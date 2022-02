Le gazze australiane si aiutano a rimuovere i dispositivi Gps messi dagli scienziati (VIDEO)

Osservato per la prima prova in assoluto negli uccelli un "salvataggio" cooperativo negli uccelli

[24 Febbraio 2022]

I recenti progressi nella tecnologia di localizzazione hanno consentito l’uso di dispositivi come i Global Positioning Systems (GPS) su un’ampia varietà di uccelli. Ma specie diverse possono reagire in modo diverso a particolari dispositivi e tag, quindi, in questo campo gli studi pilota sono ancora della massima importanza. Lo studio “Australian Magpies Gymnorhina tibicen cooperate to remove tracking devices”, pubblicato su Australian Field Ornithology da Joel Crampton e Dominique Potvin, della School of Science, Technology and Engineering dell’University of the Sunshine Coast, ed da Celine Frère della School of Biological Sciences dell’University of Queensland – St Lucia, descrive come le gazze australiane (Gymnorhina tibicen) hanno reagito alla sperimentazione di un’imbracatura per dispositivi di localizzazione GPS di nuovio design e i ricercatori sottolineano che «Nonostante i test precedenti dimostrassero la resistenza e la durata dell’imbracatura, i dispositivi sono stati rimossi da pochi minuti a poche ore dall’installazione iniziale. In particolare, è stato osservato che la rimozione coinvolgeva un uccello che spezzava l’imbracatura di un altro uccello nell’unico punto debole, in modo tale che il localizzatore venisse rilasciato. Questo comportamento dimostra sia la cooperazione che un moderato livello di risoluzione dei problemi, fornendo potenziali ulteriori prove delle capacità cognitive di questa specie».

I ricercatori australiani evidenziano che «A nostra conoscenza, questo è il primo studio a segnalare la rimozione conspecifica dei localizzatori GPS e dovrebbe essere preso in considerazione quando si pianificano futuri studi sulla localizzazione, specialmente su specie altamente sociali».

Su The Conversation, la Potvin racconta come è andata: «Quando abbiamo collegato minuscoli dispositivi di localizzazione simili a uno zaino a cinque gazze australiane per uno studio pilota, non ci aspettavamo di scoprire un comportamento sociale completamente nuovo che raramente si vede negli uccelli. Il nostro obiettivo era saperne di più sul movimento e le dinamiche sociali di questi uccelli altamente intelligenti e testare questi nuovi dispositivi durevoli e riutilizzabili. Invece, gli uccelli ci hanno superato in astuzia. Come spiega il nostro nuovo documento di ricerca , le gazze hanno iniziato a mostrare prove di comportamenti cooperativi di “salvataggio” per aiutarsi a vicenda a rimuovere il localizzatore. Anche se sappiamo che le gazze sono creature intelligenti e sociali, questa è stata la prima prova di cui siamo a conoscenza che abbia mostrato questo tipo di comportamento apparentemente altruistico: aiutare un altro membro del gruppo senza ottenere una ricompensa immediata e tangibile».

La ricercatrice dell’University of the Sunshine Coast, ricorda che «Come scienziati accademici, siamo abituati agli esperimenti che vanno male in un modo o nell’altro. Sostanze scadute, apparecchiature difettose, campioni contaminati, un’interruzione di corrente non pianificata: tutto questo può far tornare indietro di mesi (o addirittura anni) una ricerca attentamente pianificata.

Per quelli di noi che studiano gli animali, e in particolare il comportamento, l’imprevedibilità fa parte della descrizione del lavoro. Questo è il motivo per cui spesso richiediamo studi pilota. Il nostro studio pilota è stato uno dei primi nel suo genere: la maggior parte dei tracker sono troppo grandi per adattarsi a uccelli di dimensioni medio-piccole e quelli più piccoli tendono ad avere una capacità molto limitata per l’archiviazione dei dati o la durata della batteria. Inoltre tendono ad essere monouso».

Per questo gli scienziati australiani hanno puntato su un nuovo design dell’imbracatura che conteneva il tracker, realizzata in modo che non richiedesse di catturare nuovamente gli uccelli per scaricare dati preziosi o riutilizzare i piccoli dispositivi.

