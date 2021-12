Riceviamo e pubblichiamo

Le aree contigue del Parco di San Rossore a Marina di Pisa sono Parco

Il Comune di Pisa ritiene poterle dedicare alla costruzione di edifici, ignorando che non possono e non debbono esse usate per far danni al Parco

[30 Dicembre 2021]

Il territorio marinese, a suo tempo sede dello stabilimento industriale Motofides di proprietà dell’ex Fiat, il Comune di Pisa ritiene poterlo dedicare alla costruzione di edifici, ignorando che si tratta di aree contigue del Parco e come tali non possono e non debbono esse usate per far danni al Parco.

È questo un aspetto che dobbiamo assolutamente confermare e ribadire. Non dimenticando che già non pochi anni fa – ero allora vicepresidente del Parco – le aree contigue crearono più di un problema.

Ma oggi il litorale pisano-livornese, con l’individuazione del soggetto gestore delle Secche della Meloria, è stato ufficialmente assegnato al nostro Ente Parco che deve amministrarlo come tale. Tanto più in questo momento in cui per troppi parchi, anche toscani e liguri, le aree contigue sono sotto tiro, premessa questa per riaprire i Parchi nazionali e regionali a interessi speculativi che di danni all’ambiente ne hanno già fatti fin troppi.