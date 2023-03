La punta dell’iceberg bollente: nella barriera corallina australiana sono in declino 500 specie

La perdita della maggior parte delle specie marine avverrà probabilmente senza che ce ne accorgiamo

[24 Marzo 2023]

Le ondate di caldo marino stanno danneggiando gli ecosistemi delle barriere coralline in tutta l’Australia, ma mentre fino ad oggi a ricevere la maggior parte dell’attenzione è stato il nord tropicale, bisognerebbe preoccuparsi ugualmente anche del sud temperato.

A dirlo è lo studio “Continent-wide declines in shallow reef life over a decade of ocean warming” pubblicato su Nature da un team di ricercatori australiani guidati da Graham Edgar dell’Institute for Marine and Antarctic Studies dell’università della Tasmania e dell’Australia Reef Life Survey Foundation che su The Conversation spiega che «Questo è in parte dovuto al fatto che la Great Southern Reef ha un immenso valore in termini di biodiversità. Le specie trovate qui non si trovano in nessun’altra parte del mondo. Anche i loro lontani parenti se ne sono andati da tempo. E questo è anche perché queste barriere coralline temperate stanno soffrendo ancora di più per le ondate di caldo rispetto alla Grande Barriera Corallina».

Dopo 30 anni di censimenti di migliaia di specie marine sulle barriere coralline australiane, gli scienziati hanno capito che la situazione stava cambiando rapidamente, ma . Ma Edgar sottolinea che «Iil nostro team di ricerca non è stato in grado di esaminare un numero sufficiente di località per monitorare adeguatamente i cambiamenti. Questi si sono verificati fuori dalla vista, sotto le onde, al largo di coste che si estendono per migliaia di chilometri. Abbiamo capito che avevamo bisogno di aiuto. Così ci siamo avvalsi dell’aiuto di subacquei volontari entusiasti per completare il primo audit continentale al mondo della vita marina poco profonda. Questo straordinario sforzo australiano è stato un enorme risultato collaborativo. Ma non è niente in confronto a quanto sarà necessario negli anni a venire, per difendere i nostri ecosistemi della barriera corallina dagli impatti dei cambiamenti climatici e da altre pressioni umane».

L’obiettivo dei ricercatori era rispondere alle domande cruciali dei manager delle aree protette marine, come: Quali specie marine si stanno rapidamente dirigendo verso l’estinzione? Come si possono affrontare le minacce alle specie di barriera corallina in modo efficace in termini di costi? Quanto devono essere grandi le riserve marine per raggiungere gli obiettivi di conservazione? Quali regolamenti funzionano meglio?

La soluzione è stata quella di coinvolgere i subacquei ricreativi più entusiasti ed esperti, quindi addestrarli secondo standard scientifici sui metodi di rilevamento subacqueo. Alla fine, più di 200 volontari altamente qualificati hanno partecipato al Reef Life Survey of Australia e insieme hanno censito più di 3.000 specie di pesci, coralli e altri invertebrati in oltre 2.500 siti in tutta l’Australia, comprese località offshore che precedentemente non erano state visitate dai subacquei.

Edgard spiega che «Queste informazioni, combinate con i dati del sondaggio dell’Australian Temperate Reef Collaboration (raccolti utilizzando metodi simili) e dell’Australian Institute of Marine Science nel Queensland, ci hanno permesso di produrre il primo audit continentale della vita marina poco profonda completato in qualsiasi parte del mondo. La nostra indagine ha rivelato che nell’ultimo decennio le ondate di caldo hanno danneggiato molte (ma non tutte) le comunità della barriera corallina. Gli effetti sono stati irregolari. Alcune popolazioni della barriera corallina sono state devastate, altre nelle barriere coralline vicine sono diminuite e si sono riprese e altre sono fiorite. Le specie tendevano ad aumentare di numero negli anni in cui la temperatura dell’acqua aumentava di meno di 0,5℃ sopra la media, ma diminuivano rapidamente una volta superata questa soglia dall’ondata di caldo. Nel complesso, più specie stavano diminuendo che aumentando».

Dal 2010 in poi, nella Grande Barriera Corallina densità dei coralli ha mostrato pochi cambiamenti complessivi e molte, ma non tutte, le comunità della barriera corallina colpite dall’ondata di caldo del 2016 si sono riprese».

