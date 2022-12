Le 10 migliori scoperte di nuove specie di piante e funghi del 2022

Ci sono anche un porcino dell’inchiostro italiano e un'orchidea appena scoperta e già estinta da una diga

[29 Dicembre 2022]

Ai Royal Botanic Gardens – Kew il 2022 è stato un altro anno straordinario per le scoperte botaniche e micologiche: «Le nuove specie per la scienza sono arrivate da tutti gli angoli del mondo: le foreste pluviali dell’Africa centrale, la foresta atlantica del Brasile e persino le grotte dell’Asia orientale continentale – spiegano i botanici britannici – Molte di loro rappresentano specie scoperte sull’orlo dell’estinzione, con alcune note solo in un unico luogo sulla Terra».

Come ogni anno ai Kew mettono in evidenza non solo le specie con caratteristiche interessanti o quelle con urgenti esigenze di conservazione, ma anche alcune che prendono il nome da individui che hanno dato la vita per proteggere la biodiversità della nostra Terra. Ecco le 10 migliori specie scoperte dai Kew del 2022:

1 Il fungo riccio della regina. Non è un animale, come ci si potrebbe aspettare, il riccio della regina è un fungo bianco che prende il nome in parte dalle morbide spine bianche che si trovano sotto il suo cappello, sostituendo le branchie che si trovano in molte altre specie di funghi, e in parte da Sua Maestà la Regina, Elisabetta II. Il riccio della regina si trova in una sola area della Gran Bretagna: le antiche foreste di faggi di White Down nel Surrey. Ma questo non è l’unico posto in cui si trova in tutto il mondo. Conosciuta come Hydnum albidum da più di 130 anni, si pensava che la distribuzione della specie si fosse diffusa in tutto il Nord America e in tutta Europa. Questo fino a quando una nuova ricerca genetica dei Kew e dei suoi partner non ha trovato chiare distinzioni tra le varianti americane ed europee, rivelando una nuova specie alle nostre porte.

2 Carpotroche caceresiae, un albero delle foreste pluviali caraibiche. Questa nuova scoperta prende il nome dalla memoria e dal riconoscimento del coraggio dell’ambientalista Berta Cáceres Flores (1871-2016). L’incrollabile impegno di Berta per opporsi alla distruzione degli habitat naturali e alla perdita di terre indigene in Honduras le è valsa il riconoscimento del Goldman Environmental Prize nel 2015. Meno di un anno dopo questo riconoscimento, è stata assassinata a causa alla sua opposizione al progetto idroelettrico di Agua Zarcas sul fiume Gualcarque nel nord-ovest dell’Honduras. Berta è stata una dei 123 attivisti ambientalisti assassinati tra il 2009 e il 2016 mentre combatteva per la causa ambientale. Carpotroche caceresiase si trova nelle foreste pluviali dell’Honduras e del Nicaragua e, proprio come il riccio della regina, si pensava fosse una variante di un’altra specie, Carpotroche platyptera. Raggiungendo un’altezza fino a 15 metri, può essere individuato dai suoi fiori a forma di stella che crescono direttamente dal tronco principale, producendo alla fine carismatici frutti a cinque ali.

3 La ninfea gigante più grande del mondo, Victoria boliviana. Per i botanici dei Kew all’inizio del 2022 c’è stato un grande momento: i botanici britannici hanno formalmente separato Victoria boliviana dalle altre due specie di ninfee giganti: Victoria amazonica e Victoria cruziana Si tratta di una pianta acquatica enorme, con foglie che raggiungono una lunghezza di 3,3 metri sulla superficie dell’acqua sulla quale galleggiano e che a volte sono in grado di sostenere il peso di un bambino piccolo. Sono passati quasi due secoli da quando le due specie originali erano state identificate dalla scienza, e infatti, un esemplare essiccato di questa terza specie esisteva qui nell’erbario di Kew da più di 170 anni, una capsula del tempo botanica. Sono stati gli occhi attenti dell’orticoltore botanico Carlos Magdalena e dell’artista botanica Lucy Smith a far sospettare l’unicità della pianta rispetto ai suoi parenti, con differenze in alcuni tratti chiave. La moderna analisi del DNA degli scienziati di Kew, Oscar A. Perez Escobar e Natalia Przelomska, ha confermato la divisione delle specie, e quindi questa gigantesca scoperta realizzata in collaborazione con altri 16 scienziati boliviani ed europei è diventata uno dei momenti salienti del 2022. La Victoria boliviana arriva sulla scena scientifica mondiale con lo stato di conservazione di Vulnerabile, quindi c’è ancora del lavoro da fare per garantire che il futuro della specie sia sicuro.

