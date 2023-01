Lula accusa Bolsonaro: genocidio e crimini ambientali contro gli indios Yanomami

Adulti che pesano come bambini e bambini pelle e ossa. Piano d'azione per la prevenzione e il controllo della deforestazione

[23 Gennaio 2023]

Il Ministro della giustizia e della pubblica sicurezza del Brasile, Flávio Dino, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per «Indagare sul crimine di genocidio e sui crimini ambientali nella regione del popolo Yanomami, nel Roraima».

Attualmente, più di 30.400 persone vivono nel territorio indigeno Yanomami e la situazione nella più grande riserva indigena del Paese è drammatica. Dal 16 gennaio, i team del Ministero della Salute che si trovano nella regione si sono imbattuti in bambini e anziani in gravi condizioni di salute, con grave malnutrizione, oltre a molti casi di malaria, infezione respiratoria acuta e altre malattie.

Il ministro Dino ha visitato lo Stato del Roraima con il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e le ministre delle popolazioni indigene, Sônia Guajajara, e della salute, Nísia Trindade, e ha detto che da oggi la Polícia Federal (PF) condurrà indagini per determinare le responsabilità e punire i colpevoli: «Il presidente Lula ha stabilito che le leggi siano rispettate in tutto il Paese. E lo facciamo in relazione alle sofferenze criminali inflitte agli Yanomami. Ci sono forti indizi del reato di genocidio, che sarà oggetto di indagine da parte del PF»

Il ministero dei Popoli Indigeni ha annunciato che «99 bambini del popolo Yanomami sono morti a causa dell’avanzata dell’attività mineraria illegale nella regione. I dati si riferiscono al 2022, e le vittime erano bambini tra uno e quattro anni. Le cause della morte sono principalmente malnutrizione, polmonite e diarrea».

Il dossier del ministero stima che «Almeno 570 bambini siano stati uccisi dalla contaminazione da mercurio, dalla malnutrizione e dalla fame. Inoltre, nel 2022, sono stati confermati 11.530 casi di malaria nel Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, distribuiti tra 37 Polos Base. Le fasce di età più colpite sono quelle over 50, seguite dalle fasce 18-49 e 5-11 anni». Lula ha scritto d su Twitter che «Abbiamo ricevuto informazioni sull’assurda situazione di malnutrizione dei bambini yanomami nel Roraima». Poi è andato direttamente nel territorio yanomami per offrire agli indios il sostegno del governo federale e ha assicurato che «Insieme ai nostri ministri, lavoreremo per garantire la vita dei bambini yanomami».

Lula è rimasto molto impressionato: «Più che una crisi umanitaria, quello che ho visto a Roraima è stato un genocidio. Un crimine premeditato contro gli Yanomami, commesso da un governo insensibile alle sofferenze del popolo brasiliano. Adulti che pesano come bambini, bambini che muoiono di malnutrizione, malaria, diarrea e altre malattie». Lula ha aggiunto: «Tratteremo i nostri indigeni come esseri umani. Daremo loro la dignità che meritano, in termini di salute, istruzione, cibo e il diritto di andare e venire. Queste persone saranno trattate in modo decente. Se qualcuno mi dicesse che qui a Roraima le persone vengono trattate in modo disumano, visto che ho visto come gli Yanomami vengono trattati qui, non ci crederei. Ho avuto accesso ad alcune foto questa settimana e le foto mi hanno davvero scosso, perché non riusciamo a capire come un Paese che ha le condizioni che ha il Brasile lasci i nostri popoli indigeni abbandonati come sono qui. Quello che ho visto qui è disumano».

Il presidente del Brasile ha citato alcuni dati statistici che indicano che centinaia di bambini sotto i cinque anni sono morti nell’area negli ultimi quattro anni per malattie prevenibili e ha ricordato che «La causa principale del “genocidio” l’attività mineraria illegale che prospera nella regione, incoraggiata dal precedente presidente. Prenderemo molto sul serio il fatto di porre fine a qualsiasi estrazione illegale. E anche se si tratterà di un territorio che ha l’autorizzazione dell’agenzia per svolgere ricerche, possono svolgere ricerche senza distruggere l’acqua, senza distruggere il foresta e senza mettere in pericolo la vita delle persone che dipendono dall’acqua per sopravvivere».

