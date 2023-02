I ricercatori propongono di considerare gli insetti per arrivare al 30% di aree protette terrestri

Le aree protette esistenti non proteggono gli insetti

Il 76% delle specie di insetti valutate non è adeguatamente coperto da aree protette

[7 Febbraio 2023]

Si stima che oltre l’80% di tutte le specie animali siano insetti. Questo gruppo di specie svolge ruoli cruciali in quasi tutti gli ecosistemi. Gli insetti impollinano oltre l’80% delle piante, svolgono un ruolo chiave nel ciclo naturale dei nutrienti e nel controllo dei parassiti e sono una delle principali fonti di cibo per migliaia di specie di vertebrati. Tuttavia, gli insetti sono stati storicamente trascurati dai programmi di conservazione e comprendono solo l’8% delle specie valutate per la Lista Rossa IUCN delle specie minacciate. Eppure, negli ultimi decenni il numero di insetti è diminuito in molte parti del mondo e le aree protette potrebbero salvaguardare gli insetti minacciati.

Ma lo studio “Three quarters of insect species are insufficiently represented by protected areas”, pubblicato su One Earth da un team di ricercatori guidato di Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), Friedrich-Schiller-Universität Jena e Queensland University ha scoperto che «Il 76% delle specie di insetti valutate a livello globale non è adeguatamente coperto da aree protette in tutto il mondo». Per questo, i ricercatori tedeschi e australiani chiedono a politici e amministratori dare maggiore considerazione al gruppo di specie di gran lunga più grande per l’attuazione dei nuovi obiettivi della Convenzione delle Convention on Biological Diversity dell’Onu (CBD)».

Precedenti studi hanno dimostrato che le aree protette possono preservare le popolazioni di insetti se sono adattate a tale obiettivo e coincidono con le loro aree di distribuzione. Per determinare quale percentuale di specie di insetti è coperta da aree protette, il team di ricercatori ha sovrapposto i dati sulla distribuzione delle specie di 89.151 specie di insetti registrate nel più grande archivio di dati sulla biodiversità, il Global Biodiversity Information Facility (GBIF), con le mappe globali delle aree protette. Un punto di riferimento per una copertura sufficiente delle specie da parte delle aree protette è fornito dagli standard globali dell’IUCN per l’identificazione delle principali aree di biodiversità.

I ricercatori hanno scoperto che «il 76% di queste specie di insetti è rappresentato in modo inadeguato nelle aree protette, tra cui diverse specie in grave pericolo di estinzione come la formica dinosauro australiana (Nothomyrmecia macrops), la libellula cremisi delle Hawaii (Megalagrion leptodemas) e la falena tigre (Apantesis). falerata). Inoltre, le distribuzioni globali di 1.876 specie appartenenti a 225 famiglie non si sovrappongono affatto alle aree protette».

Il principale autore dello studio, Shawan Chowdhury, di iDiv, UFZ e delle università di Jena e del Queensland, è rimasto sorpreso dal grado di sottorappresentazione: «Molti dati sugli insetti provengono da aree protette, quindi abbiamo pensato che la percentuale di specie coperte da aree protette sarebbe stata più alta. La carenza è anche molto più grave che per le specie di vertebrati, per le quali un’analisi simile ha rilevato che il 57% era coperto in modo inadeguato».

In alcune regioni, gli insetti sono protetti meglio che in altre: percentuali relativamente elevate di specie di insetti hanno ricevuto una protezione adeguata in Amazzonia, America meridionale e centrale, Africa subsahariana, Australia occidentale ed Europa centrale, ma la protezione è risultata inferiore per molte specie in Nord America, Europa orientale, Asia meridionale e sudorientale e parti dell’Australia .

Chowdhury fa notare che «Gli insetti sono stati spesso trascurati come gruppo focale quando si designano nuove aree protette. L’attenzione è solitamente rivolta ai vertebrati e le loro esigenze per l’habitat sono generalmente molto diverse dagli insetti. Per un gruppo di specie che contiene una vasta percentuale del regno animale e svolge diverse funzioni ecosistemiche, questo è preoccupante».

La recente 15esima conferenza delle parti della CBD ha approvato il nuovo post-2020 Global Biodiversity framework il cui Target 3 richiede che almeno il 30% per cento delle aree terrestri, delle acque interne, delle coste e del mare sia efficacemente conservato attraverso le aree protette. Secondo gli autori del nuovo studio, «Gli insetti dovrebbero essere tenuti in maggiore considerazione nella scelta e nella progettazione di nuove aree».

L’autore senior, Richard Fuller dell’università del Queensland, conclude: «Tuttavia, per implementare questo a livello globale e valutare efficacemente il successo, sono necessari dati molto migliori, specialmente nelle regioni con un’elevata biodiversità, come i tropici, che finora sono stati completamente sottorappresentati nei programmi di monitoraggio. La citizen science potrebbe avere un enorme impatto nel colmare il gap dati sulla distribuzione degli insetti. Scienziati e responsabili politici devono ora intensificare e aiutare con questa sfida di identificare siti importanti per la conservazione degli insetti».