L’umanità utilizza 50.000 specie selvatiche. Ma disboscamento, caccia e pesca insostenibili ne portano molte all’estinzione

IPBES: 10.000 specie selvatiche raccolte per cibarsene, 2,4 miliardi di persone (1 su 3) dipendono dalla legna da ardere per cucinare

[8 Luglio 2022]

Miliardi di persone, nei Paesi sviluppati e in via di sviluppo, beneficiano quotidianamente dell’uso di specie selvatiche per cibo, energia, materiali, medicine, svago, ispirazione e molti altri contributi vitali al benessere umano. L’accelerazione della crisi globale della biodiversità, con un milione di specie di piante e animali in via di estinzione, minaccia questi contributi alle persone. L’utilizzo di specie selvatiche è un’importante fonte di reddito per milioni di persone in tutto il mondo. Gli alberi selvatici rappresentano due terzi del legname industriale globale; il commercio di piante selvatiche, alghe e funghi è un’industria da miliardi di dollari e anche gli utilizzi non estrattivi delle specie selvatiche sono un grande affare. Il turismo, basato sull’osservazione delle specie selvatiche, è uno dei motivi principali per cui, prima della pandemia di Covid-19, le aree protette ricevevano a livello globale 8 miliardi di visitatori e generavano 600 miliardi di dollari ogni anno.

L’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ha pubblicato oggi il suo nuovo rapporto “Summary for policymakers of the thematic assessment of the sustainable use of wild species” che fornisce approfondimenti, analisi e strumenti per «Stabilire un utilizzo più sostenibile delle specie selvatiche di piante, animali, funghi e alghe in tutto il mondo» e spiega che «L’utilizzo sostenibile è quando vengono mantenuti la biodiversità e il funzionamento dell’ecosistema contribuendo al benessere umano».

Il rapporto è il risultato di 4 anni di lavoro di 85 famosi esperti di scienze naturali e sociali e detentori di conoscenze indigene e locali, nonché di altri 200 autori che hanno contribuito, attingendo a oltre 6.200 fonti. La sintesi del Rapporto è stata approvata questa settimana dai rappresentanti dei 139 Stati membri dell’IPBES a Bonn, in Germania.

Il francese Jean-Marc Fromentin, che ha co-presieduto la valutazione con la norvrgese-statunitense Marla Emery e i sudafricano John Donaldson, riassume: «Con circa 50.000 specie selvatiche utilizzate attraverso pratiche diverse, comprese più di 10.000 specie selvatiche raccolte direttamente per il cibo umano, le popolazioni rurali dei Paesi in via di sviluppo sono maggiormente a rischio di un utilizzo non sostenibile, con la mancanza di alternative complementari che spesso le costringe a sfruttare ulteriormente le specie selvatiche già a rischio. Il 70% dei poveri del mondo dipende direttamente dalle specie selvatiche. Una persona su cinque fa affidamento su piante selvatiche, alghe e funghi per il proprio cibo e reddito; 2,4 miliardi dipendono dalla legna da ardere per cucinare e circa il 90% dei 120 milioni di persone che lavorano nella pesca di cattura sono supportati dalla pesca su piccola scala. Ma l’uso regolare delle specie selvatiche è estremamente importante non solo nel Sud del mondo. Dal pesce che mangiamo, alle medicine, ai cosmetici, alle decorazioni e alle attività ricreative, l’uso delle specie selvatiche è molto più diffuso di quanto la maggior parte delle persone creda».

Il Rapporto individua 5 grandi categorie di “pratiche” nell’utilizzo delle specie selvatiche: pesca; raccolta; taglio forestale; raccolta di animali terrestri (compresa la caccia); e pratiche non estrattive, come l’osservazione. Poi, per ogni pratica, esamina “usi” specifici come per alimenti e mangimi, materiali, medicinali, energia, ricreazione; cerimonie religiose, apprendimento e decorazione, fornendo un’analisi dettagliata dei trend per ciascun utilizzo negli ultimi 20 anni. L’IPBES evidenzia che «Nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di specie selvatiche è aumentato, ma la sostenibilità dell’utilizzo è variata, ad esempio nella raccolta di medicinali e nel disboscamento di materiali ed energia.

