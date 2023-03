La Russia ha dichiarato il Wwf agente straniero

Wwf e Greenpeace Russia: una decisione assurda da revocare subito

[13 Marzo 2023]

Il ministero della giustizia della Federazione Russa ha aggiornato la sua lista nera e ha dichiarato anche il Wwf-Russi “agente straniero”. Il registro degli “agenti stranieri” si è arricchito anche dei nomi dell’economista Sergei Guriev, del politico Gennady Gudkov, dell’ex capo di Yandex.News e creatore dell’aggregatore True Story Lev Gershenzon, della blogger Nika Vodwood, del giornalista Daniil Gubarev della Free Buryatia Foundation e anche del World Wildlife Fund (Wwf).

Il ministero della giustizia russo accusa: «Con la scusa di proteggere la natura e l’ambiente, la diversità biologica delle specie, i rappresentanti del Fund hanno cercato di influenzare le decisioni dell’esecutivo e autorità legislative della Federazione Russa, hanno ostacolato la realizzazione di progetti industriali e infrastrutturali».

Ora, con un comunicato che ha per titolo “Questo materiale è prodotto e distribuito dal World Wildlife Fund, incluso nel registro degli agenti esteri, o relativo alle attività del World Wildlife Fund for Nature, incluso nel registro degli agenti esteri”, gli ambientalisti russi cercano di difendersi ricordando che «Il Wwf-Russia è un’organizzazione ambientale apolitica nazionale russa con oltre 1.500.000 sostenitori in tutto il Paese. Riteniamo ingiustificata la decisione di inserire il Fund nell’elenco organizzazioni-agenti stranieri e ne chiederemo il controllo giurisdizionale. Il Wwf-Russia continuerà a proteggere le specie animali rare e a preservare la natura della Russia, adempiendo ai propri obblighi. La missione della Fondazione è preservare la diversità biologica in armonia tra uomo e natura. Il Fund lavora a beneficio della natura russa dal 1994. L’organo di governo supremo del nostro Fund, il Consiglio, è composto da cittadini della Federazione Russa. Anche tutti i dipendenti della Fondazione sono cittadini della Russia. Oggi, il team dell’organizzazione impiega più di 130 specialisti dedicati alla causa della protezione della natura: 16 scienziati; 14 lavoratori onorari della protezione della natura; 6 ecologisti onorati della Federazione Russa; 2 titolari dell’Ordine d’Onore della Federazione Russa; 1 Premio Nobel per la Pace nel 2007 come parte di un gruppo internazionale di scienziati del clima. 46 dipendenti hanno ricevuto riconoscimenti dipartimentali dal Ministero delle risorse naturali e dell’ecologia della Federazione Russa e dall’Agenzia forestale federale».

Il Wwf-Russia ricorda che «In 28 anni, il Fund ha realizzato più di 1.500 progetti sul campo. Con il sostegno del World Wide Fund for Nature, sono stati creati e ampliati oltre 145 territori naturali federali e regionali appositamente protetti con una superficie totale di 72 milioni di ettari. I bisonti sono stati restituiti alla natura: oggi più di 1800 animali di razza pura pascolano liberamente nelle foreste della parte europea della Russia. I primi leopardi sono stati rilasciati in libertà nel Caucaso russo: insieme ai partner è in corso di attuazione un programma per ripristinare la popolazione del leopardo del asiatico. È stata creata una rete di “pattuglie degli orsi” per preservare gli orsi polari e prevenire conflitti tra gli esseri umani e un raro predatore».

Esprimendo solidarietà al Wwf, Greenpeace Russia fa notare che così la decisione del ministero punta a impedire le attività ambientaliste: «La Fondazione, come centinaia di altre organizzazioni ambientaliste russe, è costretta ad entrare in un “dialogo” con le autorità per preservare la biodiversità, segnalare le loro decisioni sbagliate e metterle in guardia contro la realizzazione di progetti che potrebbero essere dannosi per l’ecologia del nostro Paese , anche se venivano definiti “industriali” e “infrastrutturali”.

Il wwf Russia conclude: «Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il supporto fornito dai nostri sostenitori. Oggi ce ne sono più di 1.500.000 in tutta la Russia. Siamo profondamente grati a queste persone. Per noi è molto prezioso che rimangano con noi nei momenti più difficili. Ci sono nuovi traguardi davanti, per i quali lavoriamo ogni giorno. Dopotutto, i progetti ambientali non possono essere messi in pausa, poiché ciò potrebbe annullare i successi dei decenni precedenti».

Greenpeace Russia sa di poter essere la prossima e uno dei suoi leader Mikhail Kreindlin ha detto: «L’inclusione del World Wide Fund for Nature nell’elenco degli agenti stranieri non solo è irragionevole, ma, a mio avviso, è in conflitto con la legislazione, secondo la quale le attività nel campo della protezione della flora e della fauna, le attività di volontariato non appartengono all’attività politica. Questo è esattamente ciò che fa il Fund, questa è la sua missione principale. E la affronta con successo da quasi 30 anni, come dimostrano i risultati del lavoro del Fund»

Il Wwf e Greenpeace Russia hanno spesso unito le forze e lavorato insieme a progetti di conservazione e a campagne contro i combustibili fossili e i grandi progetti infrastrutturali. Greenpeace fa un paio di esempi: «Nel 2004-2006, Transneft, con il sostegno del governo russo, aveva pianificato di costruire l’oleodotto Siberia orientale-Oceano Pacifico a 800 metri dal lago Baikal in un’area estremamente pericolosa dal punto di vista sismico. I lobbisti hanno cercato di sostenere che questa era l’unica possibile per la pipeline. Tuttavia, scienziati dell’Accademia delle scienze russa e organizzazioni pubbliche, tra cui il World Wildlife Fund e Greenpeace, cittadini russi, da Vladivostok a Mosca, si sono opposti insieme a questo progetto, un progetto estremamente pericoloso per il lago Baikal. Di conseguenza, l’oleodotto non è stato spostato di 40 chilometri, come richiesto dagli attivisti, ma di 400. A proposito, ora gli esperti affermano che questa opzione si è rivelata economicamente più redditizia di quella originale. Il secondo esempio è la costruzione di diverse strutture olimpiche sulla Grushevoy Ridge, vicino ai confini della Riserva del Caucaso. I lobbisti affermarono che questo era l’unico posto in Russia dove si poteva costruire una pista olimpica per slittino e bob (come si scoprì in seguito, c’erano anche hotel termali e campi da golf). Per raggiungere questo obiettivo, hanno persino minacciato di cambiare la Costituzione. Ma la posizione ragionata del Wwf, Greenpeace, altre ONG e cittadini russi ha portato al fatto che il capo del governo, dopo aver ascoltato il rapporto del direttore, e ora il presidente del Wwf Russia Igor Chestin, ha deciso di spostare le sedi olimpiche .

Sulla base della posizione del ministero della giustizia, anche coloro che poi si sono accordati con il Wwf e Greenpeace e hanno preso queste decisioni assolutamente corrette erano “sotto l’influenza straniera” e dovrebbero essere inclusi tra gli agenti stranieri. Ma questo è assurdo. Ciò significa che l’inserimento del Wwf nell’elenco degli “agenti stranieri” è altrettanto assurdo. E questa decisione deve essere revocata il prima possibile».