Lo strano dinosauro che fa ripensare l’evoluzione degli uccelli

Simile a un uccello è antico quanto il "primo uccello", Archaeopteryx

[8 Settembre 2023]

Gli uccelli discendono dai dinosauri teropodi nel tardo Giurassico, ma la nostra comprensione della prima evoluzione degli Avialae, il clade che comprende tutti gli uccelli moderni ma non Deinonychus o Troodon , è stata ostacolata da una diversità limitata di fossili del Giurassico. Attualmente, non sono stati segnalati avialani definitivi, ad eccezione del Yanliao Biota del Giurassico medio-tardo nella Cina nordorientale (166-159 milioni di anni fa) e dei calcari tedeschi Solnhofen leggermente più giovani, che preservano l’Archaeopteryx . Quindi, c’è un intervallo di circa 30 milioni di anni prima della più antica documentazione conosciuta degli uccelli del Cretaceo. Tuttavia, gli avialani giurassici sono fondamentali per decifrare l’origine evolutiva della caratteristica struttura fisica avialana e. ancora più importante, sono fondamentali per conciliare la controversia filogenetica sull’origine degli uccelli.

Il nuovo studio “A new avialan theropod from an emerging Jurassic terrestrial fauna”, pubblicato su Nature da un team di ricercatorii cinesi dell’Istituto di paleontologia e paleoantropologia dei vertebrati (IVPP) dell’Accademia cinese delle scienze di Pechino e del Fujian Institute of Geological Survey (FIGS), descrive e analizzato un nuovo teropode avialano di 150 milioni di anni fa ritrovato nella contea di Zhenghe, nel Fujian.

La nuova specie, che è stata chiamata Fujianvenator prodigiosus, mostra quello che i ricercatori definiscono «Un bizzarro insieme di morfologie condivise con altri avialani, troodontidi e dromaeosauridi, mostrando l’impatto del mosaicismo evolutivo nell’evoluzione iniziale degli uccelli».

Wang Min dell’IVPP, coordinator del team di ricerca e autore corrispondente dello studio, evidenzia che «Le nostre analisi comparative mostrano che marcati cambiamenti nell’impianto corporeo si sono verificati lungo la prima linea avialana, che è in gran parte guidata dagli arti anteriori, dando infine origine alla tipica proporzione degli arti degli uccelli. Tuttavia, il Fujianvenator è una specie strana che si è discostata da questa traiettoria principale e ha evoluto una bizzarra architettura degli arti posteriori».

Infatti, la parte inferiore della gamba sorprendentemente allungata e altre morfologie, in combinazione con altre osservazioni geologiche, suggeriscono che Fujianvenator vivesse in un ambiente simile a una palude e fosse un corridore velocissimo o un trampoliere con le gambe lunghe, che rappresenta un’ecologia precedentemente sconosciuta per i primi avialani.

Il principale autore dello studio, Xu Liming della FIGS, ricorda che «Oltre al Fujianvenator, abbiamo trovato numerosi altri vertebrati, tra cui teleostei, testudini e choristoderes». Durante il Giurassico superiore e il Cretaceo inferiore, la Cina sud-orientale subì un’intensa attività tettonica dovuta alla subduzione della placca paleo-Pacifica, con conseguente magmatismo diffuso e bacini di depressione di faglia coevi, dove è stato trovato Fujianvenator . Questo background geologico è essenzialmente lo stesso del tardo Giurassico nella Cina settentrionale e nordorientale, dove è conservato il più antico Yanliao Biota.

IUn altro autore dello studio, Zhou Zhonghe dell’IVPP, sottolinea che «La straordinaria diversità, la composizione unica dei vertebrati e il paleoambiente indicano fortemente che questa località documenta una fauna terrestre, che abbiamo chiamato Fauna Zhenghe. La datazione radioisotopica in situ e le indagini stratigrafiche vincolano la fauna Zhenghe al periodo compreso tra 150 e 148 milioni di anni fa. Pertanto, Fujianvenator documenta uno dei membri stratigraficamente più giovani e geograficamente più meridionali degli avialani giurassici»

All’Accademia cinese delle scienze concludono: «La scoperta della fauna Zhenghe apre una nuova finestra sull’ecosistema terrestre del pianeta del tardo Giurassico e il gruppo di ricerca congiunto di IVPP e FIGS prevede di continuare la loro esplorazione di Zhenghe e delle aree vicine».