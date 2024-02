La natura non conosce confini. A Samarcanda la conferenza sulle specie migratrici (VIDEO)

Le specie migratorie affrontano minacce crescenti, un declino scioccante e un rischio di estinzione globale in aumento

[12 Febbraio 2024]

Ogni anno sulla terra, negli oceani, nei fiumi e nei cieli, MMiliardi di animali compiono viaggi migratori attraversando i confini nazionali e i continenti, e alcuni viaggiano per migliaia di chilometri attraverso il mondo per nutrirsi e riprodursi. Sono parte integrante di ecosistemi ben funzionanti e forniscono molti benefici alle persone, tra i quali una fonte di cibo, benefici economici come il turismo, e servizi e funzioni come l’impollinazione delle piante, il trasporto di nutrienti chiave, la predazione di parassiti e l’aiuto per immagazzinare carbonio. Per dscutere di tutto questo, si è aperta oggi a Samarcan da, in Uzbekistan la 14esima Conferenza delle parti della Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (COP14 CMS), un meeting Onu fondamentale sulla fauna selvatica che riunisce la parti CMS e altri governi, organizzazioni Onu impegnate nella conservazione della biodiversità, esperti scientifici, organizzazioni per la conservazione della fauna selvatica e molte altri stakeholders provenienti da tutto il mondo.

Lo slogan “La natura non conosce confini” della conferenza ricorda che i viaggi delle specie migratorie non aderiscono ai confini politici e che la loro sopravvivenza dipende dalla collaborazione internazionale, compresi gli sforzi di conservazione transfrontalieri, regionali e globali. Questo meeting della CMS è la prima COP di ambientale globale che si svolgerà in Asia centrale, una regione che ospita molte specie migratorie tra le quali l’antilope Saiga, il leopardo delle nevi e molte specie di uccelli migratori e Aziz Abdukhakimov, il ministro dell’ecologia, della protezione ambientale e dei cambiamenti climatici dell’Uzbekistan che ospita la CMS COP14, ha dichiarato: «L’Uzbekistan presta particolare attenzione alla cooperazione e alla connettività regionale. Sono in corso molteplici discussioni con i nostri vicini, i Paesi della regione dell’Asia centrale e oltre per elaborare politiche efficaci sulla connettività. La connettività ecologica è essenziale per le specie migratorie, che fanno affidamento su una rete specifica di habitat importanti durante tutto il loro ciclo di vita. e’ stato inoltre riconosciuto il suo ruolo importante nell’affrontare un efficace ripristino del territorio, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento. Cogliendo questa opportunità, vorremmo esortare la comunità globale a impegnarsi attivamente con la regione dell’Asia centrale. L’Uzbekistan è impegnato a promuovere ulteriormente la diplomazia ambientale e un approccio di vita in armonia con la natura, così come hanno fatto i nostri antenati per generazioni prima di noi».

L’apertura della COP14 CMS è stata preceduta l’11 febbraio da un segmento di alto livello (HLS) sul tema “Lavorare insieme per le specie migratorie e lo sviluppo sostenibile in Asia centrale”. Le sessioni 1 e 2 del meeting hanno ospitato dialoghi speciali tra ministri, dirigenti di organizzazioni internazionali e altri rappresentanti di alto livello con particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per la conservazione delle specie migratrici in Asia centrale. L’ultima sessione ha invitato ministri e altri funzionari di alto livello a condividere le loro esperienze relative alla cooperazione internazionale o transfrontaliera sulla conservazione delle specie migratorie.

Lo slogan della COP14 riflette il nucleo del mandato del CMS e si basa sulla storica risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2021: “La natura non conosce confini: cooperazione transfrontaliera – un fattore chiave per la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile della biodiversità”. Una proposta presentata dai paesi dell’Asia centrale che esorta tutti gli Stati membri dell’Onu ad aumentare la cooperazione internazionale e transfrontaliera per mantenere e migliorare la connettività ecologica degli habitat transfrontalieri, delle aree protette transfrontaliere e degli ecosistemi che sono vulnerabili o fanno parte del flusso migratorio. gamma di specie specifiche.