4 Gomphostemma phetchaburiense una “ghirlanda di chiodi” minacciata dagli escrementi di piccione. È certamente un motivo insolito per il quale una specie è sull’orlo dell’estinzione, e ovviamente questa specie deve affrontare problemi più grandi dei semplici escrementi. Un’unica colonia di piccioni torraioli (e i rifiuti che si lasciano alle spalle) A preoccupare è il fatto che Gomphostemma phetchaburiense sia in pericolo di estinzione mentre condivide con i piccioni l’unico posto in cui vive: l’ingresso di una grotta all’interno di un’area non protetta in Thailandia. Infatti, tutte le piante conosciute di questa specie, non più di 50 in totale, vivono in questo singolo luogo e gli escrementi dei piccioni sono acidi e, se si accumulano, possono danneggiare la capacità della pianta di crescere, anche se, ovviamente, una popolazione così piccola e isolata è soggetta alla minaccia di estinzione anche a causa di qualsiasi altro grave disturbo. Altre specie conosciute di Gomphostemma sono utilizzate come medicinali come nel trattamento della malaria o della tubercolosi, evidenziando l’ulteriore urgenza di comprendere queste specie non classificate prima che vadano perdute. Nel 2022 sono stete scoperte 3 specie di Gomphostemma nuove per la scienza: due conosciute solo da un singolo esemplare di erbario e un’altra trovata nelle remote montagne del Myanmar settentrionale dal famoso botanico britannico Frank Kingdom-Ward.

5 L'”orchidea delle cascate” di Denise (Saxicolella denisea), estinta appena scoperta. Le orchidee delle cascate sono specialiste estremamente di nicchia. Si trovano principalmente in aree di acque bianche aerate, con alcune specie conosciute anche per vivere in una singola cascata. Gli adattamenti necessari per vivere in tali condizioni sono così specifici che per millenni le piante hanno goduto di poca concorrenza da parte di altre specie, anche se ora affrontano una minaccia per il loro habitat. La spinta urgente per trovare alternative ai combustibili fossili per alimentare il nostro pianeta ha prodotto molte alternative, alcune molto più praticabili di altre. Le dighe idroelettriche sono quelle che presentano un quadro complesso di opportunità e di grandi rischi per flora, fauna e popolazioni indigene. Quando vengono posizionati sulle cascate, le dighe disturbano fortemente dei piccoli ecosistemi che potrebbero non esistere in nessun’altra parte della Terra e aree significative del territorio circostante. La più recente vittima della costruzione di una diga è proprio la nuova specie Saxicolella denisea che precedentemente viveva nelle cascate del fiume Konkouré in Guinea e che molto probabilmente ha incontrato la sua fine nel 2021, quando la regione è stata allagata a causa della costruzione di una diga idroelettrica 30 km a valle. Per i botanici dei Kew « un vivo promemoria del fatto che le soluzioni alla sfida del cambiamento climatico che dobbiamo affrontare devono andare di pari passo con soluzioni per proteggere e ripristinare la biodiversità del nostro pianeta». 6 Sternbergia mishustinii, il “narciso invernale” turco. Nonostante sia arrivato solo di recente sulla scena scientifica, la scoperta di questa specie può essere fatta risalire al 1997 e all’esploratore naturalista ucraino Ruslan Mishutin dell’università statale di Kherson. Durante una visita in Turchia, Mishutin raccolse il seme di una pianta bulbosa sconosciuta che dopo 4 anni di coltivazione si rivelò essere del genere “narciso invernale”, Sternbergia. La specie era così unica che non corrispondeva a nessuna delle 8 specie del genere conosciute dalla scienza all’epoca, e solo dopo anni di ricerche sulla struttura delle sue foglie e dei suoi semi è stata descritta e denominata in onore di Mishutin. Ha fiori luminosi, giallo zolfo che emergono dal terreno in ottobre – novembre. Questi fiori sono criptici, nel senso che non si aprono e sono lunghi solo 2 cm. Finora sono conosciuti meno di 300 esemplari di Sternbergia mishustinii e si trovano in un unico sito segreto. Uno stati che rende il narciso invernale turco pericolo critico di estinzione e, viste le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti osservate nei suoi parenti, è una specie per la quale ci sono molte ragioni per garantirne la sopravvivenza.

