Le isole predator-free di Aotearoa Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda ha creato più di 110 santuari insulari per diventare Predator Free entro il 2050

[8 Aprile 2024]

Aotearoa Nuova Zelanda ospita alcune specie davvero uniche che non si trovano in nessun’altra parte del mondo.

Con l’assenza di mammiferi terrestri predatori e il nostro isolamento remoto, la fauna selvatica qui è stata in grado di evolversi in modi interessanti.

Abbiamo pipistrelli che preferiscono strisciare per terra; uccelli semi ciechi che non volano che escono di notte; lumache grandi come il palmo di una mano che mangiano vermi come spaghetti. L’alto livello di diversità delle specie rende Aotearoa Nuova Zelanda un hot spot della biodiversità sulla stessa linea delle isole Galápagos, dell’Himalaya e del Corno d’Africa.

Purtroppo, quel che rende queste specie autoctone così uniche le rende vulnerabili ai mammiferi introdotti, e dall’arrivo di questi predatori abbiamo perso fino all’estinzione più di 50 specie di uccelli autoctoni, diverse piante, rane, rettili e pipistrelli.

Ora affrontiamo la sfida di evitare ulteriori perdite.

Uno dei modi migliori per farlo è attraverso santuari insulari predator-free. Pensateli come zattere di salvataggio per le nostre specie autoctone: senza di essi, la maggior parte di loro non sopravviverebbe.

Per fortuna, l’eradicazione delle specie invasive dalla isole è qualcosa che la Nuova Zelanda fa bene.

La prima isola predator-free del Paese è stata riconosciuta nel 1964 dopo che un gruppo di volontari ha eliminato con successo i ratti da Ruapeke/Maria Island, e da allora team di persone hanno lavorato duramente per creare più di 110 isole predator-free in tutto il Paese.

I confini naturali difendibili delle isole e i livelli raggiungibili per l’eradicazione dei predatori le hanno rese un rifugio per alcune delle specie più rare, come kākāpō, mohua/yellowhead, rowi/Okarito brown kiwi e innumerevoli altre.

Tuttavia, il lavoro per mantenere queste isole predatr-free è sempre in corso.

Mentre i predatori sono ancora sulla terraferma di Aotearoa Nuova Zelanda, la minaccia di introduzioni è sempre presente. Un solo ermellino, o una reinvasione di ratti, possono avere conseguenze devastanti, rovinando completamente anni e gli anni di mahi.

Questo sottolinea l’importanza dell’obiettivo Predator Free 2050 della Nuova Zelanda.

Se elimineremo i predatori più dannosi di Aotearoa una volta per tutte, la nostra fauna autoctona potrà prosperare insieme a noi.

Ma fino ad allora, le isole predator-free sono una delle nostre migliori possibilità per creare rifugi sicuri e prevenire l’estinzione.

Se sprechiamo tutto quello che abbiamo fatto per mantenere questi pochi posti sicuri per la fauna selvatica nativa, rischiamo di perderli per sempre e una volta scomparsi da Aotearoa, scompariranno ovunque.

di Department of Conservation – Te Papa Atawhai

New Zealand- Aotearoa