La società egualitaria delle femmine di pipistrelli vampiro

Pari possibilità di dominare il posatoio e le risorse alimentari

[9 Luglio 2021]

Il nuovo studio “Social dominance and collaboration in femmine vampire bats”, pubblicato su Royal Society Open Science da Rachel Crisp e Lauren Brent dell’università di Exeter e da Gerald Carter dello Smithsonian Tropical Research Institute, e dell’Ohio State University (OSU), suggerisce che «Le femmine di pipistrello vampiro stabiliscono una comunità egualitaria all’interno di un posatoio, piuttosto che una società basata su una chiara gerarchia di dominio che si vede spesso nei gruppi di animali».

I due ricercatori hanno osservato più di 1.000 competizioni per il cibo in una colonia di 33 femmine adulte di pipistrelli vampiro (Desmodus rotundus) e giovani che vivono in cattività, assegnando a ciascun pipistrello un grado sociale basato su un calcolo di vittorie e sconfitte in quelle competizioni. Hanno cos’ scoperto che «A differenza di molte società di mammiferi, l’animale di rango più alto non vinceva necessariamente ogni scontro sul cibo» e che «C’era una casualità nell’ordine di classifica: nessuna qualità specifica misurata dava a un pipistrello una migliore possibilità di dominio, quindi ogni femmina adulta aveva pari opportunità di classificarsi molto in alto o molto in basso su una scala di dominanza nel posatoio».

All’OSU ricordano che «Tradizionalmente, la ricerca in natura sugli animali che vivono in gruppo, in particolare sui primati, si è concentrata su come una struttura di dominanza influenzi la sopravvivenza, la longevità e la prole sana, e solo in seguito ha preso in considerazione l’importanza dell’amicizia in quelle stesse comunità».

Carter ha lavorato in ordine inverso: la sua ricerca sulle femmine di pipistrelli vampiri altamente sociali , i cui comportamenti assomigliano a quelli osservati in alcuni gruppi di primati, si è concentrata sulla cooperazione, scoprendo che «I pipistrelli vampiri si fanno degli “amici” attraverso un graduale accumulo di fiducia e mostrano segni di mantenere quelle amicizie in natura. Ci siamo resi conto che non sappiamo nulla del dominio tra le femmine di pipistrello vampiro, quindi questo è un primo passo nella direzione di cercare di identificare quanto siano simili in questo ai primati. Possiamo dire abbastanza chiaramente che non sono sicuramente come alcuni dei primati ben studiati. Non hanno un rango sociale molto chiaro che viene costantemente applicato».

Il team di ricerca ha videoregistrato per tre mesi 1.023 interazioni competitive riguardanti il ​​cibo in una colonia in cattività di pipistrelli vampiri ospitato allo Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) a Panama. La colonia era composta da 24 femmine adulte catturate in due siti distanti tra loro e da 9 giovani pipistrelli: 4 maschi e 5 femmine.

All’OSU spiegano ancora che «Vincitori e perdenti sono stati identificati attraverso 5 tipi di eventi presso gli alimentatori di farina di sangue: spostamento di un pipistrello che si nutriva da parte di un pipistrello intruso con o senza contatto fisico; mantenimento della propria posizione da parte di un pipistrello che si nutre in seguito all’avvicinamento di un altro pipistrello, con o senza contatto; pipistrello vicino che aspetta di mangiare fino a quando un pipistrello che si nutre lascia l’alimentatore».

In base alle vittorie e alle sconfitte, i ricercatori hanno assegnato un rango sociale a ogni pipistrello e hanno riscontrato «Una variabilità diffusa nelle classifiche delle femmine di pipistrelli adulte, essenzialmente senza predittori di come si sono svolti questi accordi comunitari. Non sono state trovate associazioni tra le dimensioni del corpo, l’età, lo stato riproduttivo e la posizione dominante e i comportamenti comuni dei pipistrelli vampiri di toelettarsi e condividere il cibo non erano associati al rango sociale. Essere imparentati tra loro non ha avuto alcun effetto. L’unico possibile predittore rilevato, quando i giovani maschi sono stati esclusi, erano gli avambracci più piccoli nelle femmine adulte più dominanti».

Rispetto ai dati esistenti sulle comunità di femmine di babbuini gialli (Papio cynocephalus) e femmine di macachi di Giava (Macaca fascicularis), i pipistrelli vampiri avevano anche molte meno probabilità di mostrare un modello coerente di vittorie da parte dei membri più dominanti della comunità. Carter evidenzia che «Fondamentalmente, tra questi primati, quasi il 100% delle volte vince l’individuo dominante. Con i pipistrelli vampiri, anche quando ci sono due individui che si trovano a 10 gradi sociali di distanza, l’individuo più dominante non sostituisce necessariamente l’altro».

I risultati suggeriscono che «I giovani maschi sono subordinati alle femmine adulte, e lo stesso è probabile che sia vero per i maschi adulti perché sono più piccoli delle femmine di pipistrello vampiro». Quindi la società egualitaria dei pipistrelli vampiro è anche “femminista”, mentre ricerche precedenti hanno dimostrato che i pipistrelli vampiri maschi competono tra loro e combattono, e all’interno di una colonia, i maschi tendono a concentrarsi sulla creazione di un territorio piuttosto che sulle relazioni sociali.

Un confronto delle misure di dominanza a livello di gruppo tra pipistrelli vampiri femmine e altri 14 gruppi di femmine di mammiferi, tra cui elefanti africani, bisonti e numerosi primati, a seconda della metrica utilizzata ha collocato i pipistrelli al 12° o al 15° posto nella classifica generale del dominio.

Carter conclude: «Sebbene il singolo studio sugli animali in cattività non fornisca tutte le risposte, la ricerca suggerisce che i pipistrelli vampiri vivono in comunità che sono più fluide e aperte. Una società fluida e aperta è diversa, ma non necessariamente migliore, da un gruppo caratterizzato da dominio e gerarchia. Una chiara struttura di potere aiuta effettivamente a prevenire i conflitti. In un gruppo di animali che è sempre insieme, è davvero importante capire chi è dominante, perché quando trovi il cibo, lo incontri tutti insieme. Ma i pipistrelli vampiri hanno questa società all’interno di un albero, e tutte le relazioni vengono risolte. Ma pensiamo che i pipistrelli vampiri non caccino come un gruppo stabile: escono, cercano cibo e tornano insieme. Quindi questo significa che non sempre si imbattono in una risorsa alimentare e devono decidere chi avrà accesso per primo ad essa».