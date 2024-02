La Natura al Centro, il nuovo festival del Parco nazionale Arcipelago Toscano

Tutte le iniziative all’Isola d’Elba, Capraia e Giglio

[15 Febbraio 2024]

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha organizzato nel suo programma di attività del 2024 il nuovo Festival “La Natura al Centro” che offre una vasta gamma di eventi e conferenze, mirati a diffondere i risultati delle iniziative di ricerca, monitoraggio e tutela ambientale sul campo e a celebrare e preservare la straordinaria ricchezza della natura nel nostro amato territorio nelle isole di Elba, Capraia e Giglio.

Gli esperti coinvolti in questo festival sono leader nel settore, impegnati in progetti significativi che riflettono l’impegno centrale per il Parco per la conservazione della biodiversità che ha fatto guadagnare all’area protetta la certificazione internazionale della IUCN. Ecco chi sono:

• Marco Isaia naturalista, Università di Torino

• Giulia Mo biologa marina, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

• Sabrina Agnesi biologa, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

• Gianna Dondini chirotterologa, MuNAP – Museo Naturalistico Archeologico Appennino Pistoiese

• Clarissa Giacolini veterinaria, presidente Ordine Veterinari di Grosseto

• Simone Vergari chirotterologo, MuNAP – Museo Naturalistico Archeologico Appennino Pistoiese

• Leonardo Forbicioni entomologo, vicepresidente W.B.A. onlus

• Lorenzo Lazzaro naturalista, Università di Firenze

• Letizia Marsili biologa marina, Università di Siena

• Marco Zuffi naturalista, Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa

• Giampiero Sammuri biologo, presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

I progetti attuali del PNAT coprono una vasta gamma di aree, dalla protezione delle popolazioni di chirotteri e colonie di Berta maggiore al monitoraggio degli impollinatori naturali e dei passeriformi. Viene studiata la presenza dei ragni nell’Arcipelago Toscano e monitorata attentamente la vegetazione nelle diverse isole. Vengono prese misure idonee per aumentare la popolazione nidificante di Falco pescatore, proteggere la Foca monaca, affrontare le specie aliene e ridurre gli impatti dei rifiuti in mare.

Il Parco dedica a questi progetti una diversa opportunità di divulgazione sul territorio con il Festival ‘La Natura al Centro’

Ecco il Calendario degli appuntamenti Elba, Capraia e Giglio da segnare in agenda :

la partecipazione è gratuita

Elba

Sabato 18 maggio – Conferenza* “I ragni non sono insetti!” con l’esperto Marco Isaia, ore 21, Forte Inglese, Portoferraio.

Domenica 19 maggio Passeggiata* “I ragni dell’Elba” con Marco Isaia, ore 14:30, CEA di Lacona – Su prenotazione.

Sabato 25 maggio – Trekking “Scoperta dei fiordalisi dell’Elba orientale,” con Lorenzo Lazzaro ore 11, Rio, Loc. Le Panche – Su prenotazione.

Domenica 26 maggio – Trekking “Fra le prunelle dell’Elba occidentale,” con Lorenzo Lazzaro ore 14:30, Casa del Parco, Marciana – Su prenotazione.

Giovedì 27 giugno – Incontro* “La Foca monaca nell’Arcipelago Toscano”, con Giulia Mo e Sabina Agnesi ore 21:30, bar Maitù, Loc. Biodola.

Giovedì 4 luglio – Conferenza “Il clima che cambia: specie alloctone in ambiente acquatico,” con Letizia Marsili ore 21:00, Casa del Parco di Marciana.

Venerdì 12 luglio – Conferenza “Pipistrelli! Conosciamoli e…salviamoli,” con Gianna Dondini, Clarissa Giacolini e Simone Vergari, ore 21:30, Forte Inglese, Portoferraio.

Venerdì 26 luglio – Conferenza “Conoscere gli impollinatori,” con Leonardo Forbicioni ore 21, Forte Inglese, Portoferraio.

Venerdì 23 agosto – Incontro “Le nidificazioni delle tartarughe Caretta caretta nella Toscana settentrionale,” con Marco A.L. Zuffi ore 18, Stabilimento Pino Solitario, Fetovaia.

Domenica 15 settembre – Trekking “Monte Serra e osservazione dei rapaci,” ore 10:00, Aia di Cacio – Su prenotazione.

Capraia

Mercoledì 17 luglio – Conferenza “Ali nel blu: il Falco pescatore,” con Giampiero Sammuri ore 21:30, CEA La Salata.

Venerdì 6 settembre – Incontro “La Foca monaca nell’Arcipelago Toscano: passato e presente,” con Giulia Mo e Sabina Agnesi ore 21:30, CEA La Salata.

Giglio

Giovedì 11 luglio – Conferenza “La tutela della biodiversità nell’Isola di Montecristo,” con Giampiero Sammuri ore 18:30, Giglio Campese.

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano