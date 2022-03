L’Ocean Conference 2022 dell’Onu varerà una “flotta” di soluzioni

Peter Thomson: il mondo ancora indietro sull’istituzione di Aree marine protette. Ma sono fiducioso che ce la faremo a salvare gli oceani

[18 Marzo 2022]

Miliardi di esseri umani, animali e piante dipendono da un oceano sano, ma l’aumento delle emissioni di CO2 lo sta rendendo più acido, indebolendo la sua capacità di sostenere la vita sottomarina e terrestre. Anche i rifiuti di plastica stanno soffocando i nostri oceani ed entro il 2100 più della metà delle specie marine del mondo potrebbe essere sull’orlo dell’estinzione. Le soluzioni per ripristinare la salute dell’oceano, che ci fornisce ossigeno, cibo e mezzi di sussistenza, sono già disponibili e tra 100 giorni saranno sotto i riflettori a Lisbona, in Portogallo, alla seconda United Nation Ocean Conference che terrà dal 25 giugno al 1 luglio.

A 100 giorni dall’evento, UN News ne ha parlato con Peter Thomson, inviato speciale per l’Oceano del Segretario generale delle Nazioni Unite. Ecco il testo dell’intervista:

UN News: a cosa servono le conferenze oceaniche delle Nazioni Unite? Cosa succede esattamente lì dentro?

Thomson: Quando l’SDG 14 (conservare e gestire in modo sostenibile le risorse oceaniche) è stato creato nel 2015, insieme agli altri 17 obiettivi di sviluppo sostenibile , non aveva davvero una casa. Non era come l’SDG della salute, che aveva l’Organizzazione Mondiale della Sanità o quello dell’agricoltura, che aveva l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e così via. Quindi, i sostenitori dell’SDG 14, in particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e alcuni degli Stati costieri e altri alleati, hanno affermato che avevamo bisogno di una sorta di disciplina per garantire che l’attuazione dell’SDG 14 fosse sulla buona strada e, se non lo fosse sato, un modo per riportarlo in carreggiata. E’ così che è nata la prima UN Ocean Conference nel 2017, su mandato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ora abbiamo la seconda Conferenza dell’Onu sull’Oceano, che, come lei ha detto, si terrà a Lisbona quest’anno. Quindi, questo è il processo che mantiene in linea l’SDG 14. E questa linearità, ovviamente, è estremamente importante perché, come dice il mantra, non c’è pianeta sano senza un oceano sano.

Un News: quanto siamo andati avanti nella conservazione degli oceani dall’ultima Ocean Conference?

Thomson: Sicuramente non abbastanza. C’era l’obiettivo per il 2020 di avere il 10% dell’oceano coperto da Aree marine protette (AMP), e nel 2022 abbiamo raggiunto solo l’8%. Questo evidenzia il fatto che dobbiamo lavorare molto di più su questo, perché le Aree Marine Protette sono una parte essenziale per salvaguardare la salute degli oceani. Per la Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità a Kunming, in Cina, quest’anno c’è una proposta, sostenuta da circa 84 Paesi, per un obiettivo “30 per 30”. In altre parole, il 30% del pianeta protetto entro il 2030, il che ovviamente include parti dell’oceano. Quindi è molto più ambizioso di quello che abbiamo attualmente nel nostro obiettivo SDG 14.5, che stabilisce quel 10%. Credo che questo sia realizzabile e ci stiamo muovendo in quella direzione.

UN News: il cambiamento climatico è una questione di sopravvivenza per tutti noi, ma soprattutto per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo. In quanto fijiano, cosa direbbe per far capire alle persone la situazione devastante che stanno affrontando milioni di isolani del Pacifico?

Thomson: Le notizie non sono buone; hai visto l’ultimo rapporto IPCC. Sono un nonno e ciò che mi interessa, e ciò che interessa ai miei amici alle Fiji, è la sicurezza dei nostri nipoti. Capiamo che non sono solo le piccole isole in via di sviluppo, sono le persone che vivono nei delta dei fiumi – pensiamo al Bangladesh o al Mekong – e sono le persone che vivono in città costruite su basse fondamenta. Per loro non sembra che ci sia una buona sicurezza, in un mondo che è di due o tre gradi più caldo, che è dove ci stiamo dirigendo attualmente. Ecco perché si scopre che gli Stati in via di sviluppo delle piccole isole, tra cui le Fiji, sono in prima linea nella battaglia per trasformare i nostri modelli di consumo e produzione in modo da non andare verso un mondo molto più caldo. “1,5° per restare in vita”, come si suol dire. Questa è ancora la nostra ambizione. Sta diminuendo ogni giorno, ma chiediamo che quell’ambizione sia elevata. E’ una questione di sopravvivenza, non solo per i nostri nipoti, ma anche per le nostre culture, che esistono da migliaia di anni in quei luoghi.

Un News: qual è la strada da seguire? Quali azioni concrete possono essere intraprese?

Thomson: Bene, guarda la conferenza COP26 delle Nazioni Unite sul clima. Guarda cosa ne è venuto fuori e dove ci stiamo dirigendo per la prossima conferenza, la COP 27 a Sharma Sheikh il prossimo novembre. Si tratta di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili e le attività di combustione del carbone. Ogni rutto che esce da ognuno di quei camini è un altro chiodo nella bara di quei Paesi, di quegli ambienti di cui ho appena parlato. Quindi questa è la grande chiamata alla trasformazione. E, siamo onesti con noi stessi: dipende da ognuno di noi. Quando usciremo da questa pandemia di COvid-19, torneremo semplicemente a fare quello che facevamo prima? Oppure cercheremo di mangiare in modo più sostenibile, viaggiare in modo più sostenibile, fare acquisti in modo più sostenibile. La pandemia ci ha insegnato qualcosa? Speriamo che lo abbia fatto. E ricostruiremo non solo meglio, ma torneremo a ricostruire più verde e più blu.

Un News: cosa pensa che attualmente stia ostacolando il progresso verso la conservazione degli oceani?

Thomson : Bene, per me i progressi in termini di protezione degli oceani riguardano l’attuazione dell’SDG 14. Questo ha alcuni obiettivi: riguarda l’inquinamento; riguarda la pesca eccessiva; riguarda gli effetti delle emissioni di gas serra e di gas; si tratta di mettere in atto la tecnologia marina e così via. Penso che sia molto fattibile. Non perdo il sonno sul fatto che riusciremo a raggiungere questo obiettivo o meno. Raggiungeremo questo obiettivo entro il 2030. Penso anche a target come l’SDG 14.6: liberare il mondo dai sussidi alla pesca dannosi che portano alla pesca eccessiva, alla pesca illegale e così via. E’un atto molto fattibile e il momento per farlo è alla World Trade Organization Ministerial conference che si terrà a giugno di quest’anno. E chi lo farà? Gli Stati membri di tutto il mondo. E se falliscono, falliamo tutti noi. Ora, lo faranno? Sono sicuro che lo faranno, perché hanno guardato a Nairobi e hanno visto che gli Stati membri hanno colto quell’ortica del consenso e hanno detto: “Facciamo la cosa giusta per la gente sul pianeta. Facciamo in modo che questo trattato vieti e controlli l’inquinamento da plastica. Trasformiamolo o in realtà”. Come risultato, hanno fatto un intergovernmental negotiating committee per mettere in atto il trattato e finiranno il lavoro entro la fine del 2024. Ne sono così entusiasta, perché quando si parla di inquinamento marino, che è l’obiettivo SDG 14.1, l’80% di quell’inquinamento è dovuto alla plastica. Quindi, mettendo in atto questo trattato, un trattato vincolante a livello internazionale per combattere l’inquinamento da plastica, raggiungeremo quell’obiettivo, nessun problema.

Un News: può farci alcuni esempi di “soluzioni oceaniche”?

Thomson : Guarda, ci sono 1.000 soluzioni e una flotta di loro sarà varata all’UN Ocean conference a Lisbona. Piuttosto che entrare sulle singole cose, direi di prepararsi per quella flotta. Ma una cosa di cui mi piace particolarmente parlare è l’alimentazione. Sappiamo tutti che il mare fornisce un’alimentazione molto sana rispetto ad alcune delle altre cose che si producono sulla terra. Non mangiamo quello che mangiavano i nostri nonni. Abbiamo una dieta completamente diversa, che è, in effetti, il motivo per cui l’obesità è un tale problema in tutto il mondo. Ma i nostri nipoti mangeranno in modo molto diverso da come mangiamo noi. Non mangeranno pesci grossi, per esempio. Continueranno a mangiare pesce, ma ci saranno piccoli pesci che verranno allevati ​​in condizioni di acquacoltura sostenibile. Mangeranno molte più alghe. E questo potrebbe non sembrarti appetitoso, ma lo stai già mangiando nel tuo sushi con il nori che è intorno al tuo sushi. Sono alghe, giusto? Sono alghe. La più grande fonte di cibo al mondo non è davvero sfruttata da nessuno tranne che dalle balene, il fitoplancton. Mangeremo una specie di tofu marino prodotto dal fitoplancton. Saremo agricoltori del mare piuttosto che cacciatori-raccoglitori, che è quello che siamo ancora. E’ l’unico posto in cui lo siamo ancora, che è l’oceano. Quindi questo tipo di trasformazioni sono in corso, ma dobbiamo investire nelle trasformazioni e dobbiamo iniziare a farlo ora.

UN News: E come individui cosa possiamo fare?

Thomson : Penso che dobbiamo prima pensare alla sorgente che va verso il mare, che è molto importante. Vediamo persone che gettano mozziconi di sigaretta nelle fogne. Non pensano al fatto che il filtro di quella sigaretta è microplastica e sta andando in una direzione che, alla fine, giù per lo scarico arriva nel mare, e ci sono più microplastiche che vanno nell’oceano. Le microplastiche, ovviamente, ci ritornano indietro quando mangiamo i nostri fish and chips perché vengono assorbiti dalla vita nell’oceano. Questo ciclo sta andando avanti, che le persone se ne rendano conto o meno. Quindi, penso che la “sorgente verso il mare” sia davvero importante, ma si riferisce alle nostre industrie, all’agricoltura, alle sostanze chimiche che scendono dagli stessi scarichi e fiumi verso il mare e avvelenano le lagune su cui facciamo affidamento per la salute degli ecosistemi marini. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente adottare un comportamento migliore come esseri umani in termini di inquinamento. Guarda la plastica che utilizzi e dì: ho davvero bisogno di tutta questa plastica nella mia vita? Sono abbastanza grande per ricordare una vita senza plastica, era molto bello. Possiamo prendere le nostre decisioni sull’alimentazione. Ricordo che io e mia moglie, quando vivevamo qui a New York, abbiamo visto l’ultimo rapporto su cosa stava combinando la carne bovina in Amazzonia, abbiamo guardato una foto dei nostri nipoti e abbiamo detto: cosa amiamo di più, I nostri hamburger o i nostri nipoti? E abbiamo deciso in quel momento – era circa 5 anni fa – di rinunciare alla carne bovina. C’è bisogno di avere un’auto? Molte persone hanno bisogno di possedere un’auto, ma io e mia moglie viviamo in città ormai da un po’ e non abbiamo un’auto da decenni. Facviamo affidamento sui mezzi pubblici e sulle passeggiate, che, ovviamente, è il modo migliore per spostarsi. Gli individui devono fare le scelte giuste che rendono questo mondo un luogo sostenibile.

Un News: cosa spera di ottenere nella prossima Ocean Conference?

Thomson: A Lisbona, vogliamo generare, al di fuori del processo formale, l’entusiasmo per le nuove idee, per l’innovazione, e questo avverrà negli eventi collaterali. Sono molto fiducioso che ci sarà questa innovazione, che sarà visibile in quell’atmosfera carnevalesca che si sviluppa attorno al nucleo centrale della conferenza. Naturalmente, le partnership innovative basate sulla scienza sono l’altra cosa importante, pubblico e privato e nord e sud, est e ovest. Questo è un momento universale. Una conferenza delle Nazioni Unite è sempre un momento universale. La prima conferenza sull’oceano nel 2017 ha cambiato le regole del gioco in termini di svegliare il mondo di fronte ai problemi dell’Oceano. Penso che questa conferenza a Lisbona a giugno cercherà di fornire le soluzioni ai problemi per i quali abbiamo allertato il mondo. E sono molto fiducioso che, quando ci arriveremo, quelle soluzioni emergeranno.