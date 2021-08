Le isole, fragili vetrine della biodiversità

Gli ultimi spazi selvaggi e la lotta contro le specie invasive per salvare animali e piante autoctone

[23 Agosto 2021]

Le isole hanno tutte un’età, una situazione geografica e un livello di isolamento diversi. Queste caratteristiche le rendono uniche e consentono loro di supportare ecosistemi con concentrazioni di flora e fauna non riscontrabili da nessun’altra parte, alcune specie sviluppano attributi rari come gigantismo, nanismo e atterismo (incapacità di volare).

Sebbene le isole rappresentino appena il 5% della massa terrestre del mondo, ospitano circa il 17% delle specie di uccelli e piante del pianeta. E alcune coste tropicali ospitano barriere coralline che sono tra gli ecosistemi biologicamente più diversificati al mondo, che sostengono milioni di persone. Molte specie insulari sono presenti solo su un’isola o un arcipelago, dove sono endemiche.

Il Madagascar, una delle isole più grandi del mondo e uno degli hotspot della biodiversità globale, ospita non meno di 15.000 specie autoctone di piante terrestri, l’85% delle quali endemiche, tra cui più di 1.000 specie di orchidee. . Nelle isole Hawaii, un piccolo uccello continentale si è adattato alla vita dell’isola e alla fine ha dato alla luce quasi la metà di tutti gli uccelli terrestri delle Hawaii. I suoi discendenti, i rampichini hawaiani, contano più di 50 specie, ognuna con un becco e una lingua diversi a seconda delle risorse alimentari: semi, frutti, insetti o nettare. Questi uccelli sono notevoli testimoni dell’evoluzione in un ambiente insulare.

Dodo, tartaruga gigante e pipistrello

Dall’inizio del XV secolo, la maggior parte delle estinzioni di specie (61%) si è verificata sulle isole, a causa del bracconaggio, della distruzione degli habitat o dell’introduzione di predatori. Conosciamo il destino del famoso dodo, una specie di piccione di Mauritius incapace di volare, che ormai è mai andato perduto. E’ tutt’altro che l’unico: quasi due dozzine di specie autoctone in totale – tra cui la tartaruga gigante, straordinaria per dimensioni e longevità – hanno abbandonato le Isole Mascarene, nell’Oceano Indiano sudoccidentale.

Ma le estinzioni non sono solo una cosa del passato. A Kiribati, il pipistrello dell’isola di Kiritimati, un minuscolo pipistrello del peso di meno di 5 grammi, è stato dichiarato estinto nel 2012. Le misure di conservazione adottate per salvarlo sono state troppo tardive: il suo ultimo richiamo è stata rilevato nel 2009..

Uno studio su quasi 3.000 uccelli, mammiferi, rettili e anfibi in via di estinzione o in pericolo di estinzione secondo i criteri della Lista rossa delle specie minacciate dell’International Union for Conservation of Nature ( UICN), ha rilevato che il 41% di questi animali in pericolo si riproduceva in un ambiente isolano. Questo evidenzia l’incredibile concentrazione di specie in via di estinzione su una porzione così piccola del pianeta.

Una delle principali cause di estinzione, le specie invasive, introdotte deliberatamente o accidentalmente, hanno conseguenze negative sulle specie autoctone e possono danneggiare interi ecosistemi. Solo 30 specie invasive sono note per essere associate all’estinzione di 738 animali in tutto il mondo. Nelle isole, le specie invasive hanno avuto un ruolo nell’86% dei casi di estinzione conosciuti.

I mammiferi invasivi sono particolarmente devastanti: predatori come gatti e manguste predano specie autoctone, mentre erbivori come capre e maiali alterano i territori e contribuiscono alla perdita dell’habitat. Le specie insulari si sono spesso evolute in assenza di predatori, di competizione o di erbivori. Questo ha portato all’evoluzione di uccelli apteri o di piante senza spine e a un carattere complessivamente naif degli animali insulari autoctoni, particolarmente vulnerabili a queste specie invasive aggressive.