La Potvin spiega ancora: «Abbiamo addestrato un gruppo di gazze locali a recarsi in una “stazione” di alimentazione a terra all’aperto che potrebbe caricare in modalità wireless la batteria del localizzatore, scaricare dati o rilasciare il localizzatore e l’imbracatura utilizzando un magnete. L’imbracatura era resistente, con un solo punto debole nel quale il magnete poteva funzionare. Per rimuovere l’imbracatura, era necessario quel magnete o delle ottime forbici. Siamo rimasti entusiasti del design, poiché ha aperto molte possibilità di efficienza e ha consentito la raccolta di molti dati. Volevamo vedere se il nuovo design avrebbe funzionato come previsto e scoprire che tipo di dati avremmo potuto raccogliere. Quanto si spostano le gazze? Hanno schemi o programmi durante il giorno in termini di movimento e socializzazione? In che modo l’età, il sesso o il grado di dominanza influenzano le loro attività? Tutto questo potrebbe essere scoperto usando i minuscoli tracker – che pesano meno di un grammo – che abbiamo adattato con successo su cinque gazze. Tutto quello che dovevamo fare era aspettare, guardare, e poi attirare gli uccelli alla stazione per raccogliere i dati preziosi».

Ma gli scienziati avevano fatto i conti senza l’intelligenza delle gazze e zsul fatto che molti animali che vivono nelle società cooperano tra loro per garantire la loro salute, la sicurezza e la sopravvivenza del gruppo.

«In effetti – sottolinea a posteriori la Potvin – è stato riscontrato che abilità cognitiva e cooperazione sociale sono correlate. Gli animali che vivono in gruppi più grandi, come iene, labridi maculati e passeri domestici, tendono ad avere una maggiore capacità di risoluzione dei problemi. Le gazze australiane non fanno eccezione . Essendo una specie generalista che eccelle nella risoluzione dei problemi, si è adattata bene ai cambiamenti estremi del suo habitat da parte dell’uomo».

Di solito, le gazze australiane generalmente vivono in gruppi sociali formati da 2 a 12 individui, occupando e difendendo in modo cooperativo il loro territorio attraverso richiami e comportamenti aggressivi (come picchiettare). Questi uccelli si riproducono anche in modo cooperativo, con i fratelli maggiori che aiutano ad allevare i piccoli».

Durante il loro studio pilota, i ricercatori australiani hanno scoperto quanto velocemente le gazze si alleano per risolvere un problema di gruppo: «Entro 10 minuti dall’installazione del localizzatore finale, abbiamo assistito a una femmina adulta senza un localizzatore che lavorava con il becco per cercare di rimuovere l’imbracatura da un uccello più giovane. In poche ore, la maggior parte degli altri tracker era stata rimossa. Entro il terzo giorno, anche il maschio dominante del gruppo aveva smantellato con successo il suo localizzatore. Non sappiamo se fossero gli stessi individui ad aiutarsi a vicenda o se condividessero i compiti, ma non avevamo mai letto di nessun altro uccello che collaborasse in questo modo per rimuovere i dispositivi di localizzazione».

Le gazze hanno dovuto risolvere diversi problemi, provando a tirare e tagliare diverse sezioni dell’imbracatura con il becco. E hanno anche dovuto aiutare volontariamente altri individui del loro gruppo e accettare a loro volta il loro aiuto.

La Potvin fa notare che «L’unico altro esempio simile di questo tipo di comportamento che abbiamo potuto trovare in letteratura è stato quello dei canarini delle Seychelles che aiutano a liberare gli altri nel loro gruppo sociale dai grappoli di semi di Pisonia appiccicosi . Questo è un comportamento molto raro chiamato “salvataggio”. Finora, la maggior parte delle specie di uccelli che sono state monitorate, come gli uccelli acquatici e i rapaci. non erano necessariamente molto socievoli o potevano essere considerate risolutori di problemi cognitivi, Non avevamo mai preso in considerazione il fatto che le gazze possano percepire il localizzatore come una specie di parassita che richiede la sua rimozione. Il monitoraggio delle gazze è fondamentale per gli sforzi di conservazione, poiché questi uccelli sono vulnerabili alla crescente frequenza e intensità delle ondate di caldo dovute ai cambiamenti climatici».

Un altro studio pubblicato recentemente da ricercatori dell’University of Western Australia, ha dimostrato che il tasso di mortalità dei pulcini di gazze nelle ondate di caldo può arrivare fino al 10%. Inoltre, temperature più elevate hanno comportato prestazioni cognitive inferiori per attività come il foraggiamento.

La Potvin conclude: «Questo potrebbe significare che, in un clima in continuo riscaldamento, i comportamenti cooperativi diventino ancora più importanti. Proprio come le gazze, noi scienziati impariamo sempre a risolvere i problemi. Ora dobbiamo tornare al tavolo da lavoro per trovare il modo di raccogliere dati comportamentali più vitali per aiutare le gazze a sopravvivere in un mondo che cambia».