7 Cyanoboletus mediterraneensis, il porcino dell’inchiostro sardo. I ricercatori di Kew e dell’università di Cagliari, insieme a un citizen scientist di Reggio Emilia, hanno descritto una nuova specie di porcino mediterraneo al quale è stato dato il nome scientifico di Cyanoboletus mediterraneensis e che è stato trovato nel nord di Israele e in Sardegna. Alcunbi di questi funghi sono stati trovati per la prima volta dai ricercatori nel 2012 e identificati in base alla loro morfologiacome un’altra specie di porcino comune nell’Europa temperata. E’ stato solo con ulteriori studi di collezioni micologiche e con moderni studi sul DNA che è stato alla fine scoperto che si trattava di una specie completamente nuova per la scienza. Questo porcino di piccole e medie dimensioni ha un vistoso gambo giallo limone che, se se maneggiato o danneggiato diventa di un intenso blu scuro. Dato che la regione mediterranea è un hot spot del cambiamento climatico, molte delle specie che vi crescono sono di particolare interesse. Saranno necessari ulteriori studi per comprendere l’intera distribuzione di questo porcino e garantirne la sopravvivenza negli anni a venire.

8 Impatiens banen, una lizzie indaffarata che rende omaggio ai difensori della foresta di Ebo. Originarie dell’Africa orientale, le piante di lizzie sono ben note per i loro fiori dai colori vivaci che sono uno spettro di magenta, rosa e bianco. La nuova specie di quest’anno è conosciuta per vivere solo nelle cupole granitiche della foresta di Ebo; un’area cruciale della diversità vegetale in Camerun, dove i ricercatori dei Kew hanno lavorato per quasi 20 anni. La pianta prende il nome dai Banen, una delle comunità della regione che negli ultimi tre anni ha guidato le proteste contro le gravi minacce di disboscamento a Ebo, riuscendo a garantirne la protezione. Gran parte della sorprendente biodiversità di Ebo deve ancora essere studiata a fondo, quindi il sito è ora un obiettivo importante per i Kew e i loro partner del National Herbarium of Cameroon e della San Diego Wildlife Alliance.

9 Ipomoea equatoriensis, una nuova gloria mattutina. La patata dolce è un’importante coltura alimentare originaria dell’America tropicale, che ogni giorno fornisce cibo a milioni di persone. Oltre alla fama per il suo sapore, la pianta è anche nota come esaploide. Gli esaploidi contengono 6 set di cromosomi all’interno di ogni cellula. I cromosomi contengono geni, fatti di DNA, le fondamenta della vita.Per capire di cosa si sta parlando, le cellule umane contengono solo 2 serie di cromosomi, quindi difficilmente possiamo paragonarle alla potenza genetica della patata dolce! Sapere questo sul DNA della patata dolce può aiutarci a trovare il loro antenato; un mistero che da tempo solleva perplessità tra i botanici. L’ Ipomoea trifida è stata identificata negli ultimi anni come l’antenato “diploide” (2 set di cromosomi) più vicino alla patata dolce e ora è stato trovato un antenato “tetraploide” (4 set di cromosomi). Questa nuova specie, l’ Ipomoea aequatoriensis, è una pianta da fiore comune dell’Ecuador e potrebbe essere uno degli antenati conosciuti più vicini di una delle piante alimentari più consumate. Si tratta di una scoperta scientifica significativa, in quanto la comprensione dei parenti più stretti della patata dolce può nel tempo fornire opzioni per allevare ceppi migliorati della pianta, qualcosa che sarà probabilmente necessario di fronte al cambiamento climatico o alle nuove malattie e parassiti emergenti delle piante.

10 Eugenia paranapanemensis, un’ultima sopravvissuta della Mata Atântica del Brasile. Oggi in natura si possono trovare solo 3 piante di Eugenia paranapanemenis . Vivono nei frammenti sopravvissuti della foresta pluviale Mata Atântica del Brasile, della quale rimane solo il 7% della superficie originaria. L’allevamento del bestiame e l’abbattimento della foresta per coltivare mais, soia, cotone e cereali hanno messo a dura prova questo ecosistema. La specie cresce fino a 27 metri, e produce frutti di colore giallo-arancio brillante con un sapore unico: una combinazione di amarene ed eucalipto. Questa nuova specie è finita subito, come tante altre specie del 2022, nell’elenco delle piante in pericolo critico di estinzione. Ma c’è ancora speranza che con l’azione di conservazione e la potenziale scoperta di più esemplari di questa specie, la situazione per questa recente scoperta possa essere ribaltata.