Legambiente: 70 ettari di Parco in meno per una base militare in più

Una nuova struttura per “operazioni speciali” dentro il Parco regionale di migliarino San Rossore Massaciuccoli

[7 Aprile 2022]

Con decreto del Presidente del Consiglio si stabilisce di realizzare, su una superficie di 70 ettari (circa 100 campi di calcio) a Coltano, una struttura dedicata a diverse attività delle Forze Armate per “operazioni speciali”. L’area si trova all’interno del Parco Regionale di Migliarino-San Rossore- Massaciuccoli, ma il decreto la indica l’opera come “destinata alla difesa nazionale”, e, quindi, le procedure per la realizzazione sono semplificate.

Legambiente Pisa lamenta il sacrificio di una vasta area che da oltre 40 anni è area protetta per decisione della Regione e dello stesso Stato che ora la sacrifica a esigenze militari. Ricordiamo che l’Ente Parco, come stabilito dall’articolo 2 dello statuto, ha per finalità la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale.

Sono questo obiettivi di pace con la natura in un contesto di pace tra le persone e i popoli. Legambiente Pisa si augura che le finalità del Parco siano sempre rispettate e siano tenute come prioritarie. L’insediamento dovrebbe occupare un’area agricola con un ulteriore consumo di suolo, una risorsa fragile e non abbastanza considerata, come

avverte l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ricordando i suoi numerosi servizi ecosistemici come la regolazione del clima, la mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, il mantenimento della biodiversità, ormai tutelata anche dalla nostra carta costituzionale dopo la recente modifica dell’art. 9, che quindi include la sua tutela addirittura tra i principi fondamentali del nostro agire civico.

di Legambiente Pisa