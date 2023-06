L’iniziativa arriva per adeguarsi alla normativa nazionale in materia

La Regione Toscana ha avviato la regolamentazione per raccolta e uso di piante officinali

Saccardi: «Il lavoro è appena iniziato e ancora molto è quello da fare ma è un passo essenziale che pone la Toscana fra le prime ad aver affrontato la tematica»

[21 Giugno 2023]

Sul territorio toscano crescono molte piante e funghi officinali che possono essere lavorati a scopo medicinale, aromatico e da profumo, ma per farlo a norma di legge è necessario seguire una nuova disciplina, che la Regione ha iniziato a varare nell’ultima seduta di Giunta.

Le nuove disposizioni puntano a regolamentare il rilascio di autorizzazioni a raccogliere piante officinali spontanee, a valle di un apposito esame abilitativo: ci sarà dunque un elenco regionale dei soggetti autorizzati.

Al contempo è stato avviato un censimento delle piante officinali che illustrerà e documenterà ufficialmente tutte le specie arboree officinali che crescono sul territorio regionale, dando eventualmente restrizioni alla raccolta.

In particolare sarà Artea, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, a predisporre la possibilità che il raccoglitore e trasformatore (o il coltivatore) di particolari piante officinali cosiddette “asteriscate”, cioè da maneggiare con cura perché tossiche o addirittura velenose, comunichi nell’anagrafe aziendale che le sta coltivando.

L’intera iniziativa nasce per rispettare la nuova normativa statale, che tramite un decreto legge del 2018 è intervenuta a riforma del precedente assetto legislativo, risalente al 1931.

«L’atto approvato è soltanto il primo in materia di piante officinali – spiega la vicepresidente Stefania Saccardi – se ne prevedono ulteriori per dare piena applicazione alla normativa nazionale. Questo atto è stato frutto di una concertazione con gli uffici regionali preposti della Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro, della Direzione ambiente ed energia e di Artea, ma anche interessando Università, istituti di ricerca, ordini professionali e organizzazioni agricole. Il lavoro è appena iniziato e ancora molto è quello da fare ma è un passo essenziale che pone la Toscana fra le prime ad aver affrontato la tematica».