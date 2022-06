L’Asilo della Laguna di Venezia e l’alfabetizzazione oceanica. Conoscere il mare per proteggerlo

IOC Unesco: parlare ai giovani per sbloccare la rivoluzione delle soluzioni della scienza marina

[21 Giugno 2022]

L’oceano ha le chiavi per lo sviluppo equo e sostenibile per tutti. Questa è la premessa alla base dell’United Nations Ocean Decade e di molti importanti vertici internazionali che si terranno quesy’anno per promuovere la salute degli oceani, inclusa l’United Nation Ocean Conference, che si terra dal 27 al primo luglio a Lisbona, in Portogallo.

L’uniesco partecipa puenamente a quaste uiniziative globali e chiede al mondo di «Unirsi alla rivoluzione per sbloccare soluzioni innovative della scienza oceanica». A partire dall’alfabetizzazione oceanica che viene definita a come «La comprensione dell’influenza dell’oceano su di noi e della nostra influenza sull’oceano».

Francesca Santoro, responsabile dell’alfabetizzazione oceanica per l’Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) dell’Unesco, ha spiegato a UN News che l’alfabetizzazione oceanica va ben oltre questa definizione: «Si tratta in realtà di fornire alle persone strumenti, per utilizzare meglio la conoscenza degli oceani per diventare più responsabili e in grado di prendere decisioni che coinvolgono le risorse oceaniche, in un modo più consapevole. Si tratta davvero di essere in grado di capire quanto gli oceani influenzino la nostra vita e quanto possiamo influenzare l’oceano in modi sia positivi che negativi».

L’IO è il focal point per la scienza oceanica all’interno del sistema dell’Onu e gestisce l’UN Decade of Ocean Sciences for Sustainable Development (2021 – 2030), sostenendo gli istituti di ricerca oceanica in tutto il mondo per rafforzare l’impegno pubblico. La Santoro sottolinea che «L’IOC lavora principalmente per rafforzare la collaborazione internazionale sulla scienza oceanica e la ricerca oceanica, poiché nessun singolo Paese può intraprendere da solo ricerche su tutti i bacini oceanici, da solo».

L’IOC sottolinea che «Il decennio della scienza oceanica è un’opportunità per cambiare lo stato dell’oceano per i prossimi 100 anni». All’inizio di quest’anno, l’Unesco ha lanciato una campagna per consentire alle persone di unirsi al movimento globale Generation Ocean e spiega che «L’idea è quella di utilizzare la narrazione trasformativa per connettere i cittadini con la conoscenza dell’oceano e guidare l’azione per ripristinare, proteggere e vivere meglio con l’oceano».

In un’intervista a UN News, Vinicius Grunberg Lindoso, responsabile delle comunicazioni dell’IOC ha descritto come questo momento critico può essere trasformato in un punto di svolta: «Alcuni dei programmi di punta dell’IOC esaminano gli impatti particolari del cambiamento climatico sull’oceano e come l’oceano possa essere considerato il miglior alleato nella lotta al cambiamento climatico. Lavorando a stretto contatto con scuole, insegnanti ed educatori, l’agenzia scientifica delle Nazioni Unite utilizza i risultati della sua ricerca oceanica per sviluppare piani di studio».

La Santoro spiega ancora: «Sviluppiamo una serie di risorse – opuscoli, video o giochi – e le utilizziamo per collaborare con le scuole di tutto il mondo, al fine di coinvolgere le persone sin dalla più tenera età, dalle scuole elementari alle superiori. Utilizziamo un approccio che non include solo obiettivi di apprendimento, ma include anche quelli che chiamiamo obiettivi di apprendimento emozionale sociale e apprendimento comportamentale, perché vogliamo che gli studenti diventino agenti attivi del cambiamento, in modo che possano prendere parte a iniziative a sostegno della protezione dell’oceano protezione».

In Portogallo la Fundação Oceano Azul svolge un ruolo importante nello sviluppo dell’alfabetizzazione marina e delle pratiche di salvaguardia del mare: lavorando per l’educazione climatica dei bambini. Oceano Azul punta «A far sì che più bambini imparino le problematiche oceaniche e il loro impatto sull’oceano, così quando diventeranno decisori, indipendentemente dalla professione che sceglieranno, avranno un ruolo importante da svolgere».

Samuel Collins, program manager di Oceano Azul, ha spiegato a UN News come funziona l’iniziativa: «Dobbiamo fornire informazioni in modo che siano digeribili per i diversi gruppi di età. Ma considerando l’importanza di questi problemi e l’impatto che avranno sul prossimo futuro delle attuali generazioni, abbiamo la responsabilità di fornire determinate informazioni ai giovani. Insieme all’Oceanario de Lisboa, Oceano Azul ha un programma per educare la generazione blu , formando insegnanti e fornendo loro il curriculum e le risorse per trasmettere il messaggio nel primo ciclo di istruzione. Faranno matematica, ma parleranno di pesci < impareranno il francese, parleranno dell’oceano, faranno storia, ma integrando l’oceanografia, quindi è solo un rafforzamento del curriculum, guardando attraverso una lente blu. Vengono all’Oceanario e fanno molte attività fantastiche e si eccitano, perché in un oceano sano c’è un enorme potenziale, e rafforzarlo è importante».

Il programma prevede di portare l’alfabetizzazione oceanica a tutti i bambini che vivono in Portogallo, con particolare attenzione al gruppo di età compresa tra i 5 ei 9 anni. Secondo la Fundação, «Utilizzare il Portogallo come punto di partenza nel caso dell’alfabetizzazione consentirà di replicare le azioni in altri Paesi, in particolare nei paesi di lingua portoghese e nei Paesi in via di sviluppo».

E UN News presenta anche un esempio italiano, quello di Venezia che «Illustra da secoli l’interazione dinamica tra uomo e natura, sottolineando la sua capacità di fungere da modello per altri ecosistemi simili.

Per le sue caratteristiche ideali e per la sua designazione a patrimonio mondiale dell’Unesco, Venezia e la sua Laguna’ sono state selezionate come sede di attuazione dell’edizione pilota dell’Iniziativa “Asilo della Laguna”, presentata a maggio. Si tratta di «Un nuovo programma educativo basato sulla promozione dei principi dell’ Ocean Literacy e sull’interazione con l’ambiente – spiega l’IOC – L’iniziativa mira a favorire uno stretto legame tra i bambini e la natura, attraverso attività all’aria aperta e interazioni con la comunità locale».

Con l’”Asilo della Laguna”, l’IOC e il Gruppo Prada vogliono promuovere «L’impegno per e con l’ambiente attraverso un approccio multidisciplinare innovativo, favorendo la crescita individuale e un futuro sostenibile. L’iniziativa fornisce un modello scolastico ispirato ai principi e agli obiettivi degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare l’SDG 4 – Istruzione di qualità – e SDG 14 – Vita sott’acqua. I principi di Ocean Literacy che stanno alla base di questa iniziativa consentiranno ai bambini dai 3 ai 6 anni di entrare in contatto con il mare e diventare i futuri protagonisti di Generation Ocean. Il progetto si basa anche sull’educazione all’aria aperta, un metodo che utilizza le interazioni con la natura per stimolare una pedagogia attiva e nuove connessioni ambientali».

Le lezioni tematiche saranno impartite a classi di 25 scolari della scuola dell’infanzia, attraverso l’educazione all’aria aperta e finalizzate alla scoperta dell’ecosistema lagunare. Alla fine di ogni lezione ci sarà una stimolazione creativa e una sezione di disegno. Prima di settembre ci sarà la presentazione del programma educativo alle scuole dell’infanzia del Comune di Venezia e alle famiglie locali.

Seguendo le orme di progetti simili che includono l’oceano come parte dei loro programmi educativi, il programma “Kindergarten of the Lagoon” fornirà ai bambini veneziani gli strumenti per migliorare la loro comprensione del mare e per aiutarli a sviluppare un senso di co- responsabilità verso il nostro pianeta. All’Unesco evidenziano che «Un’associazione diretta tra loro, la loro cultura locale e la realtà della natura che li circonda è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. I bambini incontreranno pescatori, rematori, gondolieri, ricamatori, esperti di fauna e flora locali, e altre persone che vivono e lavorano quotidianamente nell’ambiente lagunare. Verrà insegnato loro un ampio spettro di argomenti, che vanno dalle variazioni delle maree all’impatto del clima sul mare. Infine, verrà prestata particolare attenzione all’importanza della salvaguardia dell’ambiente. Non si tratterà solo di portare a scuola i temi dell’oceano, ma anche di provare a coinvolgere i bambini in un’esperienza concreta di legame con la natura. L’apprendimento basato sull’esperienza offrirà agli studenti la percezione che la sostenibilità fa parte della loro vita e del loro futuro».

