Le terre private bloccano gli sforzi del Brasile di salvaguardare la foresta amazzonica

Una perdita in gran parte dovuta all’amnistia per i piccoli proprietari terrieri

[17 Aprile 2023]

Mentre il Brasile di Lula cerca modi per proteggere la sua foresta amazzonica, il nuovo studio “Slow-down of deforestation following a Brazilian forest policy was less effective on private lands than in all conservation areas”, pubblicato su Communications Earth & Environment da un team di ricercatori statunitensi, brasiliani e britannici, dimostra che «Esentare i proprietari terrieri privati ​​dalla conservazione Gli scienziati guidati da Center for Systems Integration and Sustainability della Michigan State University (MSU-CSIS) hanno scoperto che dal 2012 più della metà della deforestazione nell’Amazzonia brasiliana è avvenuta nelle aree di conservazione private designate all’interno di proprietà private rurali che erano state progettate dalla politica forestale di conservazione del Brasile per ripristinare la vegetazione naturale.

I ricercatori denunciano che «L’amnistia concessa all’80% dei piccoli proprietari in Amazzonia ha impedito il ripristino di 14,6 milioni di ettari di terreni agricoli, con un potenziale di sequestro di 2,5 gigatonnellate di carbonio».

Una degli autori dello studio, Jianguo “Jack” Liu, direttore del CSIS, evidenzia che «E’ importante arruolare i proprietari di proprietà private, in particolare quelli negli hot spot della biodiversità globale come il Brasile, per farli partecipare a pratiche che riducono le emissioni di carbonio e mitigano i cambiamenti climatici attraverso il sequestro del carbonio, Il nostro lavoro per rivelare la vera natura delle terre rurali private in Brasile ha un grande impatto non solo per quel Paese, ma per il mondo intero. I driver locali della mitigazione dei cambiamenti climatici sono davvero un problema globale».

Dal 2012 il Brasile ha modificato la sua legge sulla protezione della vegetazione autoctona per incoraggiare una maggiore ricrescita della vegetazione naturale. Nell’ambito di questo progetto, il governo ha iniziato a raccogliere informazioni dai proprietari terrieri privati ​​su come veniva utilizzata la loro terra: per l’agricoltura, lo sviluppo edilizio o la copertura della vegetazione naturale. Il team internazionale ha utilizzato queste informazioni per fornire una prima immersione profonda nello stato di crescita naturale in tutto il Brasile, integrando i dati auto-dichiarati sulla proprietà terriera e sulla conservazione dei proprietari terrieri, che migliorano la valutazione della conformità alle politiche e della conservazione oltre a quanto si può apprendere dai dati satellitari.

Il principale autore dello studio Ramon Felipe Bicudo da Silva del MSU-CSIS e dell’Universidade Estadual de Campinas, spiega che «Siamo stati in grado di individuare se le proprietà private erano conformi alle norme nazionali. Abbiamo scoperto che applicare il codice forestale brasiliano e chiedere ai proprietari terrieri di rispettarlo aumenterebbe notevolmente gli stock di carbonio brasiliani di cui abbiamo bisogno per compensare le emissioni».

La concessione dell’amnistia ha esentato proprietari terrieri dal ripristino di 14 milioni di ettari in piccole proprietà private in Amazzonia. I ricercatori hanno anche scoperto 3 milioni di ettari amnistiati nella Mata Atlântica, un hotspot globale di biodiversità e il bioma più a rischio di estinzione in Brasile, della quale rimane circa il 15% di vegetazione naturale.

Bicudo ha concluso: «Le imprecisioni nei dati autodichiarati possano portare a grandi aree di sovrapposizione tra terreni privati ​​e aree protette e fornire una serie di modi per gestire gli enormi dataset dei metodi di convalida quantitativa. Gestire un dataset così ampio è un passo essenziale. Il Brasile è sottoposto a crescenti pressioni per produrre più soia e carne bovina in terre private sia per i mercati internazionali che nazionali, quindi è fondamentale disporre di uno strumento per comprendere lo stato delle terre private e identificare i percorsi da seguire nella governance forestale».