Sulle isole Gough nell’Atlantico, Marion nell’Oceano Indiano e Midway nel Pacifico, il topolino delle case, il più piccolo dei mammiferi invasivi, ha imparato a cacciare e uccidere il più grande uccello marino, l’albatro. Gli adulti riproduttori e i loro piccoli, inconsapevoli di questa minaccia, restano nei loro nidi nonostante gli attacchi implacabili, spesso fatali, dei topi.

Lottare contro i mammiferi invasivi

Esistono soluzioni per fermare l’estinzione di alcune specie attraverso tecniche di conservazione. In Nuova Zelanda, il controllo o l’eradicazione completa dei mammiferi invasivi ha dato i suoi frutti. Nell’atollo di Palmyra nel Pacifico meridionale, l’eradicazione del ratto del Pacifico, una specie invasiva che si nutriva di piantine autoctone, ha portato a un aumento del 5.000% della crescita della foresta autoctona.

Un altro esempio: l’eliminazione dei ratti su un isolotto al largo di Antigua, nei Caraibi, ha portato a un aumento di venti volte della popolazione endemica di Alsophis antiguae, il serpente più raro del mondo. Uno studio recente ha rivelato il ripristino di centinaia di specie autoctone in via di estinzione a seguito dell’eradicazione dei mammiferi invasivi.

Anche l’attuazione di aree chiuse può essere efficace, specialmente su isole grandi e densamente popolate, dove gli ambientalisti stanno creando “isole nelle isole”. Nel Ka’ena Point State Park alle Hawaii, questa misura ha creato un habitat sicuro privo di predatori invasivi, dove gli albatri di Laysan e gli albatro dai piedi neri possono riprodursi e prosperare. Anche 25 punti con emissioni di richiami di albatros che utilizzano sistemi audio e l’impiego di richiami di albatros nei siti di corteggiamento hanno contribuito al recupero delle popolazioni in questi siti.

Grazie alla sua altitudine, Ka’ena Point è uno degli ultimi ecosistemi costieri indigeni delle Hawaii a essere protetto dall’innalzamento del livello del mare. Anche il cambiamento climatico sta esacerbando la situazione delle specie in via di estinzione. Infatti, la gestione degli invasori nei siti alti e lo spostamento di specie in via di estinzione verso questi siti migliora le prospettive di sopravvivenza della biodiversità insulare.

Ultimi spazi selvaggi

La raccolta di dati sulla conservazione è un altro modo per aiutare a proteggere le specie in via di estinzione. Ad esempio, il Threatened Island Biodiversity Database (TIB) mostra come uccelli, mammiferi, rettili e anfibi in pericolo di estinzione e in pericolo critico di estinzione siano distribuiti in tutto il mondo. Queste specie sopravvivono su appena 1.288 isole, che rappresentano solo lo 0,3% della superficie insulare del mondo. Questi dati consentono agli ecologi di identificare e dare priorità alle misure di conservazione praticabili. Il Database of Island Invasive Species Eradications (DIISE) descrive in dettaglio i metodi e i risultati dei progetti di eradicazione delle specie invasive sulle isole di tutto il mondo. Qui sono elencate le informazioni sulle misure di eradicazione per 1.400 specie invasive su 940 isole, di cui l’88% con successo. Questo strumento può aiutare a valutare i successi, pianificare nuovi progetti e misurare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

È urgente. Gli habitat insulari sono tra gli ultimi spazi veramente selvaggi del pianeta. Tuttavia, l’esperienza dimostra che l’allocazione di una quantità limitata di fondi per la conservazione alle isole genera alti ritorni sugli investimenti, favorendo il recupero di specie in via di estinzione e la riscoperta di specie che si pensava fossero estinte. Questi successi mettono in luce le opportunità vitali di conservazione che le isole offrono al nostro pianeta.

Dena R. Spatz Senior Conservation Scientist at Pacific Rim Conservation, Hawaii.

Nick D. Holmes Lead Scientist, Island Conservation Terrestrial at the Nature Conservancy, California

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta sul numero di luglio-settembre 2021 di Le Courrier de l’UNESCO.