Legge Ue sulla deforestazione, Greenpeace passo avanti ma protezioni fragili per popolazioni indigene e restano fuori savane e torbiere

Wwf: una grande vittoria per la nostra campagna globale #Together4Forests. In Europa manifestazioni per la COP15 CBD

[6 Dicembre 2022]

Greenpeace European Unit dà un giudizio positivo sul risultato dei negoziati per la nuova legge europea sulla deforestazione e i prodotti liberi da deforestaziopne, ma avverte che. «Mentre la legge proteggerà le foreste, i diritti umani delle popolazioni indigene riceveranno solo una protezione “fragile” e altri ambienti natirali, come le savane e le torbiere, non sono coperti

Secondo il portavoce di Greenpeace EU, John Hyland, «Questo è un importante passo avanti per le foreste e per le persone che si sono schierate per proteggerle. Se non verranno commessi errori, questa legge farà tacere alcune motoseghe e impedirà alle companies di trarre profitto dalla deforestazione. I governi dell’Uè dovrebbero vergognarsi per aver aggiunto scappatoie per le loro industrie del legname e aver fornito una debole protezione ai diritti delle popolazioni indigene che pagano con il loro sangue per difendere la natura, ma stiano tranquilli: ce li prenderemonoi. Nei prossimi anni, l’Ue deve ampliare la sua attenzione per proteggere la natura nel suo complesso, non solo le foreste, e impedire alle imprese che distruggono la natura non solo di accedere al mercato dell’Ue, ma anche di ottenere prestiti dalle banche europee».

Greenpeace European Unit de nuncia che «Sotto la pressione del settore forestale europeo e del governo canadese , i governi dell’Ue si sono assicurati una vaga definizione di “degrado forestale”, essenzialmente una scappatoia che consente il disboscamento continuo e insostenibile delle foreste naturali. I governi nazionali hanno anche resistito a una spinta del Parlamento europeo per includere il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani nella legge sulla deforestazione, e l’accordo concordato richiede solo il rispetto del diritto al consenso libero, preventivo e informato per le popolazioni indigene se il paese produttore garantisce che Giusto. Il Parlamento europeo ha spinto senza successo affinché la legge proteggesse “altri terreni boschivi” oltre a terreni che sono tecnicamente considerati foreste, ma questo verrà riconsiderato in una revisione entro un anno, e la protezione di altri ecosistemi come savane e zone umide entro due anni».

Inoltre Greenpeace fa notare che «Una proposta del Parlamento europeo di includere gli istituti finanziari europei nella nuova legge non è entrata nell’accordo finale. La proposta avrebbe richiesto alle aziende di dimostrare che i loro prodotti erano privi di deforestazione non solo per venderli sul mercato dell’Ue, ma anche per ricevere finanziamenti da banche con sede nell’Ue. Questa proposta sarà tuttavia riconsiderata in una revisione della legge entro due anni. Il Parlamento europeo ha anche spinto per includere il mais. anch’esso legato a una significativa distruzione delle foreste, nell’ambito di applicazione della legge. L’estensione della legge al mais e al biodiesel sarà considerata parte di questo processo di revisione».

Il Wwf European Policy Office definisce «un accordo storico» il risultato dei negoziati Ue e sottolinea che «Questo regolamento è il primo al mondo ad affrontare la deforestazione globale e ridurrà notevolmente l’impronta dell’Ue sulla natura. Questo risultato è una vittoria significativa della campagna globale #Together4Forests del Wwf, che negli ultimi due anni ha riunito più di 210 ONG per lottare per una forte legge dell’Ue contro la deforestazione.

Per Anke Schulmeister-Oldenhove, senior forest policy officer del WWf European Policy Office «Abbiamo fatto la storia con questa prima legge mondiale contro la deforestazione. In quanto importante blocco commerciale, l’Ue non solo cambierà le regole del gioco per il consumo all’interno dei suoi confini, ma creerà anche un grande incentivo affinché altri paesi che alimentano la deforestazione cambino le loro politiche. La legge non è perfetta ma include elementi forti».

Liesbeth Van den Bossche, responsabile della campagna europea del del WWf European Policy Office, esulta: «Questo accordo dimostra che 1,2 milioni di cittadini, 217 ONG in tutto il mondo, scienziati, leader indigeni e aziende progressiste che hanno sostenuto attivamente la campagna #Together4Forests sono stati finalmente ascoltati. Nell’Ue, la deforestazione non finirà più sugli scaffali dei supermercati e nei piatti della cena: questa è una grande vittoria per la nostra campagna. La società civile ha mostrato ancora una volta il suo potere!».

Il Wwf sottolinea che «Uno degli aspetti più singolari di questa legge è che le nuove regole andranno oltre la legalità: per entrare nel mercato dell’Ue, i prodotti non devono solo essere legali secondo gli standard del paese produttore, ma anche privi di deforestazione e degrado forestale . I negoziatori hanno inoltre concordato di mantenere il livello di ambizione della proposta della Commissione coprendo un’ampia gamma di prodotti, tra cui soia, olio di palma, carne bovina e caffè, prodotti del legno fondamentali come i prodotti stampati e la gomma. In particolare, questa legge fornirà anche ai consumatori la certezza che i prodotti sono stati ricondotti al luogo in cui sono stati prodotti, prevenendo potenziali scappatoie nelle prime fasi della catena di approvvigionamento.

