Le femmine di colibrì colorate come i maschi per sfuggire alle molestie

Nei succhiafiori collobianco il 20% delle femmine ha il piumaggio dei maschi. Lo stesso fenomeno in altre specie di colibrì

[30 Agosto 2021]

Il nuovo studio “Male-like ornamentation in female hummingbirds results from social harassment rather than sexual selection”, pubblicato su Current Biology da Jay Falk e Michael Webster della Cornell University e da Dustin Rubenstein della Columbia University, potrebbe aver risolto il mistero del perché, a differenza degli altri uccelli, le femmine adulte di colibrì hanno spesso la stessa scintillante livrea dei maschi.

Lo studio si è occupato del succhiafiori collobianco (White-necked jacobin, Florisuga mellivora), una sprcie di colibrì nella quale quasi il 20% delle femmine hanno la stessa livrea dei maschi ed è arrivato la conclusione che questa vistosa livrea serve a tenere alla larga i maschi troppo insistenti e per ottenere un migliore accesso al cibo.

Falk spiega che «La cosa interessante del White-necked jacobin è che tutti i giovani iniziano con un piumaggio simile a quello maschile. Tra la maggior parte delle altre specie di uccelli, il piumaggio giovanile assomiglia di più a quello femminile, presumibilmente per essere meno visibili per i predatori».

Man mano che i colibrì maturano, tutti i maschi di succhiafiori collobianco conservano il piumaggio più elaborato, ma lo stesso vale per quasi il 20% delle femmine della popolazione studiata dal team di Falk a Panama. Il restante 80% delle femmine sviluppa la tenue colorazione verde e bianca di una tipica femmina adulta.

Quindi, qual è il vantaggio per le femmine di questa specie quando sembrano maschi? Per risolvere questo enigma, i ricercatori hanno messo tag ID a radiofrequenza sui minuscoli uccelli e hanno creato un circuito di 28 alimentatori cablati per leggere i tag. Tracciando il numero e la durata delle visite ai fiori, hanno trovato la risposta.

Falk, ora borsista post-dottorato all’università di Washington, racconta che «I nostri test hanno scoperto che le femmine tipiche e meno colorate vengono molestate molto più delle femmine con piumaggio simile a quello maschile. Poiché le femmine con le piume da maschi hanno sperimentato meno aggressività, sono state in grado di nutrirsi più spesso, un chiaro vantaggio».

Ma i ricercatori hanno scoperto anche che le femmine simili a maschi devono nutrirsi più a lungo delle femmine meno vistose, circa il 35% in più in mangiatoie piene di nettare ad alto contenuto di zucchero. Questo può fare una grande differenza nella loro capacità di riprodursi, perché i colibrì hanno il più alto tasso metabolico di qualsiasi vertebrato e devono mangiare costantemente per sopravvivere.

Le femmine di succhiafiori collobianco mantengono il piumaggio maschile della loro giovinezza per ragioni sociali: evitano i maschi aggressivi somigliando a loro. Non è chiaro se le femmine simili ai maschi si comportino altrettanto aggressivamente come i maschi. Anche il meccanismo fisico che consente alle femmine di mantenere il piumaggio maschile è sconosciuto.

Il succhiafiori collobianc non è il solo ad avere alcune femmine che sembrano maschi. Falk sottolinea che «Gli studi hanno scoperto che anche il 25% delle oltre 350 specie di colibrì del mondo ha alcune femmine che sembrano maschi».

Sebbene gli ornamenti del piumaggio siano solitamente attribuito alla selezione sessuale e ad attrarre una compagna, i ricercatori hanno escluso questa spiegazione per questa specie dopo esperimenti sul campo. Gli scienziati hanno osservato le reazioni di White-necked jacobin verso loro simili morti e imbalsamati posti sulle mangiatoie per il nettare durante la stagione riproduttiva. I colibrì imbalsamati erano sia maschi adulti che femmine adulte dal piumaggio nornale e femmine adulte che sembravano maschi.

Falk conclude: «Se le femmine che hanno un piumaggio maschile fossero il risultato della selezione sessuale, allora i maschi sarebbero stati attratti dalle femmine dal piumaggio maschile. Non è successo. I maschi di succhiafiori collobianco mostravano ancora una chiara preferenza per le femmine adulte con il pimaggio normale».