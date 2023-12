Le libellule cambiano colore durante l’anno. Reagiscono alle variazioni stagionali della radiazione solare

Negli ultimi 30 anni, questo modello di colore è cambiato, probabilmente a causa del cambiamento climatico

[28 Dicembre 2023]

Il nuovo studio “Seasonal variation in dragonfly assemblage colouration suggests a link between thermal melanism and phenology”, pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori della Technische Universität München (TUM), della Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) e della Philipps-Universität Marburg, ha scoperto che «Il colore delle comunità di libellule reagisce alle fluttuazioni stagionali della radiazione solare. In primavera e in autunno hanno maggiori probabilità di volare le libellule con sfumature di colore più scure, mentre gli esemplari che compaiono in estate tendono ad essere di colore più chiaro».

L’adattamento del colore consente agli insetti predatori di regolare la loro temperatura corporea: i colori scuri assorbono il calore meglio dei colori chiari. L’autore senior dello studio, Christian Hof della TUM e della JMU spiega che «E’ importante notare che non sono i singoli animali a cambiare colore, Quel che cambia e si adatta alla radiazione solare, per così dire, è la colorazione media di tutte le libellule che volano in un dato momentoz.

Precedenti ricerche avevano dimostrato che nelle regioni settentrionali, tendono a volare le specie di libellule più grandi e di colore scuro perché sono in grado di trattenere meglio il calore. Le specie di colore più chiaro si trovano invece nel sud soleggiato, dove la loro colorazione protegge gli animali dal surriscaldamento.

Il team guidato da Roberto Novella Fernandez, della TUM e ora alla JMU, e da Hof ha esaminato e analizzato i dati di osservazione scientifica delle comunità di libellule nel Regno Unito dal 1990 al 2020, scoprendo che la colorazione media delle libellule cambia stagionalmente. Fernandez sottolinea che «Per la prima volta siamo stati in grado di dimostrare che la luminosità media del corpo delle libellule non solo differisce tra le regioni più calde e quelle più fredde, ma anche che le specie più leggere tendono a essere trovate durante il corso dell’anno nei mesi con una luce solare più forte, cioè in estate, mentre gli esemplari più scuri volano in primavera e autunno».

Hof aggiunge: «Dai dati valutati vediamo anche che questa variazione di colore stagionale è cambiata nel corso del cambiamento climatico. Tuttavia, il riscaldamento globale sta modificando principalmente la temperatura e non la radiazione solare. Il riscaldamento potrebbe addirittura spostare il modello in una direzione sfavorevole per le libellule perché non volano più in condizioni ideali di radiazione solare. Comprendere questo in modo più dettagliato è uno dei nostri prossimi obiettivi».

I ricercatori tedeschi sono stati in grado di valutare i dati disponibili sulle caratteristiche cromatiche delle libellule e Hof conclude: «Mettendo in relazione i cambiamenti nelle caratteristiche delle specie, come la colorazione degli insetti, con i cambiamenti ambientali, possiamo comprendere meglio le cause della perdita di biodiversità. Lo scopo del nostro team di ricerca alla TUM, finanziato dal 2018 al 2023 nell’ambito della Bayerische Netzwerk für Klimaforschung – bayklif ha contribuito a questo. Vogliamo portare avanti questo lavoro all’università di Würzburg».