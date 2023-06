Leena Ylä-Mononen è la nuova direttrice esecutiva dell’European environment agency

«E’ necessaria un'azione decisiva per limitare e adattarsi al cambiamento climatico, arrestare la perdita di biodiversità e stoppare l’inquinamento»

[1 Giugno 2023]

Leena Ylä-Mononen assume oggi a Copenaghen la carica di direttore esecutivo dell’European Environment Agency (EEA) e succede ad Hans Bruyninckx, che ha concluso il suo secondo mandato quinquennale.

Il Management Board dell’EAA ha nominato la Ylä-Mononen a direttrice esecutiva il 23 marzo dopo un processo di selezione a livello europeo. La Ylä-Mononen, che conseguito un master in scienze ambientali all’università di Helsinki, è stata direttrice del ministero dell’ambiente della Finlandia e prima aveva ricoperto un incarico dirigenziale all’European Chemicals Agency, dopo aver lavorato alla Direzione generale per l’ambiente della Commissione europea.

In qualità di direttore esecutivo, la Ylä-Mononen supervisionerà il lavoro dell’EEA per fornire sostegno politico per affrontare le problematiche esistenti ed emergenti ai sensi della legislazione dell’Ue in materia di clima e ambiente.

La nuova direttrice esecutiva dell’EEA entra in carica mente l’’Unione europea e la più ampia rete di Paesi che aderiscono all’EEA stanno lavorando per mettere in atto importanti misure politiche per portare l’Europa verso un futuro sostenibile e a emissioni zero entro il 2050. La nomina di Ylä-Mononen arriva in un momento cruciale per l’EEA, i suoi 38 membri e cooperanti paesi e la sua rete Eionet.

Attraverso le sue valutazioni e i suoi dati, l’EEA svolge un ruolo essenziale nel sostenere le politiche e la legislazione Ue su ambiente e clima, come l’European Green Deal europeo e i suoi pacchetti di politiche, compresi lo Zero Pollution Action Plan, la 2030 Biodiversity Strategy e il Circular Economy Action Plan, così come l’8° programma d’azione per l’ambiente.

La Yla-Mononen ha dichiarato: «Sono entusiasta di iniziare oggi il mio lavoro presso l’Agenzia europea dell’ambiente, subentrando a Hans Bruyninckx. Desidero ringraziarlo calorosamente per il suo forte e appassionato impegno nei confronti del ruolo e del lavoro dell’Agenzia negli ultimi dieci anni sulle questioni climatiche e ambientali. Guardando avanti, sono ugualmente impegnata a portare avanti il ​​lavoro dell’Agenzia in questo momento cruciale. In Europa e a livello globale, è necessaria un’azione decisiva per limitare e adattarsi al cambiamento climatico, arrestare la perdita di biodiversità e stoppare l’inquinamento. L’EEA ha una grande responsabilità e un ruolo da svolgere per garantire che i nostri responsabili politici dispongano delle conoscenze e dei dati necessari per prendere le giuste decisioni negli anni a venire e per garantire che le misure che adottiamo facilitino una transizione giusta. Anche le informazioni pertinenti sullo stato e le pressioni dell’ambiente sono un compito fondamentale».

Il direttore esecutivo uscente Bruyninckx ha concluso: «Il prossimo decennio sarà impegnativo e richiederà un’attuazione più forte e un’azione più audace. Questo comporterà scelte sociali difficili. Sono fiducioso che, sotto la guida di Leena Ylä-Mononen, l’EEA continuerà a sviluppare e fornire conoscenze pertinenti e tempestive per sostenere tali decisioni».