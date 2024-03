La ricerca genomica per comprendere la resistenza al cancro nei diavoli della Tasmania

960 genomi e 15 anni di dati per tracciare la coevoluzione di diavoli della Tasmania e cancro

[29 Marzo 2024]

Negli ultimi 30 anni, la popolazione australiana dei diavoli della Tasmania (Sarcophilus harrisii) è stata colpita da un cancro infettivo (devil facial tumor disease – DFTD) che ha portato la specie quasi all’estinzione. Questi marsupiali carnivori sono molto vulnerabili al DFTD, che è quasi sempre fatale per la loro specie. Il nuovo studio “ Intergenomic signatures of coevolution between Tasmanian devils and an infectious cancer”, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) da un team di ricercatori statunitensi, australiani e francesi ha scoperto che «Le interazioni genomiche tra la malattia e il suo ospite sono correlate alla rapidità con cui un animale suscettibile viene infettato dopo l’esposizione all’agente patogeno.

Grazie al sequenziamento del DNA degli animali e dei loro tumori, il principale autore dello studio Dylan Gallinson e Mark Margres, entrambi dell’University of South Florida, hanno monitorato le interazioni genomiche tra i diavoli della Tasmania e il cancro e Margres ricirda che «In biologia una grande questione è la base genetica delle malattie. Il modo classico per determinarla è attraverso studi sul genoma e analisi di regressione che associano i geni al rischio di malattia. In precedenza non esisteva una tecnica per studiare le interazioni tra entrambi i genomi».

Utilizzando un joint genome-wide association study sviluppato recentemente, Margres e Gallinson hanno valutato 960 genomi e 15 anni di dati sui diavoli della Tasmania catturati per tracciare la coevoluzione dei marsupiali e del cancro.

Gallinson evidenzia che «I nostri collaboratori in Tasmania hanno monitorato la diffusione della malattia e raccolto campioni di tessuto. Per trovare la mutazione che contribuisce alla manifestazione della malattia, abbiamo sequenziato il Dna sia dei tumori che dei diavoli della Tasmania».

I risultati dello studio possono informare sia i modelli epidemiologici che tracciano le malattie infettive sia le strategie di gestione del diavolo della Tasmania incentrate sul salvataggio delle specie in via di estinzione.