La Santoro sottolinea che «Lavorare in un ambiente all’aperto migliora anche le abilità sociali dei bambini. Si tratta di collegare l’aspetto ambientale a quello culturale». Utilizzando la laguna come esempio di apprendimento esperienziale, “Asilo della Laguna” fornirà ai bambini la conoscenza e una visione dell’ecosistema in cui vivono.< e l’IOC è convinto che «La creazione di un legame speciale e fisico con la natura e la comunità locale è fondamentale per aumentare la consapevolezza sui problemi degli oceani e del pianeta. In definitiva, è fondamentale che la futura Ocean Generation sperimenti una diffusione delle conoscenze pratiche, in modo che diventi più consapevole, riconoscente e, nello specifico, più protettiva verso l’ambiente circostante». Ana Luiza Thompson-Flores, direttrice dell’ufficio regionale europeo dell’Unesco, aggiunge: «La comunità internazionale deve fare dell’istruzione uno dei pilastri della sua azione per l’oceano e impegnarsi nell’istruzione per aiutare i giovani di oggi a diventare cittadini responsabili e consapevoli di domani».

La comunità dell’alfabetizzazione oceanica si riunirà a Lisbona per assicurarsi che l’UN Ocean Conference veda nell’alfabetizzazione oceanica un elemento centrale dell’azione oceanica. La Santoro ha ricordato a UN News che «All’ultima UN Ocean Conference [nel 2017, a New York], l’alfabetizzazione oceanica era agli albori, ma ora possiamo davvero dimostrare di essere stati in grado di ottenere risultati importanti come promuovere la presenza dell’alfabetizzazione oceanica nell’istruzione formale e abbiamo una rete crescente di scuole blu in tutto il mondo. Ma dobbiamo aumentare questo livello, assicurarci che le iniziative di alfabetizzazione oceanica si stiano realizzando in tutto il mondo e rafforzare la collaborazione per condividere le buone pratiche tra diversi attori»,

A Lisbona, il primo giorno della Conferenza si terrà un high-level Ocean Decade Alliance Meeting, seguito da un Forum Ocean Decade il 30 giugno per trasmettere un messaggio di azione, partenariato e inclusività e la Santoro evidenzia che «La mia altra aspettativa è vedere la nostra comunità includere sempre più stakeholder. In questo momento, abbiamo soprattutto scienziati ed educatori, ma penso che abbiamo bisogno, ad esempio, di giornalisti e media, per assicurarci che l’oceano sia presente nei media e che le persone siano più consapevoli dell’importanza dell’oceano per il futuro di questo pianeta».

Per l’UN Ocean Conference di lIsbona l’Unesco ha in programma una serie di eventi, tra cui mostre come l’ Ocean Decade Creative Exhibition nella piazza principale della città e il Generation Ocean Concert al Rock in Rio Festival, il 26 giugno. Eventi che coinvolgeranno a comunità creativa globale, con l’obiettivo di sensibilizzare maggiormente i giovani verso la scienza e la conservazione degli oceani.

Anche la Santoro è convinta che la collaborazione con la comunità creativa sia essenziale: «Soprattutto perché siamo più consapevoli che le nostre emozioni guidano l’azione. Lavorare più in profondità con artisti e fotografi, migliora la capacità delle persone di sentirsi più connesse all’oceano o di riscoprire quanto siamo connessi ad esso. La comunità creativa ci sta davvero aiutando a trovare questa parte emotiva della nostra connessione, quindi dobbiamo lavorare insieme, scienziati e artisti, per co-progettare e co-sviluppare progetti. Non importa se sei uno scienziato o un giornalista o un artista o un politico o qualcuno che lavora nel settore privato. Dovremmo riunirci tutti e avere una visione comune e un obiettivo comune».