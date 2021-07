Le condoglianze di Legambiente per la scomparsa di Giovanni Martini, ex sindaco di Marciana Marina

[20 Luglio 2021]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Legambiente Arcipelago Toscano porge le sue condoglianze alla famiglia del dottor Giovanni Martini che è stato per dieci anni Sindaco di Marciana Marina e per qualche anno nel Direttivo del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e poi di nuovo assessore a Marciana Marina.

«Con Giovanni Martini – dice Umberto Mazzantini, responsabile mare di Legambiente Toscana – abbiamo condiviso la battaglia contro l’eco-mostro portuale che avrebbe dovuto essere realizzato a Marciana Marina. Ma anche prima, quando non sempre le nostre convinzioni coincidevano con le sue, abbiamo sempre avuto di fronte un politico e un amministratore – ormai rarissimi – capace di ascoltare le opinioni altrui e di cambiare le proprie se non coincidevano con quelle del suo Paese. Durante il primo anno della sua amministrazione Marciana Marina ottenne le Vele di Goletta Verde. Anche durante il suo mandato come rappresentante della Comunità del Parco nel Direttivo del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Giovanni ha sempre mostrato moderazione e lungimiranza e, pur militando politicamente dalla parte di chi ne aveva avversato l’istituzione, ha dato un contributo al suo consolidamento. Se ne è andato un uomo con il quale alla fine gli scontri si trasformavano in confronti e poi in incontri»