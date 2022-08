L’Hawaii Volcanoes National Park diventa ancora più grande

Trust for Public Land dona al National Park Service Usa la Pōhue Bay salvata dalla speculazione edilizia

[2 Agosto 2022]

Trust for Public Land (TPL) ha trasferito la proprietà e la gestione della Pōhue Bay al National Park Service Usa, salvando così della speculazione edilizia le risorse naturali e culturali uniche dell’area. L’area, che si estende su 6.657 ettari, dalla Māmalahoa Highway alla costa, fa così ora parte dell’Hawaiʻi Volcanoes National Park.

Lea Hong, vicepresidente associato e direttrice di TPL per le Hawaii ha detto: «Aloha ʻāina inizia con il nostro impegno a preservare i preziosi sistemi naturali e culturali delle nostre isole. Siamo grati che il National Park Service gestirà l’area con il supporto della comunità, assicurando che la storia, la cultura e la bellezza naturale di questo luogo siano protette per le generazioni future».

La baia di Pōhue ospita numerosi e significativi siti culturali hawaiani ben conservati, tra cui la più grande cava di abrader registrata alle Hawaii, tubi di lava, luoghi di sepoltura, sentieri mauka-makai (dalla montagna al mare), santuari della pesca, resti di villaggi costieri un tempo fiorenti , e petroglifi. Una parte ben conservata dell’Ala Kahakai National Historic Trail o Ala Loa, un antico sistema di sentieri costieri, percorre la costa che è anche un habitat essenziale per specie autoctone hawaiane in via di estinzione elencate a livello federale, tra le quali la tartaruga embricata hawaiana (honu’ea) e la foca monaca hawaiana. Rari ʻōpaeʻula (gamberi rossi) endemici vivono negli stagni anchialini della zona e la baia è spesso frequentata da uccelli autoctoni e migratori, tra cui ʻiwa (fregata), koaʻe kea (fetonte codabianca), kōlea (piviere dorato del Pacifico), ʻūlili (piro-piro vagabondo) e ʻaukuʻu (nitticora coronata di nero).

Trust for Public Land aveva acquistato Pōhue Bay per oltre 9,4 milioni di dollari grazie a un finanziamento del Land and Water Conservation Fund (LWCF) e a una donazione della Wyss Foundation. Ora ha ha trasferito la proprietà e la gestione della baia di Pōhue al National Park Service (NPS) «In modo che gli ecosistemi autoctoni e i tesori culturali dell’area fossero ben curati e preservati». TPL ha anche donato 800.000 ai Friends of Volcanoes National Park per sostenere gestione della Pōhue Bay da parte del National Park Service.

Pōhue Bay è stata oggetto di numerosi progetti per costruirci resort ma la comunità locale la aveva già identificata come una delle aree di acquisizione/espansione con la massima priorità nel Kaʻū Community Development Plan e l’acquisizione al patrimonio pubblico di Pōhue era raccomandato dall’Hawaiʻi Volcanoes National Park General Management Plan del 2016.

Prima del trasferimento dell’area sotto il suo controllo, l’NPS ha adottato misure proattive e ha incontrato la comunità locale insieme al TPL e all’Hawai’i Alliance for Community-Based Economic Development (HACBED) per comprendere meglio il significato culturale, storico ed ecologico della terra. L’NPS assicura che «Questo processo preliminare proseguirà nei prossimi mesi. Fino a quando non sarà completato un piano operativo provvisorio per Pōhue e non sarà possibile garantire un accesso sicuro a protezione delle risorse culturali e naturali, l’accesso del pubblico è temporaneamente limitato. Non ci sono servizi igienici o attrezzature per la rimozione dei rifiuti e la risposta alle emergenze è molto limitata». Tratti dell’attuale percorso percorribile in jeep e percorsi pedonali verso la costa passano attraverso terreni privati ​​non gestiti dal Parco.

Rhonda Loh, sovrintendente dell’Hawaiʻi Volcanoes National Park, ha concluso: «Pōhue è un territorio incredibilmente prezioso e culturalmente significativo che deve essere protetto. Stiamo attivamente cercando un feedback della comunità per ottenere una migliore comprensione delle risorse naturali e culturali nell’area. Il Parco sta lavorando per sviluppare un piano operativo provvisorio per Pōhue che esplori le opportunità di uso pubblico compatibili con la protezione delle risorse. Ringraziamo la comunità per la pazienza e per il manaʻo condiviso finora».