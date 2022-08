L’avifauna del futuro: entro il 2080 il cambiamento climatico avrà un forte impatto sulle specie di uccelli

Influirà anche sui servizi ecosistemici come la dispersione dei semi o l'impollinazione delle piante

[5 Agosto 2022]

Lo studio “Projected climate change impacts on the phylogenetic diversity of the world’s terrestrial birds: more than species numbers”, pubblicato su Proceedings of the Royal Society B da un team di ricercatori del Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum Frankfurt (SBiK-F), della Technischen Universität München e della Durham University, ha analizzato come potrebbero essere composte in futuro le comunità di specie biologiche di uccelli in tutto il mondo, dimostrando che «Entro il 2080, le comunità di uccelli – in vari scenari di cambiamento climatico e il conseguente spostamento degli arealii – cambieranno in modo significativo in vaste regioni del mondo. Questo influirà anche sui servizi ecosistemici come la dispersione dei semi o l’impollinazione delle piante».

La principale autrice dello studio, Alke Voskamp del SBiK-F, spiega che «Nel nostro studio, abbiamo esaminato gli effetti del riscaldamento globale sulla terraferma sulla distribuzione regionale degli uccelli in tutto il mondo. L’attenzione si è concentrata sugli effetti sulla ricchezza delle specie e su vari aspetti della diversità filogenetica, in particolare sulla stretta relazione tra le specie».

Uno degli autori dello studio Stephen Willis della Durham University, ricorda che «La diversità dei lignaggi è molto spesso correlata alla diversità dei tratti che le specie possiedono e quindi ai loro ruoli e funzioni negli ecosistemi. Ad esempio, le specie di ceppi più distanti hanno spesso diversi tipi di becco e quindi mangiano diversi tipi di cibo. Il cambiamento significa che anche le funzioni ecosistemiche che gli uccelli svolgono in un’area potrebbero cambiare in futuro, con potenziali conseguenze per le reti alimentari, la dispersione dei semi e l’impollinazione delle piante».

Per capire quanti diversi lignaggi nelle comunità di specie vengono persi o aggiunti a livello regionale quando le specie seguono il cambiamento climatico e di conseguenza i loro areali cambiano, aumentano o diminuiscono, i ricercatori tedeschi e britannici hanno valutato i dati globali di 8.768 specie di uccelli e un’altra autrice dello studio, Susanne Fritz dello SBiK-F e della Goethe-Universität Frankfurt fa notare che «Lo studio non riguarda solo quante specie ci saranno alla fine, ma anche quanto sarà diversificata la comunità di uccelli. Ad esempio, due specie di passeri formano una comunità completamente diversa da quella di un passero e di una civetta: la seconda comunità è filogeneticamente ed ecologicamente molto più diversificata della prima. La varietà dei lignaggi, cioè la struttura filogenetica della comunità di specie, è molto spesso correlata alla diversità delle proprietà delle specie e quindi anche ai loro ruoli e funzioni negli ecosistemi. Il cambiamento significa che anche le funzioni ecosistemiche svolte dagli uccelli potrebbero cambiare in futuro, con conseguenze per le reti alimentari, nonché per la dispersione dei semi e l’impollinazione delle piante».

Per le proiezioni dei cambiamenti negli areali delle specie e quindi nelle comunità di uccelli fino all’anno 2080, il team di scienziati ha utilizzato due possibili scenari climatici – emissioni di gas serra medie e basse – e li ha correlati alle condizioni climatiche attuali nell’intervallo di ciascuno esaminato specie. La Voskamp riassume così i risultati: «Dimostrano che in entrambi gli scenari, il cambiamento climatico non solo influenzerà il numero delle specie, ma avrà anche effetti profondi sulla diversità filogenetica e sulla composizione della comunità delle specie. Sebbene prevediamo che le perdite di specie siano più comuni nelle aree tropicali e subtropicali, si prevede che la ristrutturazione filogenetica delle comunità di specie si verificherà in tutto il mondo. Ad esempio, per gran parte dell’Europa, i nostri modelli mostrano una forte ristrutturazione della composizione filogenetica entro il 2080. Questo è dovuto ad alcune perdite regionali di particolari lignaggi e all’immigrazione regionale su vasta scala di specie strettamente correlate alle specie autoctone e che rischiano di esaurire le risorse locali come il cibo e di competere per i siti di nidificazione. Al contrario, la conservazione della diversità filogenetica locale può quindi essere una chiave per la resilienza della diversità biologica ai cambiamenti ambientali: i nostri dati sottolineano che questo dovrebbe essere assolutamente preso in considerazione nelle future misure di conservazione della natura!».