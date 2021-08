Lince, buone notizie dalla Slovenia: prima riproduzione accertata (VIDEO)

Spettacolare avvistamento nell’altopiano di Jelovica: una femmina con 3 cuccioli

[24 Agosto 2021]

Dal progetto LIFE Lynx, supportato dal Wwf, arrivano ottime notizie: «Abbiamo la prima prova che una delle linci rilasciate nelle Alpi slovene nell’ambito del progetto si sia riprodotta».

Infatti, due escursionisti in Slovenia hanno avvistato tre cuccioli di lince e la loro madre Aida, mentre facevano un’escursione nell’altopiano di Jelovica. Poi hanno condiviso con i ricercatori del progetto la loro esperienza e le foto dei cuccioli e di mamma Aida. A LIFE Lynx dicono che «Non è escluso che anche le altre due femmine traslocate, Lenka e Julija, abbiano cuccioli. Dal loro rilascio a fine aprile 2021 nella regione della Gorenjska, in Slovenia, tutte le linci non si sono ancora allontanate dalla regione; Zois e Aida sono rimaste nell’area di Jelovica e Tris, Julija e Lenka sull’altopiano di Pokljuka».

Il Wwf spiega che «Gli animali derivano da catture effettuate nei Carpazi di Romania e Slovacchia e il rilascio in Slovenia è avvenuto al termine di 3 settimane di quarantena. Gli incontri con la lince in natura sono molto rari, e ancor più raro è osservare una femmina in compagnia dei suoi cuccioli. Ricordiamo che è importante non disturbare gli animali, poiché questi primi mesi sono fondamentali per la loro sopravvivenza. Durante il periodo in cui sono in tana, le femmine spostano i loro cuccioli abbastanza spesso per ridurre l’odore, che potrebbe attirare potenziali predatori».

Il progetto LIFE Lynx, cofinanziato dall’Unione Europea, ha come obiettivo la conservazione della lince nelle montagne dinariche e nelle Alpi sud-orientali. Il progetto prosegue il lavoro iniziato dal lontano 1973 e che ha portato alla reintroduzione di 6 individui in Slovenia. Nonostante l’intervento sia stato un successo e la popolazione si sia espansa rapidamente, l’isolamento di questa popolazione dalle altre ha portato questi magnifici felini ad accoppiarsi con i propri consanguinei. Questo ha indotto probabilmente un deterioramento genetico della popolazione, a cui è seguito un rapido declino. Per questa ragione l’obiettivo del progetto è portare nuove linci così da migliorare la varietà genetica complessivo della popolazione. Il progetto LIFE Lynx, supportato attivamente dal Wwf, conta su un ampio partenariato che riunisce istituzioni, associazioni ambientaliste, associazione cacciatori sloveni ed esperti dell’area dinarica e alpina sud-orientale.