Lipu, al Cruma di Livorno al via il corso per soccorso e recupero della fauna selvatica in difficoltà

Il corso per i nuovi volontari avrà inizio domenica 5 febbraio e prevede sei incontri che si svolgeranno per via telematica, ed è gratuito

[3 Febbraio 2023]

Il Cruma (Centro recupero uccelli marini e acquatici) della Lipu organizza un corso di reclutamento e formazione per nuovi volontari per le attività di soccorso e recupero della fauna selvatica in difficoltà.

I principali argomenti trattati saranno, oltre ad un’introduzione sulla storia e sulle attività della Lipu e del Cruma, anche le normative e le leggi vigenti sulla materia, quando e come effettuare il soccorso della fauna selvatica, quali sono le pratiche corrette da mettere in atto, come svolgere le attività di cura e riabilitazione dei pazienti all’interno del Centro.

Il corso avrà inizio domenica 5 febbraio e prevede sei incontri che si svolgeranno per via telematica, è gratuito e per parteciparvi e diventare volontario o volontaria non è richiesta alcuna formazione specifica o esperienza pregressa, ma la voglia di mettersi in gioco e di imparare.

Per maggiori informazioni o prenotazioni potete scrivere a cruma.livorno@lipu.it o visitare il sito https://crumaweb.wordpress.com/volontariato/.

di Nicola Maggi, responsabile Cruma Livorno