Per quanto riguarda ad esempio la pesca, Fromentin fa notare che «Recenti stime globali confermano che circa il 34% degli stock ittici marini selvatici è sovrasfruttato e il 66% viene pescato entro livelli biologicamente sostenibili, ma all’interno di questo quadro globale ci sono significative differenze locali e variazioni contestuali. I Paesi con una solida gestione della pesca hanno visto gli stock aumentare in abbondanza. La popolazione di tonno rosso dell’Atlantico, ad esempio, è stata ricostruita e ora viene pescata a livelli sostenibili. Tuttavia, per i Paesi e le regioni con misure di gestione della pesca a bassa intensità, lo stato degli stock è spesso poco noto, ma generalmente si ritiene che sia inferiore all’abbondanza che massimizzerebbe la produzione alimentare sostenibile. Molte attività di pesca su piccola scala sono insostenibili o solo parzialmente sostenibili»- ,

Donaldson conferma: «Il sovrasfruttamento è una delle principali minacce alla sopravvivenza di molte specie terrestri e acquatiche in natura. Affrontare le cause dell’utilizzo insostenibile e, ove possibile, invertire queste tendenze, si tradurrà in risultati migliori per le specie selvatiche e le persone che dipendono da esse».

La sopravvivenza di circa il 12% delle specie arboree selvatiche è minacciata dal disboscamento insostenibile. Il rapporto evidenzia che «La raccolta insostenibile è una delle principali minacce per diversi gruppi di piante, in particolare cactus, cicadee e orchidee, e la caccia non sostenibile è stata identificata come una minaccia per 1.341 specie di mammiferi selvatici, con un calo anche delle specie di grossa taglia che hanno bassi tassi naturali di aumento, anche legato alla pressione venatoria».

Il rapporto identifica fattori determinanti, come i cambiamenti del territorio terrestre e marino, il cambiamento climatico, l’inquinamento e le specie aliene invasive, che influiscono sull’abbondanza e sulla distribuzione delle specie selvatiche e possono aumentare lo stress e le sfide tra le comunità umane che le utilizzano.

Il commercio globale di specie selvatiche è cresciuto notevolmente in volume, valore e reti commerciali negli ultimi quattro decenni. Il rapporto ricorda che «Mentre il commercio di specie selvatiche fornisce entrate importanti per i Paesi esportatori, offre redditi più elevati per i raccoglitori e può diversificare le fonti di approvvigionamento per consentire il reindirizzamento della pressione dalle specie utilizzate in modo insostenibile, disaccoppiando anche il consumo di specie selvatiche dai loro luoghi di origine. Ma il rapporto rileva che «Senza una regolamentazione efficace attraverso le catene di approvvigionamento, da quella locale a quella globale, il commercio globale di specie selvatiche generalmente aumenta le pressioni sulle specie selvatiche, portando a un utilizzo insostenibile e talvolta al collasso della popolazione selvatica (ad esempio, il commercio di pinne di squalo)».

Il rapporto affronta anche il problema dell’utilizzo illegale e del commercio illegale di specie selvatiche, «Poiché ciò si verifica in tutte le pratiche e spesso porta a un uso non sostenibile». Gli autori hanno scoperto che «Il commercio illegale di specie selvatiche rappresenta la terza classe più grande di tutto il commercio illegale, con valori annuali stimati fino a 199 miliardi di dollari. Legname e pesce costituiscono i maggiori volumi e valore del commercio illegale di specie selvatiche».

Il rapporto esplora anche le politiche e gli strumenti che sono stati utilizzati in una varietà di contesti per quanto riguarda l’utilizzo sostenibile delle specie selvatiche e presenta 7 te elementi chiave che, se fossero ampliati tra pratiche, regioni e settori, potrebbero essere utilizzati come leve del cambiamento per promuovere l’utilizzo sostenibile delle specie selvatiche: Opzioni politiche inclusive e partecipative; Opzioni politiche che riconoscono e supportano molteplici forme di conoscenza; Strumenti e strumenti politici che garantiscono una distribuzione equa e giusta di costi e benefici; Politiche specifiche del contesto; Monitoraggio delle specie selvatiche e delle pratiche; Strumenti politici allineati a livello internazionale, nazionale, regionale e locale; Mantenere la coerenza e la coerenza con gli obblighi internazionali e tenere conto delle regole e delle norme consuetudinarie; Istituzioni robuste, comprese le istituzioni consuetudinarie

Il Rapporto esamina anche l’utilizzo delle specie selvatiche da parte delle popolazioni indigene e delle comunità locali, nonché la loro vasta conoscenza e le pratiche e credenze su tali usi. L’IPBES sottolinea che «I popoli indigeni gestiscono la pesca, la raccolta di piante, la raccolta di animali terrestri e altri utilizzi di specie selvatiche su oltre 38 milioni di km2 di territori, pari a circa il 40% delle aree terrestri conservate, in 87 Paesi» e rileva che «Le politiche a sostegno dei diritti di proprietà e dell’accesso equo alla terra, alla pesca e alle foreste, nonché alla riduzione della povertà, creano condizioni favorevoli per un uso sostenibile delle specie selvatiche».