Il logo della conferenza raffigura un leopardo delle nevi, una specie chiave in Uzbekistan, con un areale che si estende in 12 Paesi. Sebbene questo grande felino sia un simbolo sacro di potere e benevolenza, il suo stato di conservazione è motivo di grande preoccupazione, con solo 2.700 – 3.300 individui che si ritiene esistano allo stato selvatico secondo la Lista rossa IUCN delle specie minacciate.

Alla CMS sottolineano che «Nonostante le cupe prospettive di declino delle specie e le crescenti pressioni sui loro habitat da parte delle attività umane, ci sono anche molti casi di speranza di ripresa grazie agli sforzi di conservazione coordinati nell’ambito del CMS. Un esempio notevole dell’Asia centrale sono gli sforzi integrati di conservazione e ripristino di grande successo in Kazakistan, che hanno salvato l’antilope Saiga dall’orlo dell’estinzione».

La COP14 CMS prenderà in considerazione i progressi nell’attuazione della Convenzione e discuterà delle azioni per affrontare le numerose esigenze e sfide della conservazione per le specie migratrici e i loro habitat. Durante i negoziati, che dureranno fino al 17 febbraio, la COP14 CMS prenderà affronterà un ampio ordine del giorno che coprirà più di cento punti, tra i quali: Emendamenti alle Appendici CMS per includere 14 specie che necessitano di conservazione internazionale, tra le quali la lince eurasiatica, la razza toro, il gatto di Pallade e il piviere di Magellano. Proposte per nuove azioni concertate come misure prioritarie di conservazione per 7 specie. Misure per contrastare il prelievo illegale e non sostenibile di specie migratrici. Azioni per promuovere la connettività ecologica. Nuove linee guida globali che affrontano gli impatti dell’inquinamento luminoso sulle specie migratorie e migliori pratiche sulle infrastrutture lineari. Nuovo Piano Strategico per le Specie Migratrici per il periodo 2024-2032. Numerose iniziative specifiche per specie e a livello di Stati dell’area di distribuzione, come la Central Asian Flyway e le iniziative Transboundary Jaguar.

Inoltre, oggi sarà presentato il primo “State of the World’s Migratory Species” che contribuirà a fornire una base scientifica per le discussioni della COP14 CMS che è uno degli incontri globali sulla biodiversità più significativi dopo l’adozione del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) per il cui raggiungimento e attuazione il CMS svolge un ruolo importante.

Dal rapporto emerge che «Le specie migratorie si trovano ad affrontare minacce crescenti» e «Un declino scioccante con molte delle specie animali migratrici del mondo in diminuzione e il rischio di estinzione globale in aumento». Con l’analisi di oltre 4.000 specie, tra cui 1.189 che sono state riconosciute dalle parti CMS come bisognose di un’azione internazionale, il rapporto lancia un forte allarme e fornisce una serie di raccomandazioni prioritarie per l’azione alla COP14.

Insieme al lancio del primo “State of the World’s Migratory Species”, la COP14 prenderà in considerazione altri rapporti scientifici, tra i quali i nuovi rapporti CMS sui cambiamenti climatici e le specie migratorie, sulle malattie e la salute della fauna selvatica e sul declino degli insetti.

Inoltre. si prevede inoltre che i delegati discuteranno mandati nuovi e rafforzati sulla lotta al prelievo illegale e insostenibile di specie, programmi sulle Flyways e sui cetacei e azioni prioritarie sugli impatti dei cambiamenti climatici sulle specie migratorie.

La segretaria esecutiva del CMS, Amy Fraenkel, ha ricordato ai delegati che «Con l’apertura della COP14 a Samarcanda, siamo in un momento critico per il futuro delle specie migratorie. Questo incontro, che si svolge per la prima volta in Asia centrale lungo la storica Via della Seta, sottolinea l’importanza della cooperazione transfrontaliera riunendo governi e una comunità globale impegnata nella conservazione delle specie migratorie. La nostra agenda è ambiziosa e riflette l’urgente necessità di agire evidenziata dal rapporto sullo “Stato delle specie migratrici nel mondo”. Mentre affrontiamo le sfide legate alla perdita di habitat e al declino delle specie, la COP14 fornisce un’opportunità fondamentale per portare avanti gli sforzi di conservazione e contribuire direttamente al raggiungimento del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework».