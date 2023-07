Le api autoctone californiane producono fiori più resilienti e produttivi delle api mellifere europee

Predominanti nella regione di San Diego, le api mellifere alloctone visitano quasi il doppio dei fiori rispetto alle api autoctone

[5 Luglio 2023]

Con il suo ampio mix di specie vegetali e animali, la regione di San Diego, in California, è considerata un hotspot della biodiversità globale. Come impollinatori chiave, le api svolgono un ruolo fondamentale nella diversità floreale della regione. Ma il nuovo studio “Honeybees (Apis mellifera) decrease the fitness of plants they pollinate”, pubblicato su Proceedings of the Royal Society B da Dillon Travis e Joshua Kohn del Department of ecology, behavior and evolution della School of Biological Sciences dell’università della California San Diego (UCSD) ha rivelato che «Non tutte le api hanno la stessa influenza sulle piante che impollinano, l’impollinazione da parte delle api mellifere, che non sono originarie delle Americhe, produce una progenie vegetale di qualità notevolmente inferiore (idoneità inferiore) rispetto alla prole derivante da impollinatori autoctoni».

Lo studio dell’UCSD è il primo a confrontare direttamente l’idoneità della prole risultante dall’impollinazione delle api con quella di altri visitatori floreali e Travis e Kohn ricordano che «Precedenti ricerche hanno dimostrato che le api mellifere prevalentemente selvatiche rappresentano oltre il 90% degli impollinatori osservati che visitano i fiori di specie di piante autoctone in abbondante fioritura intorno a San Diego». Nel loro nuovo studio, i due ricercatori californiani hanno dimostrato che «Le api mellifere visitano circa il doppio dei fiori su una singola pianta prima di passare alla pianta successiva, rispetto agli insetti autoctoni visitatorii. Tuttavia, questo comportamento metodico di foraggiamento sembra avere un effetto dannoso sulla riproduzione nelle piante che visitano perché la maggior parte del polline consegnato ai fiori proverrà dalla stessa singola pianta (nota come autoimpollinazione), che può portare a una prole di qualità inferiore».

Per capire quali siano gli effetti di questa impollinazione predominante e la propensione a visitare più fiori sulla stessa pianta, i ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti che hanno valutato l’idoneità della progenie delle piante attraverso fattori come la maturazione dei semi, la germinazione, la sopravvivenza, la crescita e la riproduzione. Utilizzando tre specie di piante comuni provenienti da habitat autoctoni della contea di San Diego in luoghi che includevano le riserve Elliott Chaparral e Dawson Los Monos Canyon dell’University of California Natural Reserve System, i ricercatori hanno valutato una varietà di condizioni tra cui impollinazione naturale, nessuna impollinazione, impollinazione da parte delle api mellifere, impollinazione delle api autoctone e autoimpollinazione e impollinazione incrociata.

Dopo 4 – 6 settimane dopo hanno raccolto i semi in ciascun habitat e ne hanno confrontato l’idoneità, scoprendo che «La prole risultante dall’impollinazione da parte di insetti autoctoni (principalmente varie specie di api) era da 2 a 5 volte più efficace – caratterizzata dalla probabilità di un seme di maturare, germinare, crescere e riprodursi – rispetto a quella risultante dall’impollinazione da parte delle api mellifere. Questo sembra essere il risultato di livelli più elevati di autopolline prodotto dalle api mellifere, poiché la prole risultante dall’impollinazione manuale utilizzando il polline della stessa singola pianta era da due a 10 volte meno idonea rispetto alla prole prodotta utilizzando il polline di una pianta diversa della la stessa specie».

Kohn evidenzia che «Mentre le api mellifere sono percepite come mutualiste belle che aiutano le piante con la riproduzione, si scopre che potrebbero non essere così buone per le piante come molti impollinatori nativi. Abbiamo scoperto che forniscono polline di qualità inferiore rispetto agli impollinatori autoctoni».

Uno studio correlato di Travis e Kohn, in corso di stampa dimostra che «In 44 diverse specie di piante, che includevano sia piante coltivate che non coltivate, le api mellifere visitano più fiori per pianta rispetto alla media tra gli altri impollinatori. Quindi il comportamento di foraggiamento delle api mellifere può fornire regolarmente più polline, con conseguente prole di qualità inferiore».

Le api mellifere sono i visitatori floreali più frequenti al mondo, rappresentando circa il 13% di tutte le visite floreali globali alla vegetazione autoctona. Sono originarie dell’Europa, dell’Asia occidentale e dell’Africa e furono portati per la prima volta nelle Americhe nel XVII secolo. San Diego è considerata il “paradiso delle api mellifere” con una frequenza più alta di visite floreali da parte delle api mellifere rispetto a quasi qualsiasi altra parte del mondo. Nell’’area vivono anche più di 650 specie di api autoctone e altre specie di insetti impollinatori che interagiscono con almeno 2.400 tipi di piante, più che in qualsiasi altra contea degli Stati Uniti.

Gli autori del nuovo studio fanno notare che «Se le api mellifere riducono generalmente l’idoneità dei semi delle piante autoctone, questo potrebbe rendere la comunità vegetale autoctona più suscettibile all’invasione di specie vegetali introdotte che non richiedono l’impollinazione degli insetti. Queste piante introdotte sono spesso erbe e altri invasivi che aiutano a diffondere gli incendi in questi ecosistemi.

Travis conclude: «Le persone vedono le api mellifere come un servizio prezioso, che è l’impollinazione, ma ci sono una discreta quantità di prove che dimostrano che stanno competendo con gli insetti autoctoni per risorse come polline e nettare. Le api mellifere sono anche note per avere virus che possono essere trasferiti alle api autoctone. Molti sforzi di conservazione si concentrano sul salvataggio delle api mellifere, ma non corrono il rischio di estinguersi. In realtà, il loro numero è aumentato. Gli organismi che hanno bisogno del nostro aiuto sono le piante autoctone e le api».