La Emery aggiunge che «La gestione indigena della biodiversità è spesso inserita nella conoscenza, nelle pratiche e nella spiritualità locali. L’utilizzo sostenibile delle specie selvatiche è fondamentale per l’identità e l’esistenza di molte popolazioni indigene e comunità locali. Queste pratiche e culture sono diverse, ma ci sono valori comuni tra i quali l’obbligo di coinvolgere la natura con rispetto, ricambiare per ciò che viene preso, evitare gli sprechi, gestire i raccolti e garantire la distribuzione equa ed equa dei benefici delle specie selvatiche per il benessere della comunità. A livello globale, la deforestazione è generalmente più bassa nei territori indigeni, in particolare dove c’è sicurezza del possesso della terra, continuità di conoscenze e lingue e mezzi di sussistenza alternativi. Mettere insieme scienziati e popolazioni indigene per imparare gli uni dagli altri rafforzerà l’uso sostenibile delle specie selvatiche. Questo è particolarmente importante perché la maggior parte dei quadri nazionali e degli accordi internazionali continuano in gran parte a porre l’accento su considerazioni ecologiche e sociali, comprese le questioni economiche e di governance, mentre i contesti culturali ricevono poca attenzione».

Il rapporto si conclude esaminando una serie di possibili scenari futuri per l’utilizzo delle specie selvatiche, confermando che «I cambiamenti climatici, l’aumento della domanda e i progressi tecnologici, che rendono molte pratiche estrattive più efficienti, potrebbero presentare sfide significative per l’utilizzo sostenibile in futuro». Per ciascuna pratica vengono identificate le azioni che aiuterebbero ad affrontare queste sfide: «Nella pesca, questo includerebbe la correzione delle attuali inefficienze; ridurre la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; sopprimere sussidi finanziari dannosi; sostenere la pesca artigianale; adattarsi ai cambiamenti della produttività oceanica dovuti al cambiamento climatico; creare in modo proattivo istituzioni transfrontaliere efficaci. Nel disboscamento ciò comporterebbe la gestione e la certificazione delle foreste per molteplici usi; innovazioni tecnologiche per ridurre gli sprechi nella produzione di prodotti in legno; iniziative economiche e politiche che riconoscono i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, compreso il possesso della terra».

Gli autori dicono che «Nella maggior parte degli scenari futuri che consentono l’utilizzo sostenibile delle specie selvatiche, i cambiamenti trasformativi condividono caratteristiche comuni, come l’integrazione di sistemi di valori plurali; equa distribuzione di costi e benefici; cambiamenti nei valori sociali, nelle norme e preferenze culturali; istituzioni e sistemi di governance efficaci. Si ritiene che gli obiettivi ambiziosi siano necessari ma non sufficienti per guidare il cambiamento trasformativo». Inoltre, i rapporto rileva che «Il mondo è dinamico e l’utilizzo ostenibile delle specie selvatiche richiede una negoziazione costante e una gestione adattativa. Richiede anche una visione comune dell’utilizzo ostenibile e del cambiamento trasformativo nelle relazioni uomo-natura».

Anne Larigauderie, segretaria esecutiva dell’IPBES, ha concluso: «Questo Assessment è stato specificatamente richiesto, tra l’altro, dalla onvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) e informerà le decisioni sul commercio di specie selvatiche alla 19esima World Wildlife Conference che si terrà a Panama a novembre. Ha anche un’immediata rilevanza per il lavoro della Convention on Biological Diversity per forgiare un nuovo global biodiversity framework per il prossimo decennio, non ultimo grazie alle scoperte sul potenziale non sfruttato dell’utilizzo sostenibile delle specie selvatiche per contribuire ancora di più a molti degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi quelli su povertà, fame, salute e benessere, istruzione, equità di genere, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia a prezzi accessibili, nonché industria e innovazione. Ringraziamo e ci congratuliamo con tutti gli autori e gli esperti per il loro instancabile lavoro, soprattutto durante la pandemia di Covid. L’utilizzo sostenibile delle specie selvatiche è vitale per tutte le persone, in tutte le comunità, e questo rapporto aiuterà i decisori di tutto il mondo a scegliere politiche e azioni che sostengano meglio le persone e la natura»,