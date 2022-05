Le popolazioni globali di uccelli sono in costante calo

Un nuovo studio rispecchia a livello mondiale le perdite scioccanti scoperte precedentemente in Nord America

[6 Maggio 2022]

Secondo lo studio “State of the World’s birds”, pubblicato su Annual Review of Environment and Resources da un team internazionale di ricercatori, «In tutto il mondo si stanno verificando cali sbalorditivi delle popolazioni di uccelli». Le principali minacce per l’avifauna sono rappresentate dalla perdita e dal degrado degli habitat naturali e dallo sfruttamento eccessivo diretto di molte specie, mentre il cambiamento climatico è identificato come un motore emergente del declino della biodiversità aviaria.

Il principale autore dello studio, Alexander Lees della Manchester Metropolitan University e del Cornell Lab of Ornithology, ha commentato: «Stiamo ora assistendo ai primi segni di una nuova ondata di estinzione di specie di uccelli distribuite a livello continentale. La diversità aviaria raggiunge il picco a livello globale ai tropici ed è lì che troviamo anche il maggior numero di specie minacciate».

Dallo studio emerge che «Circa il 48% delle specie di uccelli esistenti in tutto il mondo sono note o sospettate di subire un calo demografico. Le popolazioni sono stabili per il 39% delle specie. Solo il 6% mostra tendenze crescenti della popolazione e lo stato del 7% è ancora sconosciuto».

Per rivelare i cambiamenti della popolazione tra le 11.000 specie di uccelli del mondo, i ricercatori – che comprendevano anche scienziati ed esperti di BirdLife International, università di Johannesburg, Pontificia Universidad Javeriana e Nature Conservation Foundation – hanno esaminato i cambiamenti nella biodiversità dell’avifauna utilizzando i dati della Lista rossa dell’International union for conservation of nature e dicono che «I risultati rispecchiano i risultati di uno studio seminale del 2019 che ha stabilito che negli ultimi 50 anni negli Stati Uniti e in Canada sono andati perduti quasi 3 miliardi di uccelli nidificanti».

Uno degli autori dello studio, Kenneth Rosenberg del Cornell Lab, ora in pensione, sottolinea che «Dopo aver documentato la perdita di quasi 3 miliardi di uccelli nel solo Nord America, è stato sconcertante vedere che a livello globale si verificano gli stessi modelli di declino ed estinzione della popolazione. Poiché gli uccelli sono indicatori altamente visibili e sensibili della salute ambientale, sappiamo che la loro perdita segnala una perdita molto più ampia di biodiversità e minacce per la salute e il benessere umani».

Nonostante il drammatico stato dell’avifauna globale scoperto, gli autori dello studio affermano che «C’è speranza per gli sforzi di conservazione degli uccelli, ma è necessario un cambiamento trasformativo». Lees fa notare che «Il destino delle popolazioni di uccelli dipende fortemente dall’arresto della perdita e del degrado degli habitat. Questo è spesso causato dalla domanda di risorse. Dobbiamo considerare meglio come i flussi di merci possono contribuire alla perdita di biodiversità e cercare di ridurre l’impronta umana sul mondo naturale».

Rosenberg aggiunge: «Fortunatamente, la rete globale delle organizzazioni per la conservazione degli uccelli che partecipano a questo studio dispone degli strumenti per prevenire un’ulteriore perdita di specie e abbondanza di uccelli. Dalla protezione del territorio alle politiche a sostegno dell’uso sostenibile delle risorse, tutto dipende dalla volontà dei governi e della società di vivere fianco a fianco con la natura sul nostro pianeta comune».

L’informazione è fondamentale e gli autori dello studio concludono sottolineando che «La crescita della partecipazione pubblica al monitoraggio degli uccelli e l’avvento di strumenti di facile utilizzo, come il database eBird del Cornell Lab, realizzano indagini sugli uccelli nidificanti su scala continentale, atlanti di distribuzione e abbondanza modelli possibili e aiutano a informare gli sforzi di conservazione».