Una legge è buona solo se applicata correttamente. Nonostante alcune divergenze di opinione durante i negoziati, i responsabili delle decisioni hanno convenuto che saranno inclusi controlli annuali basati su percentuali su aziende e prodotti per verificare se rispettano o meno la legislazione. Le sanzioni dovranno coprire almeno il 4% del fatturato di una società nell’Ue».

Ma anche per il Wwf non va tutto bene: «Nonostante una forte mobilitazione dei cittadini, i decisori hanno escluso alcuni elementi importanti. I negoziatori hanno deciso di non sostenere la proposta del Parlamento di estendere immediatamente il campo di applicazione ad altri terreni boschivi come le savane, anche se molti di questi sono già sottoposti a un’enorme pressione a causa della riconversione agricola. Questi ecosistemi sono importanti depositi di carbonio e un rifugio per gli animali, oltre a fornire mezzi di sussistenza per le popolazioni indigene e le comunità locali. A titolo di compromesso, la Commissione condurrà una valutazione d’impatto sulla fattibilità dell’inclusione di altri ecosistemi naturali e riesaminerà questa opzione un anno dopo l’attuazione della legge. Inoltre, i negoziatori hanno concordato di fissare la data limite al 31 dicembre 2020».

La Schulmeister-Oldenhove aggiunge: «E’ un peccato che altri terreni boschivi non siano stati inclusi fin dall’inizio, poiché avrebbe fatto un’enorme differenza per le regioni che sono costantemente minacciate, come il Cerrado brasiliano, che ora potrebbero subire ancora più distruzioni. La Commissione europea deve ora iniziare con urgenza a lavorare sulla valutazione d’impatto per averla pronta entro un anno al massimo».

E anche per il Wwf la definizione di degrado forestale non è sufficientemente ambiziosa: «Non affronta il degrado all’interno di una foresta esistente, ma la conversione di una foresta primaria o che si rigenera naturalmente in una piantagione forestale».

Per il Panda europeo, «Un’altra occasione mancata è stata la mancanza di un chiaro riconoscimento dei diritti umani, in particolare delle popolazioni indigene e delle comunità locali. Concretamente, non vi era alcun riferimento alle convenzioni internazionali pertinenti. L’attuale testo limita la portata dei diritti umani alle leggi nazionali: ciò significa che se alcuni diritti delle popolazioni indigene o delle comunità locali non si riflettono nella legislazione nazionale, non saranno nemmeno tutelati dal diritto dell’Ue».

La Schulmeister-Oldenhove conclude: «Ora che i principali capisaldi della nuova legge sono stati concordati, i negoziatori si incontreranno nelle prossime settimane per definire alcuni dettagli rimanenti e finalizzare il testo. Il movimento #Together4Forests, sostenuto da oltre 210 ONG in tutto il mondo, seguirà da vicino l’attuazione di questa legge nei prossimi anni. Non è ancora finita, solo il primo passo. Abbiamo le basi per porre fine alla deforestazione, ma ora dobbiamo realizzarla».

Intanto, alla vigilia della seconda sessione della 15esima Conferenza delle parti della Convention on biological diversity (Cop15 Cbd) che si apre domani a Montreal, attiviste e attivisti di Greenpeace stanno manifestando in tutta Europa – persino nell’Ucraina devastata dalla guerra – per sottolineare l’urgenza di porre fine alla devastazione della natura. Nelle ultime ore, gli attivisti hanno organizzato nelle piazze europee sfilate di giganteschi animali e proiezioni luminose, il concerto di un’orchestra classica e rappresentazioni delle preziose foreste dei Carpazi. Le proteste si sono svolte in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Polonia, Romania, Slovacchia, Ucraina e Ungheria.

Federica Ferrario, responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia, aggiunge: «In tutta Europa si moltiplicano le lotte per difendere gli ultimi angoli di natura rimasti, dalle aree verdi urbane alle foreste in montagna. Mentre i leader europei si riuniscono alla conferenza sulla biodiversità delle Nazioni Unite, la natura continua a essere spazzata via. Abbiamo bisogno di impegni più ambiziosi da parte dei governi riuniti a Montreal, ma anche di misure concrete da mettere in pratica».

E Yehor Hrynyk, attivista dell’Ukrainian Nature Conservation Group di Kiev, denuncia: «Mentre il mio Paese è costretto a tornare ai bui e freddi tempi medievali dalla brutale violenza dell’invasione russa, non dobbiamo dimenticarci della natura. Le preziose foreste dei Carpazi vengono distrutte a un ritmo crescente. Per questo motivo inviamo un messaggio semplice ma importante: I Carpazi sono importanti, anche in tempo di guerra!»

Alla COP15 CBD, Greenpeace chiede ai governi europei di «Sostenere un accordo globale che includa obiettivi rigorosi e vincolanti per proteggere almeno il 30% delle terre emerse e degli oceani entro il 2030. L’associazione ambientalista chiede inoltre di riconoscere i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, e garantire sostegni adeguati non solo finanziando le misure di conservazione, ma anche dismettendo le sovvenzioni alle industrie distruttive».