacciate a minacciate, tra le quali le bellissime macaone (Papilio machaon) e Adonis Blue (Polyommatus bellargus) . Per la prima volta sono state aggiunte due nuove specie: Erebia aethiops, elencato come Vulnerabile, e Speyeria aglaja, elencata come quasi minacciata.

Ma non ci sono solo cattive notizie: la nuova Red List rileva qualche miglioramento di stato per le specie di farfalle che sono state al centro di progetti di conservazione, fornendo a cascata speranza di sopravvivenza anche per altre specie. La Licena azzurra del timo (Phengaris arion), estintasi in Gran Bretagna nel 1979, è oggetto di un programma di reintroduzione intensivo, in corso e che sta avendo grande successo, ed è passata da Critically Endangered a Near Threatened. La Fabriciana adippe. precedentemente elencata come in pericolo critico, è passata alla categoria n Endangered; probabilmente grazie a un intenso lavoro di salvaguardia di Butterfly Conservation insieme ad altre organizzazioni. Anche la duca di Borgogna (Hamearis lucina) e la fritillaria bordata di perle (Boloria euphrosyne) hanno anche beneficiato di uno progetto di conservazione mirato e sono passate entrambe da in pericolo a vulnerabile».

Fox conclude: «Laddove siamo stati in grado di indirizzare il lavoro di conservazione, siamo riusciti a riportare le specie dall’orlo del baratro, ma con il rischio di estinzione in aumento per più specie di quante ne stiano diminuendo, è necessario fare di più per proteggere le nostre farfalle dagli effetti del cambiamento della gestione del territorio e del cambiamento climatico. Senza un’azione è probabile che le specie andranno perse definitivamente nei territori della Gran Bretagna, ma Butterfly Conservation sta adottando misure audaci per migliorare i territori chiave per le farfalle e ridurre il rischio di estinzione di molte specie minacciate».