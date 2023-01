Legambiente: sono stati tutelati i pipistrelli della galleria Rosseto a Rio Marina?

La colonia di pipistrelli ferro di cavallo è nella galleria oggetto di lavori di restauro

[3 Gennaio 2023]

Recentemente, è stato annunciato che sono stati appaltati alla ditta Alberto Saccenti & C.Sas i lavori per il restauro della galleria Rosseto nell’area mineraria di Rio Marina che dovrà essere restituita al suo originario aspetto ed essere aperta alle visite. Il costo dei lavori, coperto quasi interamente da un finanziamento regionale, ammonta a circa 150mila euro. In una segnalazione inviata al sindaco di Rio, al presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e all’assessora all’ambiente della Regione Toscana, Legambiente arcipelago Toscano ricorda che «Nella galleria, come dimostrano le foto scattate nel 2022, è presente una colonia di pipistrelli d ferro di cavallo, probabilmente appartenenti alla specie Rinofolo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) che secondo la Lista Rossa dei Vertebrati è “vulnerabile”, cioè corre un alto rischio di estinzione nel futuro a medio termine, o alla specie Rinofolo minore (Rhinolophus hipposideros) che secondo la Lista Rossa dei Vertebrati Italiani è “in pericolo”, cioè corre un altissimo rischio di estinzione nel prossimo futuro, entrambe presenti all’Isola d’Elba. Entrambe le specie sono protette dalle normative italiane ed europee (fonte Mammiferi d’Italia, Ministero dell’Ambiente)».

Per questo il Cigno Verde isolano chiede a sindaco, presidente del Parco e assessora regionale: «Se la colonia di chirotteri è ancora presente e se è stata censita; Se i lavori in corso e in via di attuazione e i nulla-osta e permessi alla loro realizzazione abbiano tenuto conto della presenza di animali protetti all’interno di un Parco Nazionale; Quali siano le iniziative messe in atto per non disturbare i pipistrelli e per consentire una loro permanenza nel sito senza recare disturbo a specie protette; Se si intenda avviare un’opera di censimento e ricerca sulla presenza di chirotteri in altri siti del Parco Minerario/Parco Nazionale per avviare una loro efficace tutela, vista l’importantissimo ruolo ecosistemico che svolgono per la salute dell’ambiente».