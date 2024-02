La Lipu Pisa riprende il volo, con Andrea Somma

«In questi mesi come attivisti e attiviste Lipu non ci siamo mai fermati, e adesso torniamo ufficialmente come Delegazione per tutta la Provincia»

[6 Febbraio 2024]

Dopo la pausa del 2023 dovuta alla carica vacante, la Lipu Pisa riprende le proprie attività più vivace che mai. Il nuovo delegato è Andrea Somma, dottore in Scienze ambientali, cittadino pisano ed ex consigliere nazionale dell’associazione dell’upupa.

«C’è così tanto bisogno di natura dentro e fuori le nostre città – dichiara Somma – In questi mesi, nonostante l’attesa del cambio delega, come attivisti e attiviste Lipu non ci siamo mai fermati prestando consulenza sulle questioni legate all’ornitologia e cercando di intervenire nel dibattito pubblico riguardante la natura in città. E adesso torniamo ufficialmente come Delegazione per tutta la Provincia di Pisa.

Torniamo ad occuparci di biodiversità urbana e non solo, riprendendo a coltivare con maggiore vigore i rapporti con Enti ed istituzioni per portare la voce della natura nelle vite di tutti/e noi. Lo faremo occupandoci di uccelli, sentinelle della naturalità di un luogo e bioindicatori leggiadri del buono stato di salute delle nostre aree verdi che viviamo e attraversiamo.

Chiunque voglia entrare a far parte della nostra grande famiglia e/o partecipare alle nostre riunioni ci potrà seguire sui social (Lipu Pisa su Facebook) o scrivere all’indirizzo pisa@lipu.it, a cui saremo ben felici di rispondere, portando avanti, insieme, le attività della nostra associazione. Buon volo, Lipu Pisa!».