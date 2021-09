L’anatra che parla come un pappagallo

Una scoperta straordinaria fatta grazie a una registrazione dimenticata di un’anatra muschiata australiana che imita la voce umana

[8 Settembre 2021]

Che un pappagallo possa imitare i suoni non è una novità, ma di solito negli animali l’apprendimento vocale non è comune. Ora, lo studio “Vocal imitations and production learning by Australian musk ducks (Biziura lobata)”, pubblicato sul numero speciale “Vocal learning in animals and humans” di Philosophical Transactions of the Royal Society B dall’olandese Carel ten Cate dell’Instituut Biologie dell’Universiteit Leiden e dal birder australiano Peter Fullagar, ha scoperto che l’ anatra muschiata australiana può imitare i suoni e anche la voce umana.

Ten Cate, che ha pubblicato sulla stessa rivista scientifica anche lo studio “Re-evaluating vocal production learning in non-oscine birds”, dice che «E’ iniziato con un oscuro riferimento a un’anatra muschiata australiana e si è concluso con un bell’articolo».

All’università di Leiden ricordano che «Essere in grado di imparare a produrre suoni particolari è una caratteristica rara. Questo apprendimento vocale si verifica negli esseri umani così come in alcuni delfini, balene, elefanti e pipistrelli. Ma per la maggior parte dei mammiferi, non sembra essere nella loro natura. Un gatto che abbaia, un topo che muggisce o una giraffa che canta non li incontreremo molto presto».

Ma ten Cate sottolinea che «Tuttavia, alcuni uccelli potrebbero essere in grado di farlo. Anche se anche per questo gruppo, l’apprendimento vocale è raro. Sappiamo che uccelli canori, pappagalli e colibrì possono imparare a emettere suoni specifici. Questo include molte specie, ma questo perché l’apprendimento vocale ha avuto origine nelle specie ancestrali di questi gruppi. Pertanto, i ricercatori generalmente presumono che l’apprendimento vocale si sia evoluto solo in tre dei 35 ordini in cui sono classificate tutte le specie di uccelli». Con la scoperta dell’anatra che fa le imitazioni, a questa élite animale si aggiunge un nuovo ordine.

Tutto è avvenuto quasi per caso. Ten Cate stava mettendo insieme in una recensione le sue conoscenze sull’apprendimento vocale negli uccelli quando si è imbattuto in un oscuro riferimento a un’anatra muschiata australiana (Biziura lobata) che avrebbe imitato una voce umana, dicendo qualcosa che suonava come “you bloody foo”, che in italiano può essere tradotto come “Sei un maledetto idiota”. Inoltre l’anatra sarebbe stata capace di imitare altri suoni, come una porta che sbatte. E per ten Cate «Questa è stata una grande sorpresa. Perché anche se l’uccello era stato registrato 35 anni fa, era rimasto inosservato ai ricercatori nel campo dell’apprendimento vocale fino ad ora. Questo la rende una riscoperta molto speciale».

Lo scienziato olandese ha cercato di risalire alla fonte della registrazione (che pubblichiamo) e ce l’ha fatta. Ha trovato il birder australiano che ha registrato l’anatra parlante intorno al 1987 e ora spiega che «L’uomo, Peter Fullagar, mi ha detto che l’anatra era stata allevata e che avrebbe sentito quei suoni quando era un anatroccolo». Ten Cate ha analizzato in dettaglio le registrazioni e le ha pubblicate con Fullagar come coautore. Inoltre, i due hanno scoperto altri casi di anatre muschiate australiane che imitavano i rumori, come un pony che sbuffava, la tosse di un custode e una porta che cigolava.

All’Instituut Biologie dell’Universiteit sottolineano che «Le osservazioni mostrano indiscutibilmente che questa specie di anatre può imitare una gamma di suoni sorprendente e divergente», ma non è ancora chiaro perché questa particolare specie sia capace di apprendimento vocale.

Ten Cate comnclude: «E’ l’unica specie di uccelli al di fuori dei gruppi menzionati in precedenza che mostra questa qualità di imitazione. E il livello al quale possono farlo è simile a quello di altre specie imitatrici. Nell’albero evolutivo, il ramo dell’anatra si è staccato presto dagli altri gruppi di uccelli. Osservare l’apprendimento vocale in un tale gruppo rende questa scoperta straordinariamente notevole».