La migrazione record del giovane lupo svizzero

Una dispersione straordinaria, evitando autostrade, ferrovie e il Danubio

[22 Febbraio 2023]

Il Gruppe Wolf Schweiz ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la mappa dell’itinerario percorso da i un giovane lupo dalla Svizzera all’Ungheria pubblicata dall’ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni e commenta: «Impressionante: il lupo M237 del branco Stagias nell’alta Surselva ha fatto un’escursione in Ungheria fino a poco prima di Budapest! Il cucciolo maschio, nato probabilmente nel 2021, ha lasciato il branco nella primavera 2022 e si è mosso costantemente durante tutto l’anno. E’ naturale che i giovani lupi abbandonino il loro branco alla ricerca di un nuovo territorio dove stabilirsi prima di raggiungere la maturità, che di solito arriva a 22 mesi. Occasionalmente, si possono anche osservare lunghe migrazioni, ma raramente sono documentate accuratamente».

M237 ha già fatto molta strada, in linea d’aria circa 700 km, ma con le deviazioni lungo il percorso è arrivato a più di mille Km. E’ stato molto fortunato a non essere morto in un incidente, perché molti giovani lupi in dispersione perdono la vita investiti da auto, camion o treni.

Un espisodio che dimostra la grande capacità di dispersione del lupo, anche in territori diffusamente antropizzati come quelli europei. Il giovane maschio di lupo svizzero ha infatti dovuto evitare le autostrade, specialmente a Vienna settentrionale dove ha trovato il Danubio a sbarrargli il cammino. Alla fine, M237 ha attraversato il confine ungherese a sud del lago Neusiedler.

Il Gruppe Wolf Schweiz sottolinea che «La migrazione M237 non è ancora un record ma è già una delle dispersioni misurate più grandi. Siamo entusiasti di vedere dove lo porterà».