La grande muraglia blu, la crisi climatica e i diritti delle donne nell’Oceano Indiano

Mission inclusion e IUCN selezionati per un progetto triennale da 30 milioni di dollari finanziato dal governo canadese

[8 Febbraio 2023]

Mission inclusion e l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) sono state selezionate da Global Affairs Canada per condurre un progetto di cooperazione internazionale per «Ridurre la vulnerabilità fisica e socio-economica delle comunità costiere dell’Africa orientale agli effetti devastanti della crisi climatica».

Infatti, al quinto International Marine Protected Areas Congres (IMPAC5), il ministro per lo sviluppo internazionale del Canada, Harjit Sajjan, ha annunciato un finanziamento governativo di 30 milioni di dollari per un progetto triennale nell’ambito del programma Partnering for Climate. Si tratta del progetto Regenerative Seascapes for People, Climate, and Nature che sarà attuato nelle regioni costiere e marine dell’Oceano Indiano occidentale, in Kenya, Tanzania, Mozambico, Madagascar e Comore, dove il degrado della biodiversità e l’esaurimento degli stock ittici causati in gran parte dalla crisi climatica sono sfide importanti per le comunità locali.

Il progetto avrà un impatto positivo su tutte le persone che vivono nelle regioni costiere e marine dell’Oceano Indiano occidentale in Kenya, Tanzania, Mozambico, Madagascar e Comore, per un totale di circa 2 milioni di persone e riguarda direttamente 350.000 persone, tra le quali 225.000 donne (comprese le bambine), 112.500 uomini (compresi i bambini), 12.500 persone in situazioni vulnerabili ed emarginate (comprese persone con disabilità, minoranze etniche e religiose, sfollati e migranti) e 10 organizzazioni partner (5 organizzazioni di donne e 5 associazioni ambientaliste) parteciperanno e beneficeranno direttamente delle attività del progetto. In Quebec , l’inclusione della missione aumenterà la consapevolezza dell’importanza della conservazione degli oceani, delle coste e dei mari, della Blue Economye dell’emancipazione delle donne e dei giovani per combattere la crisi climatica promuovendo azioni concrete . Il progetto è in linea con la Feminist International Assistance Policy (aree di azione 4 e 5) e con la Canada’s Policy on Gender Equality (obiettivi 1, 2 e 3). È inoltre in linea con le principali agende internazionali ( Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Piano d’azione sulla parità di genere dell’Unfccc , Accordo di Parigi , Patto per la natura del G7 2030 ). Il progetto è un contributo concreto all’iniziativa Great Blue Wall (Grande Muraclia Blu), che mira a creare una rete di aree marine e costiere protette per la conservazione della biodiversità e dei mezzi di sussistenza locali, coinvolgendo le comunità locali come amministratori dell’oceano. In tal modo, il Canada sta rispondendo all’appello lanciato da diversi leader africani alla COP27 in Egitto nel 2022 per dare un sostegno più forte alla Grande Muraglia Blu.

L’IUCN spiega che «Il progetto ha tre obiettivi principali. Il lavoro per affrontarne due, migliorare la conservazione della biodiversità e attuare una gestione sostenibile ed efficace delle aree marine protette , sarà guidato dall’IUCN , che dispone di competenze tecniche riconosciute a livello mondiale in questo settore. Mission Inclusion sarà responsabile del terzo obiettivo: l’emancipazione economica delle donne nella Blue Economy, ovvero l’uso sostenibile delle risorse marine e costiere».

Basandosi sui anni di esperienza e sui risultati conseguiti nell’uguaglianza di genere, Mission inclusion lavorerà con i partner locali per sviluppare le competenze delle donne e delle ragazze nell’imprenditoria blu e rafforzare la voce delle organizzazioni e delle reti femminili per garantire che i loro diritti siano meglio protetti. Mission Inclusion ha commentato: «Siamo orgogliosi i far parte di questo progetto con l’IUCN. Lavorando insieme e condividendo la nostra competenza ed esperienza con le comunità locali e i cittadini impegnati in patria e all’estero, costruiremo un futuro più inclusivo e sostenibile per tutte le persone, senza eccezioni».

Richard Veenstra, direttore esecutivo di Mission Inclusion, ha aggiunto: «Noi di Mission inclusion siamo molto lietiche , sia stato concesso questo finanziamento che ci consentirà di fornire sostegno alle aree costiere e marine dell’Africa orientale. Questo progetto è il culmine di uno sforzo congiunto con l’IUCN per creare un consorzio che possa lavorare in modo integrato a beneficio delle persone, del clima e della natura. Realizzare azioni innovative e di impatto per il benessere delle persone in situazioni vulnerabili in Quebec e nel mondo è la nostra missione. Combattere la crisi climatica e sostenere le iniziative locali di adattamento e resilienza è un modo per perseguire la nostra visione di un mondo inclusivo in cui c’è un posto per tutti e tutti sono membri a pieno titolo della comunità».

Il direttore generale dell’IUCN, Bruno Oberle, ha concluszo: «Voglio ringraziare il governo del Canada per questo investimento fondamentale. Il loro sostegno consentirà all’IUCN e ai nostri partner della Great Blue Wall di aiutare ad affrontare le crisi della biodiversità e climatiche attraverso soluzioni basate sulla natura e a costruire un futuro resiliente e prospero per la popolazione dell’Oceano Indiano occidentale. Grazie al loro utilizzo innovativo di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento al clima, iniziative come la Great Blue Wall sono cruciali per rispettare gli impegni presi dai governi alle recenti conferenze delle Nazioni Unite sul clima e la biodiversità. Questo tempestivo investimento risponde all’appello lanciato dai capi di Stato africani alla COP 27 per un maggiore sostegno alla Great Blue Wall».