Dopo aver parlato con uno dei leader Yanomami, Lula ha ribadito la sua promessa di eradicare «L’industria illecita nella regione, che provoca distruzione e morte quando i fiumi vengono contaminati dal mercurio» e ha affermato che il numero dei voli umanitari e sanitari verrà aumentato e che le piste di atterraggio comunitarie saranno migliorate in modo che gli indios che si recano a cercare assistenza medica nella capitale dello stato possano tornare rapidamente alle loro case. Ha anchedetto che intende installare team medici permanenti nella regione.

Lula ha promesso agli Yanomami che «Non ci sarà più genocidio. I popoli indigeni saranno trattati con dignità. L’umanità ha un debito storico con le popolazioni indigene, che preservano l’ambiente e aiutano a contenere gli effetti del cambiamento climatico».

La ministra Guajajara ha chiesto di agire responsabilmente rispetto a una situazione che ha portato gli Yanomami a una così grave crisi umanitaria: «Siamo venuti qui in questa delegazione per verificare questa situazione e anche per prendere tutte le misure opportune per risolvere questo problema. Dobbiamo ritenere responsabile la precedente leadership per aver permesso che questa situazione peggiorasse fino a questo punto. Abbiamo trovare adulti che pesano come bambini e bambini pelle e ossa».

Il 21 gennaio, Lula ha firmato il decreto che crea il Comitato nazionale di coordinamento per combattere la mancanza di assistenza sanitaria per le popolazioni nel territorio yanomami. Inoltre, la ministra Trindade ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di importanza nazionale per la necessità di un’azione urgente di fronte alla crisi affrontata da queste popolazioni indigene.

La Trindade ha spiegato che «Come ministero della salute, abbiamo definito questa situazione come un’emergenza sanitaria di rilevanza nazionale simile a un’epidemia. Questo è quel che deve essere chiaro. La sanità è determinata a risolvere le emergenze. Ma la società deve essere consapevole di ciò che sta accadendo qui». Il Ministero della Salute ha anche istituito il Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE – Yanomami) come meccanismo nazionale per la gestione coordinata della sanitaria. La gestione del COE sarà sotto la responsabilità del Segretariato per la Salute Indigena (Sesai/MS).

Il ministro per lo sviluppo sociale e la lotta alla fame, Wellington Dias ha aggiunto che «E’ una vergogna vedere gli indigeni morire di fame nel Paese che è il quarto produttore di cibo al mondo! Le equipes indígenas e le autorità di Roraima hanno affermato che non si sa ancora con certezza quante persone siano morte in questo genocidio, aggravato dall’essere all’interno di un territorio yanomami, sotto protezione e responsabilità federale, nel quale è sono stati permessi l’estrazione illegale, il mercurio che contamina le acque e la presenza della criminalità organizzata».

Saranno inoltre inviate 200 lattine di integratori alimentari a bambini di diverse età, che

Intanto Lula ha firmato anche il Decreto n. 11.367 che istituisce la Commissione interministeriale permanente per la prevenzione e il controllo della deforestazione e ristabilisce il Piano d’azione per la prevenzione e il controllo della deforestazione nell’Amazzonia legale (PPCDAm) . Il decreto prevede anche il Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e che prevede anche Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nel Cerrado, nella Mata Atlântica, nella Caatinga, nella Pampa e nel Pantanal. Inoltre la Commissione deve garantire che «I piani d’azione agiscano per lo sviluppo e l’integrazione dei sistemi di protezione ambientale e contribuiscano alla conservazione della diversità biologica e alla riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dalla deforestazione. dal degrado forestale e dagli incendi».