Lo studio dimostra che «Le popolazioni di corallo tendevano a diminuire al nord, mostravano pochi cambiamenti nella regione centrale e aumentavano al sud. In Australia, pesci, invertebrati mobili come granchi, lumache e stelle marine e alghe hanno mostrato risposte simili al riscaldamento. I numeri in genere diminuivano nel nord degli areali delle specie e aumentavano nel sud. La crescente abbondanza di specie di acqua calda nel sud ha tuttavia ridotto le popolazioni di specie di acqua fredda».

Al limite della barriera corallina, le specie della Tasmania meridionale intrappolate dalla profonda barriera dell’Oceano Antartico non possono migrare più a sud. Ad esempio, negli ultimi dieci anni Il drago marino comune (Phyllopteryx taeniolatus), è diminuito del 57% in tutti i siti di monitoraggio. Nell’ultimo decennio, molte specie che vivono sulle barriere coralline della Tasmania, in particolare echinodermi come le stelle marine e i ricci di mare, hanno subito un rapidissimo declino della popolazione. La forte ondata di caldo al largo dell’Australia sudoccidentale del 2011 ha causato un rapido calo delle popolazioni di alghe che poi sono rimaste a livelli notevolmente ridotti. Nel complesso, le specie temperate-fredde che vivono nel Great Southern Reef – la rete interconnessa di scogliere rocciose ricoperte di kelp che si estende dal New South Wales settentrionale all’Australia sudoccidentale – stanno generalmente diminuendo di numero più rapidamente e sono più minacciate di estinzione rispetto alle specie tropicali. Un fenomeno che non sorprende troppo, visto che le specie del Great Southern Reef vivono in un hot spot del cambiamento climatico, dove le temperature del mare stanno aumentando più rapidamente della media globale, lungo la costa australiana più densamente popolata. Gli impatti derivanti dallo sviluppo delle infrastrutture, dal degrado dei bacini idrografici, dall’inquinamento e dalla pesca sono diffusi.

Edgar fa notare che «Le barriere coralline meridionali dell’Australia, nelle acque temperate tra il nord tropicale e l’Oceano Antartico, sono hot spot della biodiversità. La maggior parte delle specie non si trovano in nessun’altra parte del mondo (il 70% delle specie temperate esaminate erano endemiche dell’Australia). Al contrario, quasi tutte le specie tropicali censite nel nostro studio sono ampiamente distribuite nell’Indo-Pacifico (solo il 3% è endemico dell’Australia). Inoltre, le specie australiane temperate spesso non hanno parenti stretti. Le loro radici evolutive sono profonde». Gli esempi includono il pesce di velluto rosso (Gnathanacanthus goetzii) e la lumaca marina gigante Campanile simbolium che rapresentano le uniche specie delle loro famiglie e che il censimento ha trovato in rapido declino.

In tutto il mondo, la famiglia di pesci più minacciata è quella dei Brachionichthyidae – i pesci mano – che raggruppa 14 specie specie s conosciute che vivono nel mare dell’Australia sud-orientale, principalmente la Tasmania. Il pesce mano rosso (Thymichthys politus) e il pesce mano maculato (Brachionichthys hirsutus) sono in grave pericolo di estinzione si sono ridotti a minuscole popolazioni di circa 100 esemplari (rossi) e 5000 (maculstii) che vivono in baie poco profonde vicino a Hobart. Il pesce mano liscio (Sympterichthys unipennis) è probabilmente già estinto.

Edgar conclude: «La perdita della maggior parte delle specie marine australiane avverrà probabilmente senza essere vista. I finanziamenti governativi generalmente non supportano il monitoraggio sistematico delle piante e degli animali autoctoni. I dati forniti dai subacquei volontari del Reef Life Survey ci hanno dato le uniche informazioni sull’andamento della popolazione per oltre 1.000 specie, mentre per decine di migliaia di specie non si ha nessuna informazione. Solo il programma di monitoraggio a lungo termine della Grande Barriera Corallina gestito dall’Australian Institute of Marine Science riceve finanziamenti dedicati che coprono gli habitat marini. Fino a quando non si presterà maggiore attenzione alla conservazione delle specie marine temperate, l’eredità vivente delle generazioni future continuerà a svanire. Rimarremo anche all’oscuro di ciò che è già andato perduto. La poca attenzione pubblica, scientifica o gestionale prestata alla Great Southern Reef smentisce il suo status di meraviglia globale e fortemente minacciata».