Lupi in Toscana: il terrore corre sulle pagine dei giornali

Il duplice effetto dell’ingiustificato allarmismo sull’avvistamento di lupi

[31 Gennaio 2022]

Altri articoli del terrore escono sulle cronache toscane.

“Non lasciare MAI fuori dalla vista e incustoditi i minori specialmente nelle ore serali”

Noi non entriamo più nel merito degli eventi, ci sentiamo solo di dire che una comunicazione di questo tipo, allarmistica e volta e instaurare una rinnovata paura nei confronti del lupo, ha un duplice effetto.

Da un lato alcuni si spaventeranno, avranno terrore ad uscire di casa e invocheranno sempre più spesso deroghe alla luce di soli avvistamenti, legittimati dalle informazioni che arrivano dall’Ente Regionale, quindi l’Istituzione, rappresentata da tecnici (e non da politici) che avrebbero quindi un ruolo “super partes”, dall’altro però creano un fronte di persone che vedono tutto questo come ridicolo, deridono queste comunicazioni, e perdono di vista le indicazioni anche sensate che potrebbero esserci in mezzo, come il gestire correttamente i rifiuti e non avvicinarsi ai selvatici.

Per una parte dell’opinione pubblica il lupo, in contrapposizione a tale “campagna informativa”, verrà sempre più visto come l’elemento debole e indifeso, e a prescindere inoffensivo.

Un po’ come nelle favole, quando si grida “Al lupo, al lupo”, al terzo allarme ingiustificato non si crede più a niente.

Vogliamo davvero questo?

E’ facile arrivare alle masse instillando terrore, ma l’educazione non passa da una cultura della paura.

di Associazione Selvatica

